Bộ trưởng Bộ Y tế: Tiếp tục cải cách tiền lương, phụ cấp đối với người làm việc tại các cơ sở y tế công lập

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin nội dung trên khi trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến chính sách tiền lương, phụ cấp cho người làm việc trong ngành Y tế.

Trước đó, cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị quan tâm, nghiên cứu có chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đối với cán bộ y tế về chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù, hỗ trợ sinh viên ngành y, chính sách thu hút...

Cùng nội dung này, cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị tiếp tục cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ y tế.

Đồng thời, xem xét có chính sách chung về việc thu hút, hỗ trợ cho các bác sỹ đến làm việc, gắn bó lâu dài tại các cơ sở thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu; chính sách đưa bác sỹ sau khi tốt nghiệp về xã thực hiện nghĩa vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh tại cấp khám chữa bệnh ban đầu ít nhất 2 năm trước khi được nhận nhiệm vụ ở các cơ sở khác.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, hiện nay, ngoài chế độ tiền lương chung, cán bộ viên chức ngành Y tế đang được hưởng các chế độ phụ cấp đặc thù, nhằm ghi nhận tính chất phức tạp và rủi ro của nghề nghiệp, như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thường trực, chống dịch, phẫu thuật, thủ thuật và các phụ cấp khác.

Ngoài ra, để khuyến khích cán bộ y tế làm việc tại y tế cơ sở và y tế dự phòng, Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 100% cho viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2023.

Bên cạnh đó, một số địa phương đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho cán bộ y tế trên địa bàn như Nghệ An, Phú Thọ, Bình Dương (cũ), Huế, An Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình để thu hút cán bộ, nhân viên y tế về làm việc tại y tế cơ sở và trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương, Bộ Y tế đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng để trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định.

Một là, Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập (thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ), dự kiến hoàn thành tháng 12/2025.

Hai là, Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch, và chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố; dự kiến hoàn thành tháng 9/2025.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế đã đề xuất xếp lương bậc 2 ngay khi tuyển dụng đối với các chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao.

Về kiến nghị đưa bác sĩ sau tốt nghiệp về xã thực hiện nghĩa vụ khám chữa bệnh ít nhất 2 năm, Bộ Y tế ghi nhận và sẽ phối hợp nghiên cứu đề xuất chính sách phù hợp.

Riêng về phụ cấp thâm niên nghề, theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chế độ này đã bãi bỏ đối với ngành Y tế để đảm bảo tương quan tiền lương, và nhằm thực hiện cải cách tiền lương tổng thể.

"Do đó, Bộ Y tế mong nhận được sự thấu hiểu và đồng thuận của cử tri đối với các chính sách hiện hành", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Song song với việc cải thiện đời sống, công tác đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng được xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPHBCA-BYT ngày 18/11/2024, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường biện pháp an ninh và phối hợp với lực lượng công an địa phương xử lý nghiêm các hành vi hành hung nhân viên y tế, quyết tâm tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, văn minh.