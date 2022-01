Xây dựng môi trường làm việc hybrid đặt con người làm trung tâm

Trả lời phỏng vấn báo nước ngoài, Chủ tịch FPT Software - Chu Thị Thanh Hà chia sẻ về hành trình gây dựng môi trường làm việc tốt nhất tại FPT Software, đưa nhân viên là trung tâm của hành trình này.

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19, Công ty vẫn giữ vững tăng trưởng hai con số, vậy bà có thể chia sẻ doanh nghiệp đã xoay chuyển như thế nào để có thể đứng vững trong đại dịch?

Sự an toàn của nhân viên là quan trọng hàng đầu tại FPT Software. Chúng tôi luôn sẵn sàng thay đổi nhằm giúp nhân viên có trải nghiệm công việc tốt nhất, duy trì vận hành và sản xuất liên tục, đảm bảo hoạt động không gián đoạn. Để làm được việc này, chúng tôi đã ứng biến bằng cách chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thiết bị và phương thức làm việc mới.

FPT Software tiến hành mọi biện pháp để dịch chuyển từ làm việc tại văn phòng sang làm việc từ xa ở các vùng có dịch, thời gian chuyển dịch chỉ trong vài ngày và đảm bảo an ninh và bảo mật thông tin. Các dự án quan trọng luôn có lực lượng trực chiến được sắp xếp chu đáo và cẩn thận cho việc “ba tại chỗ”. Để làm được điều này, trước đó chúng tôi đã đầu tư vào hạ tầng rất tốt.

Minh chứng là chúng tôi đã triển khai mô hình “ba tại chỗ” rất hiệu quả trong thời gian 2-3 tháng mà không có rủi ro dành cho nhân viên.

Nhân viên FPT Software được tạo điều kiện tiêm vaccine kịp thời. Hiện tại nhân sự của chúng tôi đã bắt đầu tiêm mũi thứ ba đảm bảo điều kiện, đảm bảo nguồn “nhân lực xanh”, giữ gìn các “văn phòng xanh” cho công ty.

Trên toàn cầu, chúng tôi giữ vững liên lạc thông suốt giữa các bộ phận nội bộ và với khách hàng. Đồng thời, phương án ứng phó linh hoạt được FPT Software chọn cho lâu dài là mở các trung tâm sản xuất gần các thị trường trọng điểm. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo chất lượng dự án, cung cấp dịch vụ liên tục 24/7, ở gần khách hàng để phát huy lợi thế gần gũi về văn hóa và múi giờ.

Các phương thức hoạt động bình thường mới bảo đảm bảo mật thông tin và giúp chúng tôi sát cánh cùng khách hàng. Những mô hình làm việc mới sáng tạo, những dự án được triển khai multi-site ở nhiều nước khác nhau. Một dự án lớn tại FPT Software có thể huy động nguồn lực từ nhiều quốc gia như Việt Nam - Mỹ - Ấn Độ - Philippines - Costa Rica.

Những chuẩn bị này mở ra khả năng vận hành liên tục, lên đến 1.700 dự án cùng lúc, không để gián đoạn hay xảy ra bất cứ sự cố nào, cả khi làm việc tại nhà trong thời gian dài hay khi khẩn cấp triển khai mô hình “3 tại chỗ” trên quy mô lớn.

Và không dừng lại ở các kết quả trên, với sự đóng góp từ mỗi thành viên, FPT Software vẫn kiên trì tạo dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, mang đến những cơ hội không giới hạn cho hơn 22.000 nhân sự. Các danh hiệu “Great Place to Work” và “Best Companies to Work for in Asia 2021”- HR Asia Awards là sự khẳng định cho những giá trị chuyên nghiệp và bền vững mà chúng tôi vun đắp mỗi ngày.

Doanh nghiệp đã làm gì để giữ được tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên và đảm bảo được năng suất lao động?

Để đảm bảo năng suất lao động, chúng tôi chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, quản trị hiện đại nhất. Trong bối cảnh kết hợp nhiều phương thức làm việc, FPT Software ứng dụng và tuân thủ quy tắc dùng công cụ nội bộ để đo đạc tiến độ, khối lượng công việc nhóm, trong khi mỗi người làm việc độc lập trên môi trường làm việc online. Là công ty có nhân sự trẻ tuổi, dù đang trong đại dịch chúng tôi thường xuyên tạo ra các sự kiện gắn kết, tăng tương tác như talkshow, sự kiện hybrid nhiều trải nghiệm mới mẻ đáp ứng nhu cầu giao lưu của mọi người.

