Vingroup góp vốn hơn 297 tỷ đồng vào GSM

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) công bố thông tin về việc góp vốn vào Công ty GSM (Green - Smart - Mobility).

Theo đó, HĐQT VIC đã ban hành nghị quyết phê duyệt Vingroup góp vốn vào GSM với số vốn hơn 297,3 tỷ đồng, tương đương 5% vốn điều lệ của GSM.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Toà nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Trước đó, ngày 25/3/2023, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT VIC thông báo đã chuyển quyền sở hữu gần 50,8 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân để góp vốn vào CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM.

Phần vốn góp được định giá 2.850 tỷ đồng, xác định bằng giá bình quân 50 phiên của cổ phiếu VIC tính đến ngày 24/3 và tương đương với 95% vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng của GSM. Giao dịch được thực hiện trong ngày 21/3 trên Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trước giao dịch này, ông Vượng sở hữu trực tiếp hơn 742 triệu cổ phiếu VIC, tương đương với 19,18% vốn điều lệ Vingroup. Sau chuyển nhượng, lượng nắm giữ của ông Vượng tại Vingroup giảm từ 742 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 690 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,87% vốn. Theo đó, Công ty GSM sở hữu 1,31% vốn điều lệ Vingroup.

Trước đó, VIC đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 với doanh thu đạt 86,1 nghìn tỷ đồng (+172% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (-50% YoY), lần lượt hoàn thành 52% và 68% dự báo cả năm của VCSC.

Theo VCSC, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2023 của hầu hết các mảng nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của VCSC, tuy nhiên có rủi ro giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận cho mảng khách sạn nghỉ dưỡng.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2023 đạt 2,8 nghìn tỷ đồng so với khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2022 là 15,6 nghìn tỷ đồng và chủ yếu được hỗ trợ bởi (1) lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước của mảng BĐS và cho thuê bán lẻ và (2) khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh thấp hơn so với cùng kỳ từ mảng sản xuất công nghiệp nhờ lượng bàn giao xe điện (EV) tăng so với cùng kỳ và không chịu chi phí liên quan đến việc ngừng sản xuất xe xăng (ICE) như trong nửa đầu năm 2022.