Xu hướng sống đầy hưởng thụ giữa tầng không ngày càng được ưa chuộng tại Đà Nẵng

LÊN CAO ĐỂ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG

Không phải ngẫu nhiên mà chung cư được ví là loại hình nhà ở tương lai với khả năng đem đến những giá trị sống khác biệt, đề cao tận hưởng trong bối cảnh “đất chật người đông”. Theo khảo sát về loại hình bất động sản nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng nửa cuối năm 2023 mới đây của Viện nghiên cứu Dat Xanh Services, chung cư là phân khúc được lựa chọn áp đảo với 73%.

Khác với sự phát triển đã rất mạnh mẽ của phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, Tp.HCM, tại thủ phủ du lịch Đà Nẵng đã có nhiều khách sạn cao tầng với dịch vụ cao cấp, nhưng phân khúc căn hộ hạng sang lưu trú gần như mới đang ở giai đoạn đầu phát triển. Người dân Đà thành cũng đang dần ưa chuộng cuộc sống trên cao khi ngày càng nhận ra giá trị cực lớn mà nó đem lại.

“Trước đây, con cái phải làm công tác tư tưởng mãi chúng tôi mới quyết định rời ngôi nhà đất 4 tầng lên sống ở chung cư. Hai vợ chồng tuổi cao, người đau chân, người đau khớp, ở chung cư chúng tôi thoát cảnh leo cầu thang bộ, không gian trên một mặt phẳng rất tiện sinh hoạt. Lên chung cư mới thấy được tận hưởng những giá trị khác biệt: không khí thoáng đãng, không lo côn trùng, giảm nguy cơ bệnh truyền nhiễm, an ninh 24/7, lại có rất nhiều tiện ích, đời sống tinh thần phong phú”, ông Minh Đức - người dân Đà Nẵng trải lòng sau 2 năm “dọn lên cao” an hưởng tuổi già.

Chung cư ngày càng chứng minh khả năng đem lại những giá trị sống vượt trội, tuy nhiên không có nhiều sự lựa chọn tại thị trường Đà Nẵng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Vì vậy, sự xuất hiện của dự án tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang giữa trung tâm nhanh chóng được đón nhận do đáp ứng trúng nhu cầu “dọn lên cao” để tận hưởng cuộc sống của một bộ phận không nhỏ người Đà Nẵng và cộng đồng cư dân “di cư” đến thành phố đáng sống này.

Trên cả mô hình tòa tháp căn hộ giúp cư dân thỏa mãn cuộc sống thoáng đãng trên cao, Sun Cosmo Residence Da Nang còn là tổ hợp đa trải nghiệm, đa tiện ích, tiêu biểu cho phong cách sống hiện đại, phù hợp đa dạng nhu cầu.

Tòa tháp căn hộ Panoma 2 sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa.

Kề sông Hàn, cách biển Mỹ Khê chỉ 1km, kề bên cầu Trần Thị Lý - một trong tứ đại mỹ kiều của Đà thành, nằm ngay giao lộ những cung đường huyết mạch như Trần Hưng Đạo, Chương Dương, Nguyễn Văn Thoại,… Sun Cosmo Residence Da Nang là dự án hiếm hoi còn sót lại ngay giữa trung tâm Đà Nẵng. Vị trí kim cương giúp cư dân tương lai thuận tiện kết nối đến mọi nơi như sân bay, chợ Hàn, bệnh viện, trường học, các điểm du lịch nổi tiếng…

Nằm trong tổ hợp, tòa tháp căn hộ Panoma 2 còn tọa lạc tại vị trí đắc địa với 4 mặt tiền, “soi bóng” xuống sông Hàn, không chỉ thuận lợi di chuyển về mọi hướng, chỉ mất vài phút để đi bộ đến bến du thuyền tại khu biệt thự cao cấp Euro Village, công viên Nguyễn Văn Trỗi rộng 10ha, cặp đôi cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi, mà còn có lợi thế “không đối thủ” về tầm nhìn. Cộng thêm thiết kế thông minh giúp tối ưu hóa tầm view, từ tất cả các căn hộ Panoma 2, chủ nhân có thể phóng tầm mắt ngắm trọn mỹ cảnh sông - phố - biển Đà thành.

