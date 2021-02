Xuất khẩu vào Mỹ tăng mạnh ở nhóm hàng hóa trị giá gần 16 tỷ USD

Số liệu bóc tách cụ thể ở nhóm hàng hóa xuất khẩu chủ lực được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 1/2021, nhóm hàng hóa này xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng rất mạnh.



Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1/2021 đạt 28,55 tỷ USD, tăng 3,2% về số tương đối và tăng 893 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng 12/2020, và tăng 55,1%, tương ứng tăng 10,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt trong nhóm hàng xuất khẩu chính với trị giá tổng cộng hàng chục tỷ USD, trong tháng 1, xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã ghi nhận sự tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, giá trị xuất khẩu trong tháng 1/2021 đạt 6,1 tỷ USD, tăng 1,49 tỷ USD so với tháng trước và tăng 3,4 tỷ USD so với tháng 1 năm trước.

Xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện sang một số thị trường chủ lực tháng 12/2020 và tháng 1/2021.

Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc giảm 27,8%, với trị giá là 1,48 tỷ USD, ngược lại xuất sang Mỹ đạt 1,18 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với tháng trước.

Tương tự, nhóm hàng dệt may xuất khẩu trong tháng đạt 2,66 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1/2021, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 1,3 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 50,2% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là thị trường Nhật Bản đã tiêu thụ 289 triệu USD, giảm nhẹ 0,9%; thị trường EU (27 nước) tiêu thụ 275 triệu USD, tăng 2%...

Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác. Theo đó, giá trị xuất khẩu của nhóm hàng này trong tháng đạt 3,26 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng mạnh 119% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính của nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong tháng 1/2021 gồm: Mỹ với 1,58 tỷ USD, tăng mạnh 215%; EU (27 nước) đạt trị giá 399 triệu USD, tăng mạnh 91,8%; Hàn Quốc với 214 triệu USD, tăng 58%... so với tháng 1/2020.

Nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá xuất khẩu trong tháng 1 đạt 3,89 tỷ USD, giảm 9,6% so với tháng trước và tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2020, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Mỹ đạt 939 triệu USD, tăng mạnh 59% so với tháng một năm trước; sang thị trường Trung Quốc đạt 813 triệu USD, tăng 20,2%; sang thị trường EU (27 nước) đạt 549 triệu USD, tăng mạnh 60,6%...

Ở chiều ngược lại, trong tháng 1, nhóm hàng nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trị giá là 5,66 tỷ USD, trong đó nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc là: 1,6 tỷ USD, tăng 3%; từ Trung Quốc: 1,55 tỷ USD, tăng mạnh 84,2%; Đài Loan: 768 triệu USD, tăng 79,3%... so với tháng 01/2020.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,91 tỷ USD. Nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc là 2,03 tỷ USD, tăng mạnh 55,2%; từ Hàn Quốc: 596 triệu USD, tăng 9,5%; Nhật Bản: 359 triệu USD, tăng 17,7%... so với tháng 01/2020.

Điện thoại các loại và linh kiện với trị giá đạt 2,29 tỷ USD, trong đó Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt hơn 2 tỷ USD, chiếm 88% tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này.

Cụ thể từ Trung Quốc là 1,07 tỷ USD, tăng mạnh 116% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 946 triệu USD, tăng mạnh 67,7%.