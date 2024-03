1 triệu USD mua được bao nhiêu mét vuông nhà ở các thị trường bất động sản đắt nhất thế giới?

Theo một báo cáo vừa công bố, thị trường bất động sản đắt nhất thế giới là Monaco, nơi 1 triệu USD chỉ mua được diện tích nhà khoảng 16 mét vuông.

Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo từ công ty tư vấn bất động sản Knight Frank cho biết nếu cầm số tiền 1 triệu USD để đi mua nhà ở Monaco - công quốc châu Âu nổi tiếng với mật độ người giàu và nổi tiếng dày đặc - người mua nhà sẽ chỉ có được 172 foot vuông, tương đương 16 mét vuông.

Đây là diện tích nhà ít ỏi nhất mà số tiền 1 triệu USD mua được với căn nhà thứ hai và thuộc phân khúc nhà cao cấp trong số 30 thành phố có giá nhà đắt đỏ bậc nhất thế giới mà Knight Frank khảo sát. Hồng Kông đứng ở vị trí thứ hai, với diện tích mà 1 triệu USD mua được là 237 foot vuông (hơn 22 mét vuông). Singapore đứng thứ ba, với 344 foot vuông, tương đương gần 32 mét vuông.

Thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu đã suy giảm trong năm ngoái do các ngân hàng trung ương lớn tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát.

Quý 3/2023, có tổng cộng 362 căn nhà có giá từ 10 triệu USD trở lên được sang tay trên toàn cầu, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước - theo dữ liệu từ Knight Frank. Tuy nhiên, giá nhà xa xỉ vẫn còn cao do nguồn cung tiếp tục bị hạn chế. Các chuyên gia của Knight Frank dự báo giao dịch những căn nhà có mức giá như vậy trên thế giới sẽ tiếp tục giảm trong năm 2024 do số nhà xa xỉ được xây mới ít đi.

Bởi vậy, số tiền 1 triệu USD khó mang lại một diện tích nhà lớn cho những khách mua bất động sản cao cấp - được Knight Frank định nghĩa là top 5 của toàn thị trường. ở New York, số tiền như vậy chỉ mua được diện tích 366 foot vuông (hơn 34 mét vuông). Ở Paris, 1 triệu USD mua được 431 foot vuông, tương đương hơn 40 mét vuông, nhà cao cấp. Ở Thượng Hải, con số tương ứng là 452 foot vuông (hơn 42 mét vuông).

Sở dĩ Monaco “vô địch” về độ đắt đỏ của giá nhà là bởi nhiều triệu phú, tỷ phú tiếp tục đổ tiền vào bất động sản ở nước này để được tận hưởng cuộc sống xa hoa với nhiều dịch vụ giải trí như casino, cũng như mức thuế thấp ở nước này. Việc giới siêu giàu đổ xô tới Monaco không ngừng đẩy giá nhà ở công quốc tăng lên, đồng thời cũng đẩy ngưỡng tài sản để có thể lọt vào top 1 những người giàu nhất ở nước này lên 12,9 triệu USD, mức cao nhất thế giới - theo Knight Frank.

Trong top 5 quốc gia có ngưỡng tài sản cao nhất để lọt vào top 1% giàu nhất còn có Luxembout (10,8 triệu USD), Thuỵ Sỹ (8,5 triệu USD), Mỹ (5,8 triệu USD), và Singapore (5,2 triệu USD).

Thị trường bất động sản cao cấp ở Dubai cũng sôi động không kém, với nhu cầu tăng mạnh do dòng người giàu có nhập cư đã khiến người mua phải “xếp hàng” để tậu những căn nhà triệu đô.

Tuy nhiên, báo cáo của Knight Frank cho thấy ở những thị trường bất động sản cao cấp lâu đời, mức độ đắt đỏ càng tăng thêm. Ở Dubai, cùng số tiền 1 triệu USD có thể mua được diện tích nhà cao cấp lớn gấp 3 lần so với ở London. Nếu bỏ ra 1 triệu USD để mua nhà ở Dubai, người mua sẽ có được 980 foot vuông nhà cao cấp, tương đương hơn 91 mét vuông.

Diện tích nhà cao cấp mà 1 triệu USD mua được tại các thị trường bất động sản cao cấp đắt đỏ nhất thế giới. Đơn vị: foot vuông (1 foot vuông = 0,093 mét vuông) - Nguồn: Knight Frank/Bloomberg.

“Giá nhà ở Dubai bây giờ đang cao hơn 134% so với ở thời điểm đầu đại dịch Covid-19, những vẫn còn ‘mềm’ hơn so với nhiều thị trường đắt đỏ khác”, bà Kate Everett-Allen - trưởng bộ phận nghiên cứu quốc gia và nhà ở quốc tế của Knight Frank - nhận định trong báo cáo.