Xuất khẩu thủy sản đang dần lấy lại đà tăng trưởng

"Riêng trong tháng 9/2023, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ, EU, Trung Quốc đều hồi phục, tăng từ 4-17% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu sang Nhật Bản ít nhiều có xáo trộn trong tháng 9, do vậy vẫn thấp hơn 15% so với tháng 9/2022".

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam.