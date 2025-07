Vụ đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng: Thu giữ số lượng lớn tiền, vàng, sổ tiết kiệm

Ngày 3/7, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.

Theo cáo buộc, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội). Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Kết quả điều tra xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam.

Theo đó, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Kim In Sung, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh King Club.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, nhóm bị can đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Trong đó, Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực triếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu chi để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang (giám đốc chi nhánh Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Cáo trạng thể hiện 136 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Tuy nhiên, các bị can này vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền mà các bị can trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USĐ (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị can đánh bạc.

Cáo trạng thể hiện, khách chơi là người Việt Nam đến chơi thì làm thẻ tại khu vực lễ tân. Khách phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại. Lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY, sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam.

Để quản lý được số lượng người chơi, mức đặt cược và doanh thu hàng ngày, Kim In Sung lắp đặt máy tính, cài đặt phần mềm BINO kết nối các máy chơi nhằm ghi nhận toàn bộ thông tin về quá trình chơi.

Ngoài ra, tại King Club còn lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực cửa ra vào, đặt máy.

Nhằm lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra các chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho người chơi theo điểm tích lũy như tặng sinh nhật, giải thưởng Jack pot….

Trong vụ án này, Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm đã giúp sức, thông báo cho quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng như thông báo thời điểm kiểm tra; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi..

Khám xét nơi làm việc, nơi ở của Cho Choon Keun thu giữ hơn 4,6 tỷ đồng; 42.000 USD; 13 miếng kim loại có chữ PNJ 999,9 5 chỉ; 1 miếng kim loại hình tròn có chữ 24k-999,9; 15 nhẫn hình tròn. Theo giám định, tất cả số miếng kim loại, nhẫn kim loại này đều là vàng.

Công an cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Đình Lâm số tiền 717 triệu đồng, 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất; 28 sổ tiết kiệm và thẻ tiết kiệm giá trị 54,7 tỷ đồng…