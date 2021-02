Vợ Phó tổng giám đốc VIB đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Bà Ngô Minh Hiền thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE).



Theo đó, bà Ngô Minh Hiền, vợ ông Hồ Vân Long, Phó tổng giám đốc, Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ VIB đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu VIB, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận, dự kiến từ ngày 8/2 đến ngày 5/3/2021. Nếu giao dịch thành công, bà Hiền sẽ nâng sở hữu tại VIB từ 3,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,32% lên 5,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,455%.

Hiện, ông Hồ Vân Long đang nắm giữ hơn 4,757 triệu cổ phiếu, chiếm 0,429% vốn tại VIB.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 2/2, cổ phiếu VIB tăng 2,9% lên mức 31.950 đồng/cổ phiếu và tạm tính với mức thị giá này, bà Hiền sẽ phải chi khoảng 47,93 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu VIB như đã đăng ký.

Trước đó, từ ngày 28/12/2020 - 21/1/2021, ông Đỗ Xuân Thụ, cha ông Đỗ Xuân Hoàng, Thành viên HĐQT Ngân hàng cũng vừa thông báo đã mua xong 2,5 triệu cổ phiếu VIB, nâng tỷ lệ sở hữu tại VIB lên 43,68 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,938%.

Cũng từ ngày 31/12/2020- 26/1/2021, ông Đỗ Xuân Sơn, con ông Đỗ Xuân Hoàng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhưng chỉ mua được 1,5 triệu cổ phiếu VIB, chiếm 0,135% do không đủ thời gian mua đúng số lượng đăng ký.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2020, VIB công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 4.642.334 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ (3.266 tỷ đồng).

VIB cho biết, lợi nhuận tăng so với cùng kỳ là do tổng thu nhập hoạt động luỹ kế đạt 11.215 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ - trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 37%; thu nhập ngoài lãi tăng 40%, nhờ việc VIB đấy mạnh hoạt động dịch vụ, đa dạng hoá nguồn thu nên thu nhập ngoài lãi tăng nhanh.

Thu thuần từ hoạt động dịch vụ luỹ kế năm 2020 đạt 2.388,67 tỷ đồng, chiếm 21% trên tổng thu nhập hoạt động và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động ở mức 40% và đạt gần 4.465 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIB được giao dịch trên UPCoM vào đầu tháng 1/2017. Sau gần 3 năm, vào tháng 11/2020 vừa qua, cổ phiếu này đã niêm yết trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 32.300 đồng/cổ phiếu.