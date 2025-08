DXG chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng, góp vốn cho dự án DatXanhHomes Parkview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung vốn vào công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An.

Theo đó, HĐQT DXG đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán là 9,18% và số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán dưới 20 nhà đầu tư.

Giá chào bán dự kiến 18.600 đồng/cổ phiếu, ước tính nếu phát hành thành công sẽ huy động 1.739,1 tỷ đồng - mục đích huy động để góp vốn vào Công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, đơn vị này góp vốn vào thành viên để triển khai dự án khu chung cư cao tầng – thương mại dịch vụ tầm nhìn xanh (DatXanhHomes Parkview).

Dự án DatXanhHomes Parkview tại TP.HCM (trước là Thuận An – Bình Dương) với diện tích 103.889 m2, vốn đầu tư 1.680 tỷ đồng.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ kết thúc đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến quý 3 đến quý 4/2025, sau khi được UBCKNN thông qua. Nếu giao dịch thành công, Đất Xanh sẽ tiếp tục sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại Hà An.

Được biết, DXG đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 với doanh thu đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (-7% so với cùng kỳ năm trước nhưng +13% so với cùng quý năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 84 tỷ đồng (+157% so với cùng kỳ năm trước và +75% so với cùng quý năm trước).

VCSC cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2025 cao hơn của DXG chủ yếu là do: Một là, kết quả hoạt động môi giới khả quan; Hai là do bàn giao các căn hộ chưa ghi nhận doanh thu tại Gem Sky World (GSW; khoảng 4.000 căn thấp tầng; khoảng 60% đã bán và khoảng 48% đã bàn giao vào cuối quý 1/2025).

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 6 tháng năm 2025 của DXG đạt 133 tỷ đồng (+107% so với cùng kỳ năm trước) và hoàn thành 49% dự báo cả năm của VCSC. VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận và doanh số bán hàng của VCSC cho DXG, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Cũng theo VCSC, doanh thu phát triển bất động sản của DXG trong 6 tháng năm 2025 giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ việc bàn giao theo lịch trình tại GSW (so với bàn giao cao tầng Opal Skyline trong 6 tháng năm 2024). Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của mảng này đã cải thiện 4 điểm % lên 44%.

Về triển vọng doanh số bán hàng, VCSC kỳ vọng dự án 'The Privé' (4,3 ha; TP.HCM; tổng cộng khoảng 3.200 căn hộ) sẽ là động lực doanh số bán hàng chính cho DXG trong năm 2025. Dự án này đã mở nhận booking trong khi công ty đang hoàn tất việc xây dựng móng để nhận được giấy phép bán hàng của dự án.

Ngoài ra, VCSC kỳ vọng tiến độ phát triển Sân bay Quốc tế Long Thành sẽ hỗ trợ việc tái khởi động GSW (Đồng Nai; thấp tầng) trong 6 tháng cuối năm 2025.