3 mặt hướng sông Hàn, 1 mặt hướng biển Mỹ Khê, cuộc sống tại Panoma 2 không đơn thuần là sống trên cao, mà còn là tận hưởng trọn vẹn những giây phút thăng hoa với tầm nhìn panorama 360 độ: ngắm bình minh trên bãi biển đẹp nhất hành tinh, thưởng ngoạn hoàng hôn nhuộm vàng sông Hàn thơ mộng, nhâm nhi mọi cảm xúc khi ngắm thành phố trẻ năng động, những chiếc du thuyền phiêu du trên sông, và cả “dòng sông ánh sáng” lộng lẫy khi màn đêm buông rủ…

TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ XỨNG TẦM

Trong xu hướng dời nhà đất lên chung cư, giới thành đạt có sự lựa chọn khắt khe không chỉ về vị trí mà còn về hệ tiện ích, dịch vụ. Vì vậy, câu hỏi luôn thường trực khi chọn không gian sống trên cao chính là dự án có những tiện ích, dịch vụ gì để gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân?

Đại diện đơn vị phát triển dự án Sun Cosmo Residence Da Nang, bà Nguyễn Kiều Anh - Giám đốc Marketing Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ: “Với sứ mệnh thăng hoa giá trị sống, Sun Property đã nghiên cứu phát triển mô hình tổ hợp đa năng hiện đại, đầy đủ tiện ích, dịch vụ cao cấp tại Sun Cosmo Residence Da Nang.

Cư dân tinh hoa tận hưởng giá trị sống từ vị trí kim cương, được nuông chiều thị giác với kiến trúc giao thoa hiện đại và truyền thống, đồng thời được trải nghiệm hệ tiện ích cao cấp và chất lượng dịch vụ quản lý, vận hành tận tâm. Chúng tôi tin rằng, cư dân tương lai của Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ có cuộc sống viên mãn, đủ đầy, tận hưởng như đang nghỉ dưỡng trong khách sạn 5 sao”.

Ngay trong tổ hợp, cư dân sẽ được trải nghiệm các tiện ích đỉnh cao phân bổ theo 3 tầng: tầng thấp, tầng trung, tầng cao… và tầng nào cũng trọn vẹn ngắm 3 góc view TP khác nhau, gồm bể bơi vô cực, phòng gym, kid club, phòng cộng đồng, vườn đèn lồng trên cao, khu phố thương mại dịch vụ The Cosmo, hệ thống dịch vụ khối đế, … Đặc biệt tại tòa tháp Panoma 2, bể bơi vô cực hướng trực diện sông Hàn mang đến những phút giây thư giãn ấn tượng.

“Bể bơi vô cực tại tòa tháp gần sông Hàn có tầm nhìn sông từ trên cao, mang lại cảm giác dòng chảy tiếp nối liên tục khi nhiều khoảnh khắc thị giác sẽ khiến xóa mờ ranh giới mặt nước bể bơi và mặt nước sông Hàn. Đây là điều hết sức lãng mạn và thú vị”, ông Quân Phạm - Giám đốc Thiết kế, Công ty Tư vấn Thiết kế Aedas, đơn vị thiết kế dự án chia sẻ.

Panoma 2 mang tới không gian sống hiện đại, thư thái giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa.

Bên cạnh tiện ích, dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, tận tâm sẽ được thiết kế để làm hài lòng những cư dân khó tính nhất. Không chỉ đảm bảo an toàn tuyệt đối với hệ thống camera hồng ngoại khắp nơi, đội ngũ bảo vệ trực 24/7 tại các chốt, tuần tra cơ động, dịch vụ quản lý căn hộ từ tâm sẽ lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ tận tình nhất cho cư dân ngay từ khi bước chân vào tòa nhà… Vì vậy, cư dân không chỉ trải nghiệm tầm nhìn mãn nhãn, chất lượng sống cao cấp, đầy đủ tiện ích bên trong căn hộ, mà còn được tận hưởng đa trải nghiệm, đa tiện ích, an nhiên với cuộc sống an toàn, chất lượng dịch vụ chuẩn như khách sạn 5 sao…

Với hàng loạt lợi thế, giá trị độc bản, dễ hiểu vì sao căn hộ cao cấp tại Sun Cosmo Residence Da Nang có sức hút mạnh mẽ với giới thành đạt. Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của những dự án quy mô, bài bản, mới mẻ đang tạo điểm sáng ấn tượng, thúc đẩy tạo đà phục hồi cho thị trường địa ốc Đà thành.