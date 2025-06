Sản xuất nông nghiệp 5 tháng đầu năm 2025: Nhiều tín hiệu tích cực

Trong bối cảnh thời tiết thuận lợi, hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 5/2025 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Diện tích lúa hè thu được gieo trồng sớm và tăng mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, chăn nuôi duy trì ổn định nhờ kiểm soát dịch bệnh, khai thác thủy sản biển sôi động do bước vào mùa cá Nam.

VỤ LÚA HÈ THU TĂNG DIỆN TÍCH NHỜ THỜI TIẾT THUẬN LỢI

Theo số liệu báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản xuất nông nghiệp trong tháng 5/2025 tiếp tục tập trung vào thu hoạch lúa đông xuân và gieo cấy lúa hè thu ở các tỉnh phía Nam.

Tiến độ gieo trồng lúa hè thu năm nay diễn ra nhanh hơn thường lệ, nhờ mưa sớm và phân bố đồng đều. Các địa phương như Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh và Sóc Trăng ghi nhận mức tăng diện tích gieo trồng cao, lần lượt là 50,8 nghìn ha; 35,6 nghìn ha; 23,1 nghìn ha và 17,0 nghìn ha.

"Đến ngày 20/5/2025, diện tích gieo trồng lúa hè thu tại khu vực các tỉnh phía Nam đạt 1.258,3 nghìn ha, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới 1.162,3 nghìn ha, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước.

Lúa hè thu hiện đang ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng – thời kỳ quyết định năng suất, do đó các địa phương tập trung chăm sóc nhằm đảm bảo sản lượng.

Đối với vụ lúa đông xuân năm 2025, cả nước đã gieo cấy được 2.970,9 nghìn ha, tăng 17,0 nghìn ha so với năm trước. Trong đó, khu vực phía Nam tăng mạnh với 1.918,8 nghìn ha, riêng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.508,3 nghìn ha, tăng 20,6 nghìn ha. Diện tích này được xuống giống thuận lợi nhờ giảm thiểu tác động của xâm nhập mặn trong mùa khô vừa qua.

Tính đến ngày 20/5/2025, các tỉnh phía Nam đã thu hoạch được 1.881,0 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 98% diện tích gieo cấy và vượt nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích gieo cấy.

Trong khi đó, khu vực phía Bắc giảm 7,7 nghìn ha diện tích lúa đông xuân, chủ yếu do việc thu hồi đất cho các dự án xây dựng và chuyển đổi sang cây trồng khác hiệu quả hơn.

Đối với ngành chăn nuôi, báo cáo của Cục Thống kê cho biết chăn nuôi lợn và gia cầm trong tháng 5 tiếp tục phát triển khá. Dịch bệnh được kiểm soát tốt, giá bán ổn định và các chính sách hỗ trợ giống, thức ăn, vốn vay ưu đãi giúp người dân tái đàn, mở rộng sản xuất. Tính đến ngày 27/5/2025, cả nước không còn dịch tai xanh, cúm gia cầm và lở mồm long móng. Dịch tả lợn châu Phi còn xuất hiện tại 18 địa phương nhưng chưa vượt ngưỡng 21 ngày, dịch viêm da nổi cục chỉ còn tại Quảng Ngãi.

Ngược lại, chăn nuôi trâu tiếp tục giảm do hiệu quả kinh tế thấp và điều kiện chăn thả bị thu hẹp. Chăn nuôi bò cũng ghi nhận mức giảm nhẹ so với cùng kỳ.

LÂM NGHIỆP TĂNG SẢN LƯỢNG GỖ, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN THUẬN LỢI

Hoạt động trồng rừng, khai thác lâm sản được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong tháng 5/2025, cả nước trồng mới 34,3 nghìn ha rừng tập trung, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 4,2 triệu cây, tăng 8,5%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 2.467,3 nghìn m³, tăng 6,1% nhờ giá gỗ ổn định ở mức cao, khuyến khích khai thác đúng chu kỳ. Ngoài ra, sản lượng củi đạt 1,6 triệu ste, giảm 2,4%.

Đáng chú ý, diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng chỉ còn 122,3 ha, giảm mạnh 40,3% so với tháng 5/2024. Trong đó: cháy rừng là 41,8 ha, giảm 57,6%; rừng bị chặt, phá là 80,5 ha, giảm 21,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 100,1 nghìn ha, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 34,2 triệu cây, tăng 5,9%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 7.791,7 nghìn m³, tăng 5,1%; sản lượng củi khai thác đạt 7,9 triệu ste, giảm 1,3%. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 603,8 ha, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

"Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng thủy sản cả nước ước đạt 3.616,0 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: cá đạt 2.641,9 nghìn tấn, tăng 2,9%; tôm đạt 429,8 nghìn tấn, tăng 5,1%; thủy sản khác đạt 544,3 nghìn tấn, tăng 1,8%".

Đối với lĩnh vực thuỷ sản, theo Cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 5/2025 ước đạt 828,2 nghìn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 591,9 nghìn tấn, tăng 3,2%; tôm đạt 117,1 nghìn tấn, tăng 5,6%; thủy sản khác đạt 119,2 nghìn tấn, tăng 2,2%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 455,2 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ, bao gồm: cá đạt 301,1 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 103,2 nghìn tấn, tăng 6,3%. Trong đó, sản lượng cá tra trong tháng tiếp tục tăng do giá nguyên liệu ổn định và đảm bảo nguồn cung cho chế biến xuất khẩu. Ước tính, cá tra đạt 163,4 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Sản lượng tôm cũng ghi nhận mức tăng tích cực nhờ giá tôm thẻ chân trắng duy trì ổn định. Trong tháng 5/2025, sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 72,9 nghìn tấn, tăng 7,2%; sản lượng tôm sú đạt 24,0 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động khai thác thủy sản cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 373,0 nghìn tấn, tăng 1,8%, trong đó: cá đạt 290,8 nghìn tấn, tăng 1,8%; tôm đạt 13,9 nghìn tấn, tăng 0,7%; thủy sản khác đạt 68,3 nghìn tấn, tăng 1,9%. Điều kiện thời tiết thuận lợi, vụ cá Nam vào mùa, cùng với sự xuất hiện nhiều của các loài như cá nục, cá cơm, mực... đã tạo điều kiện để ngư dân tích cực ra khơi khai thác.

Riêng sản lượng khai thác biển ước đạt 357,7 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ, gồm: cá đạt 279,2 nghìn tấn, tăng 1,8%; tôm đạt 13,0 nghìn tấn, tăng 0,8%; thủy sản khác đạt 65,5 nghìn tấn, tăng 2,0%.