Vinhomes được vinh danh trong Top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2023

IR Awards là giải thưởng thường niên vinh danh các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy tính công bằng - minh bạch của thị trường thông qua hoạt động quan hệ nhà đầu tư. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ trải qua cuộc khảo sát toàn diện về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và được đánh giá độc lập bởi Hội đồng bình chọn gồm hơn 30 định chế tài chính trong và ngoài nước, với nhiều tên tuổi lớn.

Tại IR Awards 2023, Vinhomes tiếp tục được vinh danh trong Top 3 công ty có vốn hóa lớn trên thị trường được các định giá tài chính đánh giá cao nhất, minh chứng cho tính chuyên nghiệp và minh bạch của Vinhomes đã tạo được uy tín mạnh mẽ trong giới đầu tư và các chuyên gia phân tích.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Vinhomes cũng duy trì thông suốt việc trao đổi hai chiều, đem tới những thông tin minh bạch, chính xác, kịp thời, góp phần giúp nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích hiểu đúng, hiểu đủ về chiến lược và giá trị công ty. Điều này đóng góp không nhỏ cho quá trình thu hút vốn đầu tư, gia tăng thanh khoản, và nâng cao giá trị cho Vinhomes trên thị trường.

Các đô thị mang thương hiệu Vinhomes trở thành biểu tượng đáng sống tại Hà Nội, Tp.HCM và các tỉnh thành lớn khắp mọi miền đất nước.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên học hỏi để cập nhật, chuẩn hóa hơn nữa hoạt động Quan hệ nhà đầu tư, thông qua việc tương tác và thảo luận với các định chế tài chính lớn và nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Công ty cũng xác định động lực để thực hiện tốt công tác quan hệ nhà đầu tư chính là chất lượng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Với chiến lược kinh doanh bài bản, thích nghi linh hoạt với các điều kiện vĩ mô và thị trường, Vinhomes giữ vững vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Đến nay, công ty đã bàn giao và vận hành hơn 29 khu đô thị trên toàn quốc với 128 ngàn căn hộ và biệt thự, là nơi an cư của hơn 440 nghìn cư dân.

Nổi bật tại khu vực phía Bắc là quần thể Ocean City (gồm 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3) với tổng quy mô 1.200 ha, quy tụ những kỳ quan đô thị như biển hồ, chuỗi công viên giải trí quy mô lớn bậc nhất khu vực phía Bắc… Tại khu vực phía Nam, Đại đô thị Vinhomes Grand Park (thành phố Thủ Đức) chỉ sau vài năm đi vào hoạt động đã thu hút hơn 56.000 cư dân sinh sống và là điểm hẹn vui chơi, giải trí hàng đầu của người dân tại khu Đông TP.HCM.

Với những thành tích nổi trội, Vinhomes liên tục được các tổ chức uy tín vinh danh, tiêu biểu như: Top 20 Công ty Bất động sản giá trị nhất thế giới do Brand Finance công bố, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 do Tạp chí Forbes bình chọn, Giải Vàng hạng mục Công ty bất động sản tốt nhất Việt Nam do Finance Asia bình chọn.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường cải tiến các kênh trao đổi để hoạt động quan hệ nhà đầu tư ngày càng tạo được thiện cảm, từ đó tiếp tục gia tăng vị thế của Vinhomes trên thị trường chứng khoán và mang lại giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.