Các thành tựu chung của công ty được tổ chức online với các hoạt động vui vẻ, động viên kịp thời. Các thị trường nước ngoài có happy-hour hàng tuần. Từ đó, chính nhân viên sẽ giúp lan tỏa trên mạng nội bộ của FPT Software, đảm bảo đời sống vẫn phong phú và tạo cảm giác cùng đồng hành.

Hoạt động vinh danh khen thưởng luôn được FPT Software đánh giá kịp thời, tiến hành qua nền tảng siêu ứng dụng nội bộ, có thể tích hợp tất cả thông tin nhân viên, tin tức văn hóa, giải trí cùng nhiều chức năng phục vụ đời sống, công việc mang tên MyFPT.

FPT Software có hơn 3.000 nhân viên hoạt động trên toàn cầu, trong 2 năm qua không thể về Việt Nam. Công ty thường xuyên thăm hỏi, gửi quà tới gia đình, phụ huynh, giúp gia đình cập nhật thông tin, là cầu nối làm an lòng cả hai bên.

Là doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam, FPT Software đã tạo lập môi trường làm việc số cho nhân viên như thế nào?

Từ nhiều năm nay, chúng tôi nỗ lực chuyển dịch qua môi trường làm việc số, chuyển đổi số trong lòng doanh nghiệp với việc ứng dụng toàn bộ các phần mềm hoạt động để giảm chi phí, tăng năng suất lao động. FPT Software cũng thực hiện paperless - tiết kiệm giấy và nguồn lực vận hành.

Trong đào tạo, chúng tôi cấp gần 20.000 tài khoản và 6.000 khóa học trên nền tảng Udemy với loạt giảng viên từ Đại học Stanford. Để tăng cường thu nhập cho nhân viên, công ty sử dụng X-job - nền tảng nội bộ hỗ trợ tuyển dụng chéo giữa các bộ phận, giúp nhân viên tăng tỷ trọng hiệu quả làm việc.

Tỉ lệ nhảy việc trong ngành IT đặc biệt cao và FPT software cũng không nằm ngoài lệ đó. Bà nghĩ sao về việc này và doanh nghiệp đã có những biện pháp khắc phục như thế nào?

IT là ngành đòi hỏi nhân lực phải năng động và sáng tạo, cũng là ngành tỷ lệ chuyển việc khá cao, không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà là ở tất cả các nước.

Trong 2 năm qua khi dịch bệnh hoành hành, chúng tôi đã có nhiều biện pháp để cải thiện tỷ lệ nhân viên thôi việc, cho thấy các hướng đi đúng đắn của doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu nhân viên. Công ty chủ ý bảo đảm phúc lợi về an sinh, bảo hiểm, các quyền lợi lương thưởng, lợi ích ngoài công việc, đào tạo phát triển bản thân và thúc đẩy sự nghiệp với rất nhiều chương trình lấy nhân viên làm trọng tâm.

Bên cạnh tăng cường sử dụng thời gian hiệu quả và tăng thu nhập với X-Job trên akaJob, nhân sự có thể lựa chọn được luân chuyển, thử sức với các vị trí khác nhau.

Trong tương lai bà có những dự định gì để tiếp tục tạo dựng FPT Software trở thành công ty có môi trường làm việc tốt hơn nữa cho nhân viên?

Trong thời kỳ bình thường mới, mỗi quốc gia sẽ có một phương án hoạt động riêng, không thể dễ dàng đi lại được như trước dịch.

FPT Software hướng đến thiết lập mô hình quản lý và làm việc linh hoạt: làm ở mọi nơi, mọi chỗ, không bó buộc về địa điểm mà đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Đồng thời, công ty vẫn sử dụng chương trình kết hợp làm ở nhà và làm tại văn phòng, đảm bảo tính linh hoạt trong vận hành.

Như vậy, chúng tôi có thể tăng cường khả năng ứng phó với hậu đại dịch, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân viên và kết quả kinh doanh.

Năm 2021 đánh dấu kết quả đặc biệt của tinh thần One Team - sự đoàn kết, tận lực và sáng tạo của người FPT Software trên quy mô toàn cầu.

Chung vai thích ứng nhanh chóng với “bình thường mới”, năm 2021 FPT Software vẫn giữ vững tăng trưởng cao hai con số. Với tốc độ tăng trưởng này, chúng tôi kỳ vọng gia nhập đội ngũ “Công ty tỷ Đô” vào năm 2023, dấu mốc kỷ niệm tuyệt vời cho 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển FPT Software. Tôi tự hào và cảm ơn sự góp sức của tất cả các bạn nhân viên ở tất cả các vị trí trong công ty!