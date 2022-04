Thúc đẩy nhập khẩu than từ Australia

Ngày 5/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc trực tuyến với bà Tania Constable, Tổng giám đốc Hội đồng Khoáng sản Australia và các doanh nghiệp xuất khẩu than, khoáng sản hàng đầu của Australia để thúc đẩy hoạt động nhập khẩu than từ Australia phục vụ nhu cầu trong nước.

Hoạt động này là kết quả buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên với bà Robyn Mudie, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam diễn ra trước đó chỉ 04 ngày.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Việt Nam mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài về thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ khai thác và chế biến than, khoáng sản bền vững với Australia. Chính phủ hai nước cũng đã nhất trí thiết lập các cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng về thương mại, năng lượng và khoáng sản trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: "Chính phủ hai nước đã nhất trí thiết lập các cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng về thương mại, năng lượng và khoáng sản". Ảnh: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

Về lĩnh vực than, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu khoảng 18-25 triệu tấn than phục vụ cho hoạt động sản xuất điện và phân bón trong năm 2022. Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu than của Australia, đặc biệt là các hội viên của Hội đồng Khoáng sản Australia tăng lượng cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam ngay từ tháng 4/2022.

Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam mới chỉ chiếm chưa đến 5% tổng lượng than xuất khẩu ra thế giới của Australia. Do vậy, Bộ trưởng tin tưởng các doanh nghiệp Australia hoàn toàn đủ, thậm chí thừa năng lực cung cấp các sản phẩm than có chất lượng phù hợp với công nghệ sản xuất điện của doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng cũng đề nghị Hội đồng Khoáng sản Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, các Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho hoạt động kết nối và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực than, khoáng sản của hai nước.

Đại diện cho Hội đồng Khoáng sản và các doanh nghiệp xuất khẩu than, khoáng sản Australia, bà Tania Constable, Tổng giám đốc Hội đồng Khoáng sản Australia cho biết, Australia có đầy đủ năng lực cung cấp than và khoáng sản cho nhu cầu của Việt Nam.

Bà Tania Constable: "Australia có đầy đủ năng lực cung cấp than và khoáng sản cho nhu cầu của Việt Nam". Ảnh: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

Bà Tania Constable đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị Bộ Công Thương và các doanh nghiệp nhập khẩu than nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt tại Việt Nam trong bối cảnh khó khăn chung của chuỗi cung ứng vận tải toàn cầu.

“Hội đồng Khoáng sản Australia sẽ phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương trong thời gian tới để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong việc tăng cường cung ứng than cho Việt Nam cũng như trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ khai thác than, khoáng sản bền vững tại hai nước”, bà Tania Constable khẳng định.

Ông David Gottlieb-Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Ảnh: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

Thay mặt Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, ông David Gottlieb, Tham tán Kinh tế khẳng định nền kinh tế của Australia và Việt Nam mang tính bổ trợ lẫn nhau và hai nước là đối tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Hoạt động kết nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước là một hoạt động rất có ý nghĩa giúp tăng cường và thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Úc nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam và Australia đã được Thủ tướng hai nước thông qua vào năm 2021.

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương và Hội đồng Khoáng sản Australia cũng đã trao đổi cụ thể về nhu cầu và các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu than, khoáng sản của hai nước.

Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu than hàng đầu của Australia như BHP, Glencore, Yancoal, Whitehaven Coal, Jellinbah Group… và 04 doanh nghiệp nhập khẩu than hàng đầu của Việt Nam là Vinacomin, PVN, EVN và Tổng công ty Đông Bắc đã trực tiếp trao đổi cụ thể về năng lực sản xuất, xuất khẩu, nhu cầu nhập khẩu và khả năng hợp tác thời gian tới của mỗi công ty.