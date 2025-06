Vụ thịt lợn C.P: Cơ quan chức năng đã có kết luận ban đầu

Sáng 2/6/2025, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an tỉnh Hậu Giang và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang đã đến kiểm tra tại cơ sở giết mổ lợn của C.P tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Kết luận sơ bộ cho thấy bức ảnh mảnh lợn móc hàm lan truyền trên mạng Facebook những ngày vừa qua đúng là lợn C.P, nhưng đây là bức ảnh chụp lưu trong hồ sơ tiêu huỷ lợn tại lò mổ lợn này vào ngày 26/3/2022.

Trước đó, mạng xã hội Facebook “nổi sóng” về bức ảnh những mảnh thịt heo bệnh được cho là của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam. Bức ảnh xuất phát từ Facbook nick name “Jonny Lieu” của ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), là nhân viên của Công ty C.P.

Theo đó, trên Facebook, ông Ngân đăng đơn tố cáo với nội dung ông từng là nhân viên của cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, và cho rằng công ty đã trà trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh, hôi thối, rồi bắt nhân viên bán ra thị trường.

Ngoài ra, một số sản phẩm thịt kém chất lượng còn được chỉ đạo pha lóc, rồi bán rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích, hàng hết "date" thì tháo thương hiệu để bán ra ngoài…

KIỂM TRA THỊT LỢN C.P TẠI SÓC TRĂNG

Nhằm làm rõ vụ việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo kiểm tra các cơ sở bán thịt lợn của C.P trên đại bàn tỉnh. Do trên những bức ảnh ghi rõ nơi chụp là tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cũng đã gửi công văn đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang đề nghị kiểm tra xác minh.

Ảnh đăng trên tus Facebook của ông Liễu Quý Ngân trùng khớp với bức ảnh trong hồ sơ tiêu huỷ thịt lợn tại cơ sở giết mổ lợn Dũng Nga ngày 26/3/2022.

Chiều 30/5, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Tại đây, đoàn kiểm tra đã ghi nhận 43 sản phẩm, trong đó thịt heo có số lượng 50,987 kg, cơ sở nhập từ lò giết mổ thị trấn Mỹ Xuyên (do Bà Huỳnh Thị Ba làm chủ cơ sở), heo giết mổ có nguồn gốc của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Đoàn còn ghi nhận 780 trứng gà tươi các loại; sản phẩm thịt gà, xúc xích, chả lụa nhập từ tỉnh Bình Phước, có số lượng 262 gói (hộp), cơ sở có xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh kèm theo. Các sản phẩm động vật chế biến khác cơ sở xuất trình giấy tờ đầy đủ.

Tuy nhiên, do giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của địa điểm kinh doanh nêu trên đã hết hiệu lực; đồng thời chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng, nên đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ các mặt hàng đang được kinh doanh tại cơ sở ngay thời điểm kiểm tra, có niêm phong và giao chủ cơ sở bảo quản, số lượng, chủng loại các mặt hàng theo biên bản tạm giữ 01/BB-TG, ngày 30/5/2025 của đoàn kiểm tra.

Đối với 3 cửa hàng của C.P. tại Sóc Trăng được kiểm tra ngày 31/5, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII đã đến điểm kinh doanh trên đường Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) để lấy mẫu thịt heo đưa về TP Cần Thơ xét nghiệm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng, cho biết đêm 31/5, lực lượng kiểm tra liên ngành làm việc đến nửa đêm. Sáng 1/6, các thành viên trong đoàn họp và tập hợp số liệu để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Sau khi tổng hợp số liệu và hoàn thành báo cáo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng sẽ điền kết quả xét nghiệm mẫu thịt heo của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII.

ẢNH LAN TRUYỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI LÀ ẢNH LƯU TRONG HỒ SƠ TIÊU HUỶ THỊT LỢN

Sáng 2/6/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành với sự phối hợp của Công an tỉnh Hậu Giang đã đến kiểm tra lò giết mổ gia súc Dũng Nga tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Đây là cơ sở gia công cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, và cũng là địa chỉ hiện trên tấm ảnh mà ông Liễu Văn Ngân đưa lên Facebook: 2h28’45 và 2h25’43, ngày 26/3/2022, tại đường Quốc lộ 1, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Chí Cường (người mặc áo màu đen) cung cấp các giấy tờ cho đoàn kiểm tra.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện lò mổ là ông Nguyễn Chí Cường cho biết nơi đây là cơ sở gia công cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam. Cơ sở luôn đảm bảo nghiêm ngặt quy trình giết mổ theo yêu cầu của Công ty C.P.

Làm việc với đoàn kiểm tra, khi mở hồ sơ tiêu huỷ thịt lợn ghi ngày 26/3 tại đây, ông Cường đã mở ra cho thấy tấm ảnh trùng khớp với tấm ảnh mà ông Liễu Văn Ngân đã đưa lên Facebook, đồng thời có kèm theo một biên bản tiêu huỷ mảnh thịt lợn bệnh với chữ kỹ của nhiều người, trong đó có cả cán bộ Thú y địa phương. Theo biên bản này, ngày lập biên bản cũng là 26/3/2022, nội dung tiêu huỷ theo hình thức đun nấu để chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho thuỷ sản.

Lý giải về việc trong ảnh, trên da lợn ngoài các đốm xuất huyết, còn có cả dấu của Thú y địa phương, ông Cường cho biết khi heo còn sống đưa về lò mổ vẫn còn nguyên lông và da, thì không nhìn thấy các vết bệnh trên da và đã được đóng dấu của cơ quan thú y, nhưng trong quá trình giết mổ thì phát hiện có những vết bệnh trên da heo, do đó mới xin tiêu huỷ.

Biên bản tiêu thuỷ thịt lợn ghi ngày 26/3/2022 với chữ ký của nhiều người,

trong đó có cán bộ thú y địa phương, được ông Cường trình với đoàn kiểm tra.

“Hình ảnh trên mạng xã hội là ảnh được chụp để báo cáo cho Công ty C.P. để tiêu huỷ chứ mảnh lợn này không cung cấp về Sóc Trăng. Cơ sở tôi hoàn toàn không cung cấp hàng cho Sóc Trăng”, ông Cường khẳng định.

Ông Hà Hữu Tâm, đại diện Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam, cho biết thêm hình ảnh heo bệnh đăng tải mạng xã hội những ngày qua đúng là hình ảnh từ 26/3/2022, tại lò mổ Dũng Nga. Tuy nhiên, hình ảnh được chụp để báo cáo với công ty và cơ quan thú y, sau đó lò mổ cùng với công ty phối hợp tiêu hủy tại lò, đưa qua làm thức ăn cho cá và có lập biên bản.

Trước “khủng hoảng” truyền thông trong những ngày qua, Công ty Cổ phần C.P Việt Nam đã có văn bản chính thức gửi toàn thể các đại lý, quý khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Trong đó, Công ty C.P khẳng định thời gian gần đây, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện tài khoản Facebook “Jonny Lieu” và tài khoản Zalo “Ngân Tech” đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm thịt heo, thịt gà sau giết mổ của Công ty, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Công ty và gây hoang mang, lo sợ đối với người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

“Chúng tôi xin khẳng định toàn bộ các thông tin đăng tải bởi tài khoản Facebook và Zalo nêu trên là bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ và gây thiệt hại cho Công ty. Chúng tôi khẳng định các sản phẩm của Công ty tuân thủ các quy trình kiểm soát về thú y và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, văn bản nêu rõ.

Trước sự việc này, Công ty đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và xử lý nghiêm khắc hành vi vu khống, bịa đặt.