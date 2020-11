Vốn ngoại xả blue-chips ồ ạt, chứng khoán "khựng" đà tăng

Khoảng 662 tỷ đồng lại bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên sàn HSX hôm nay đã tạo ra sức ép đáng kể lên nhóm cổ phiếu blue-chips.



Thị trường tăng gần như trọn phiên giao dịch hôm nay nhưng mức tăng rất kém do loanh quanh cũng chỉ có nhóm ngân hàng là cố gắng kéo chỉ số lên. Nếu so với hôm qua thì số cổ phiếu tăng giá đã ít đi đáng kể.

Sức ép lớn đè lên nhiều cổ phiếu blue-chips xuất phát từ giao dịch bán lớn của nhà đầu tư nước ngoài. Những cổ phiếu giảm giá hoặc không thể tăng cao được đều có bóng dáng của khối ngoại xả.

Ba cổ phiếu bị bán lớn nhất hôm nay là HPG, MSN và VRE. Điều đặc biệt là hàng triệu cổ phiếu bị bán ra với mỗi mã đều được thực hiện trực tiếp qua khớp lệnh chứ không phải thỏa thuận. Do đó lượng bán này sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên sức mua bình thường trên thị trường.

HPG bị bán ròng lớn nhất với 6,07 triệu cổ bán ra và 489.030 cổ phiếu mua vào. Tổng lượng khớp của HPG hôm nay khoảng 17,52 triệu cổ. Như vậy xấp xỉ 35% thanh khoản của mã này xuất phát từ lực bán của khối ngoại. HPG đóng cửa vẫn tăng 0,33% so với tham chiếu nhưng mức tăng trong phiên tốt hơn nhiều, lúc đỉnh điểm giá cổ phiếu này trên tham chiếu tới 2,29%.

MSN hôm nay bị bán ròng 2,52 triệu cổ và lượng bán của khối ngoại chiếm tới 81% thanh khoản cả ngày. MSN vốn nằm trong danh sách bán ròng liên miên từ tháng 10 nên mức bán ra hôm nay cũng không có gì bất ngờ. Thống kê trong tháng 10 MSN bị bán ròng trị giá tới trên 2.900 tỷ đồng.

Do lực bán của khối ngoại chiếm gần trọn giao dịch nên hôm nay MSN là cuộc chiến giữa nhà đầu tư trong nước mua và khối ngoại bán (khối ngoại mua chưa tới 2% thanh khoản). Cuộc chiến này đã dai dẳng từ tháng 10 và nhà đầu tư trong nước thể hiện nguồn tài chính cực kỳ dồi dào. Hôm nay MSN cũng được đẩy giá lên chứ không hẳn là yếu. Mức giảm sâu nhất của MSN giảm 1,54% nhưng đóng cửa chỉ còn giảm 0,59%.

Cổ phiếu thứ ba bị bán ròng rất lớn là VRE, với lượng bán ròng gần 2,1 triệu cổ. Tỷ trọng khối lượng bán của nhà đầu tư nước ngoài cũng chiếm trên 63% tổng lượng giao dịch của VRE. Nhà đầu tư trong nước cũng nâng đỡ thành công ở mã này khi cả phiên không có lúc nào bị ép xuống dưới tham chiếu. Đóng cửa VRE tăng nhẹ 0,2%.

Tính chung các giao dịch trên sàn HSX, phiên này khối ngoại bán ròng lên tới gần 662 tỷ đồng. Đặc biệt cổ phiếu thuộc rổ VN30 bị bán ròng 639 tỷ đồng. Hôm nay là phiên thứ 3 liên tục nhà đầu tư nước ngoài duy trì cường độ bán ròng vượt 500 tỷ đồng ở sàn này. Phiên đầu tuần riêng cổ phiếu đã bị bán ròng 511 tỷ đồng.

Ngoài MSN, HPG, VRE, hàng loạt blue-chips khác cũng bị xả rất mạnh là HDB, VHM, POW, GAS, VPB, CTG, STB, VNM.

Xu hướng bán ròng của khối ngoại đã kéo rất dài, nhưng được che phủ bởi một vài giao dịch thỏa thuận lớn như trong tháng 9 có trên 5.400 tỷ đồng mua ròng thỏa thuận ở VHM. Hay trong tháng 6 cũng có các giao dịch thỏa thuận ròng lớn ở VHM, MSN. Vì vậy số liệu mua bán ròng tháng 6 và tháng 9 vẫn ghi nhận dương. Riêng trong tháng 10 vừa qua, cổ phiếu sàn HSX bị bán ròng tới 7.231,7 tỷ đồng.

Quy mô mua bán ròng của khối ngoại với cổ phiếu sàn HSX theo tháng.

Đà tăng của thị trường phiên hôm nay đã chậm lại đáng kể vì các cổ phiếu trụ đã không còn giữ được đà tăng tốt như hôm qua và cũng không xuất hiện đợt kéo giá rõ rệt nào nữa. Nhóm ngân hàng vẫn là nòng cốt ở chiều tăng, nhưng chỉ còn BID tăng 1,29%, TCB tăng 2,8% là đáng kể. STB, MBB cũng tăng trên 1% nhưng vốn hóa quá nhỏ. CTG đã quay đầu giảm 0,66% sau khi tăng 4,8% hôm qua; VCB giảm 0,93% sau phiên trước tăng 3,4%.

Nhóm cổ phiếu lớn còn lại tiếp tục vô lực: VIC giảm 1,97%, VHM giảm 0,13%, SAB tham chiếu, GAS tăng 0,72%, VNM tăng 0,09%. Số blue-chips giảm giá trong nhóm VN30 cũng tăng lên 11 mã và chỉ số của nhóm này đóng cửa trên tham chiếu 0,32%.

Tổng thể sàn HSX, số lượng cổ phiếu tăng giá cũng giảm đi so với hôm qua (267/305 mã) trong khi số giảm giá tăng lên (156/126 mã). Điều quan trọng là nhóm dẫn dắt suy yếu mà chỉ có các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt. Chỉ số VNMidcap tăng 0,9%, VNSmallcap tăng 0,7%. Thực tế nếu so với mức tăng hôm qua, cả hai chỉ số của nhóm vừa và nhỏ cũng yếu đi nhiều.

Điểm tích cực là thanh khoản có mức tăng tốt 27% so với hôm qua tính trên giá trị khớp lệnh. Giao dịch mạnh lên ở nhóm blue-chips, VN30 khớp lệnh tăng 27,3%. TCB, HPG, STB, VHM có mức gia tăng thanh khoản khá mạnh so với hôm qua. Tuy nhiên tổng giá trị khớp hơn 6.300 tỷ đồng hai sàn thì cũng chỉ là mức thấp so với trung bình 5 tuần trở lại đây.

Thanh khoản gia tăng là dấu hiệu tốt, nhất là ở thời điểm thị trường đang có nghi ngờ lớn về xáo trộn có khả năng xảy ra trong thời gian bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy vậy ở khía cạnh ngược lại, mức gia tăng thanh khoản này không giúp thị trường bùng nổ rõ hơn ngày hôm qua, ngay cả khi thị trường chứng khoán Mỹ đang quay đầu phục hồi mạnh mẽ. Điều này có thể hàm ý lực cản trên thị trường có yếu tố cung cầu nội tại hơn là sự sợ hãi với biến động bên ngoài.