Vĩnh Hoàn sẽ tham gia đợt chào bán công khai 49,89% vốn Sa Giang

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) thông báo đăng ký mua cổ phần lượng lớn qua chào bán cạnh tranh.

Theo thông tin trên HOSE, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) sẽ tham gia đợt chào bán công khai 49,89% cổ phần tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNXC) của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), dự kiến diễn ra ngày 09/12 tới.

Với giá khởi điểm là 97.500 đồng/cổ phiếu. Đây là lần thứ 2, SCIC đang ký bán trọn lô cổ phiếu SGC, tuy nhiên giá khởi điểm lần này giảm hơn 12,7% so với được xác định ở lần đấu giá trước là 111.700 đồng/cổ phần.

Theo ước tính từ VCSC, thì VHC sẽ chi tối thiểu 348 tỷ đồng cho lượng cổ phần này và giá khởi điểm tương ứng P/E trượt của SGC đạt 23,8 lần.

Theo thông tin công bố từ SGC, SGC là 1 trong những công ty sản xuất bánh phồng tôm hàng đầu tại Việt Nam với thị phần trong nước hiện ở mức 80%. Công ty có 3 nhà máy sản xuất bánh phồng tôm tại Đồng Tháp, đồng thời là địa điểm mà VHC đặt cơ sở sản xuất chính, và 1 nhà máy sản xuất thực phẩm làm từ gạo tại Tp.HCM.

Trong năm 2019, SGC ghi nhận doanh thu đạt 319 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 33 tỷ đồng, so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2019 của VHC là 1,2 nghìn tỷ đồng. Bánh phồng tôm chiếm 80% doanh thu năm 2019 của SGC. 56% doanh thu của SGC đến từ xuất khẩu, chủ yếu là thị trường Mỹ và EU.

Kết thúc quý 3/2020, Sa Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 đạt 8,1 tỷ tăng 54,36% so với cùng kỳ là do giá nguyên vật liệu chính quý 3 thấp hơn so với cùng kỳ, sản lượng, doanh thu quý 3 này tăng so với cùng dẫn đến lợi nhuận tăng. 9 tháng, Sa Giang lãi 23,5 tỷ - cùng kỳ lãi 21,4 tỷ đồng.

Theo VHC, bên cạnh việc mở rộng vào thị trường bánh phồng tôm, động thái thâu tóm tiềm năng này sẽ hỗ trợ các sản phẩm phi lê cá tra của công ty thâm nhập tốt hơn đến các kênh bán lẻ tại thị trường nước ngoài, thông qua tận dụng mạng lưới phân phối hiện hữu của SGC.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SGC hiện đang đi ngang và dừng ở mốc 98.000 đồng/cổ phiếu.