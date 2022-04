Xúc tiến nhập khẩu than từ Nam Phi

Trên tinh thần khẩn trương và tích cực tìm kiếm nguồn than nhập khẩu phục vụ sản xuất điện và sản xuất công nghiệp trong nước, Bộ Công Thương vừa phối hợp với Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, Phòng Thương mại và Công nghiệp Durban tổ chức Diễn đàn giao thương trực tuyến giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu than Việt Nam và Nam Phi.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương), Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu than tăng dần để phục vụ cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp trong nước trong thời gian tới. Cụ thể là 36 triệu tấn trong năm 2021 và dự báo khoảng 46,5 triệu tấn than trong năm 2025 lên 123,7 triệu tấn vào năm 2045.

Việt Nam đã nhập khẩu than từ Nam Phi nhiều năm qua và trở thành một trong 5 đối tác nhập khẩu than lớn nhất của Nam Phi trong năm 2019 và 2020.

Số liệu thống kê của Cơ sở dữ liệu thống kê thương mại của Liên hợp quốc (UN Comtrade) cho thấy, Việt Nam đã nhập khẩu từ Nam Phi khoảng 126 nghìn tấn than (tương đương với 7,6 triệu USD) vào năm 2019; khoảng 2,6 triệu tấn năm 2020 (tương đương với 123,4 triệu USD) và khoảng 7,5 triệu tấn vào năm 2021 (tương đương với 360 triệu USD).

Trong khi đó, Nam Phi có trữ lượng than rất lớn, vào khoảng 50 tỷ tấn và là một trong 5 nước xuất khẩu than lớn nhất trên thế giới.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, than Nam Phi có các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản tương đương với than khai thác tại Việt Nam, phù hợp cho sản xuất điện và các ngành sản xuất của Việt Nam. Do đó, Bộ Công Thương mong muốn hai bên sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài về thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ khai thác và chế biến than bền vững.

Khẳng định quan hệ thương mại giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, ông Hector Mphohoni, Bí thư thứ nhất phụ trách về Chính trị, Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam, cho biết cán cân thương mại giữa hai nước luôn nghiêng về phía Việt Nam kể từ năm 2014.

“Việc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp như hiện nay và góp phần đẩy mạnh xuất khẩu than của Nam Phi sang Việt Nam, giúp cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước”, ông Hector Mphohoni nhận định, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương trong việc giải quyết khó khăn trong hoạt động nhập khẩu than của Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ sản xuất điện và sản xuất công nghiệp trong nước.

Về phía Nam Phi, Bà Palesa Phili, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Durban, Nam Phi cho biết tỉnh Durban, Nam Phi với cảng Richards Bay là cửa ngõ lớn nhất chuyên phục vụ xuất khẩu than của Nam Phi. Các doanh nghiệp cung ứng và kinh doanh than Nam Phi đều đặt Văn phòng, Chi nhánh tại đây để thuận tiện giao dịch và xử lý các vấn đề liên quan tới xuất nhập khẩu tại cảng Richards Bay.

Bà Palesa Phili khẳng định sẽ ủng hộ và tích cực thúc đẩy việc kết nối, giới thiệu các đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu than từ Nam Phi trong thời gian tới.