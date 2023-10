Xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới, nhiều loại nông thủy sản khác đang trên đường “về đích”

Theo Tổng cục Thống kê, vụ lúa mùa năm 2023, cả nước gieo cấy được 1.544,5 nghìn ha, bằng 99,5% vụ mùa năm trước. Trong đó: các địa phương phía Bắc đạt 1.005,8 nghìn ha, bằng 98,3%; các địa phương phía Nam đạt 538,7 nghìn ha, bằng 101,8% so với cùng kỳ năm trước.

ĐÃ XUẤT KHẨU 7,1 TRIỆU TẤN GẠO

Tính đến trung tuần tháng 10/2023, cả nước thu hoạch được 1.028,3 nghìn ha lúa mùa, chiếm 66,6% diện tích gieo cấy và bằng 106,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó: các địa phương phía Bắc thu hoạch được 699,2 nghìn ha, chiếm 69,5% và bằng 116%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 329,1 nghìn ha, chiếm 61,1% và bằng 91,6% cùng kỳ năm trước.

Tiến độ thu hoạch lúa mùa các địa phương phía Nam thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do đầu vụ thời tiết nắng nóng, khô hạn làm kéo dài tiến độ gieo cấy nên ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch. Kết quả sản xuất vụ mùa năm nay được dự báo đạt mức khá do người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc lúa đồng thời sử dụng giống lúa mới có năng suất và chất lượng cao.

Cùng với chăm sóc và thu hoạch lúa mùa, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành sản xuất lúa hè thu với diện tích đạt 1.912,8 nghìn ha, giảm 1,9 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2022. Diện tích gieo cấy vụ hè thu năm nay giảm do người dân giảm diện tích xuống giống ở phần đất lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa hè thu đạt 57,6 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ hè thu năm trước; sản lượng đạt 11 triệu tấn, tăng 173 nghìn tấn.

"Tính chung 10 tháng năm của 2023, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7,1 triệu tấn gạo, tương ứng gần 4 tỷ USD, tăng 17% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo đã đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Trước đó, mức kỷ lục 3,65 tỷ USD được thiết lập vào năm 2011". Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Đến giữa tháng 10/2023, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 692,9 nghìn ha lúa thu đông, bằng 106,9% cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn vùng đã thu hoạch 247 nghìn ha, chiếm 35,6% diện tích gieo cấy và bằng 88,0% cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa thu đông còn lại chủ yếu ở giai đoạn chắc xanh đến chín, sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Sản xuất lúa gạo đang được tập trung cao độ vào mục tiêu tăng sản lượng thu hoạch để xuất khẩu hướng tới kỷ lục mới cả về khối lượng và kim ngạch. Theo ước tính của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo trong tháng 10/2023 đạt 700.000 tấn, tương ứng 433 triệu USD, đi ngang về lượng và tăng 27% về giá trị so với tháng 10/2022.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, tính đến ngày 27/10, so với nhóm quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, gạo Việt Nam đang có mức giá cao nhất. Cụ thể, gạo tấm 5% của Việt Nam đang được bán với giá 643 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan lần lượt là 79 USD/tấn và 80 USD/tấn. Gạo tấm 25% của Việt Nam giao dịch ở mức 628 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan lần lượt là 106 USD/tấn và 140 USD/tấn.

Theo tính toán từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ở kịch bản cao nhất, Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 7,8-8 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 4,2 - 4,5 tỷ USD trong năm 2023.

DIỆN TÍCH TRỒNG RỪNG GIẢM, SẢN LƯỢNG THỦY SẢN TĂNG NHẸ

Tổng cục Thống kê cho biết chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng 10/2023 phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Hiện tại đang là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ tết sắp tới. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn đang gặp khó khăn do giá thị lợn hơi thấp trong khi chi phí đầu vào cao, dịch tả lợn Châu phi quay trở lại ở một số địa phương.

Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ thịt trong nước, cần thực hiện quyết liệt đồng thời nhiều biện pháp, chính sách chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng; phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hiệu quả việc tiêm vaccine; giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn trái phép, không rõ nguồn gốc làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn trong nước.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, Tổng cục Thống kê cho hay, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 10/2023 ước đạt 31,3 nghìn ha, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước do năm nay thời tiết nắng nóng rồi chuyển nhanh sang mưa lũ gây sạt lở đất làm ảnh hưởng đến tiến độ trồng rừng mới.

Một số địa phương có tiến độ trồng đạt thấp so với cùng kỳ năm trước như: Lào Cai bằng 48,1%, Lai Châu bằng 47%, Sơn La bằng 41,9%, Quảng Trị bằng 56,7%, Gia Lai bằng 56,6%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 13,9 triệu cây, tăng 8,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.000,8 nghìn m3, tăng 3,3%.

"Tính chung 10 tháng của năm 2023, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 7.645,2 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: cá đạt 5.455,9 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 1.091,4 nghìn tấn, tăng 4,4%; thủy sản khác đạt 1.097,9 nghìn tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước". Tổng cục Thống kê.

Tính chung 10 tháng năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 229,3 nghìn ha, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 83,7 triệu cây, tăng 4,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 16,2 triệu m3, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 10/2023 ước đạt 848,5 nghìn tấn, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: cá đạt 596,9 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm đạt 134,1 nghìn tấn, tăng 6,2%; thủy sản khác đạt 117,5 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 10 ước đạt 544,4 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: cá đạt 365,2 nghìn tấn, tăng 3,5%; tôm đạt 120,6 nghìn tấn, tăng 6,8%.

Sản lượng cá tra trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu xuất khẩu và giá cá tra nguyên liệu tăng. Cụ thể, sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng 10/2023 ước đạt 171,5 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá tôm nuôi cao và duy trì ở mức ổn định cùng với việc phát triển các mô hình nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh giúp tăng sản lượng tôm nuôi. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng Mười ước đạt 89,2 nghìn tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 23 nghìn tấn, tăng 0,6%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 10/2023 ước đạt 304,1 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: cá đạt 231,7 nghìn tấn, tăng 0,4%; tôm đạt 13,5 nghìn tấn, tăng 0,7%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 283,6 nghìn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.