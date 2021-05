261 sinh viên, 14 giảng viên Đại học An Giang tạm thời không đến trường để tự cách ly

Ông Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết, sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã có thông báo khẩn yêu cầu 261 sinh viên và 14 giảng viên của trường tạm thời không đến trường từ ngày 10/5, thực hiện tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định cho đến khi có thông báo mới.

Nguyên do là ba sinh viên của trường đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 2458 tái dương tính. Ba sinh viên này đã cùng các F1 khác có liên quan được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Hiện cả ba sinh viên này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trường Đại học An Giang đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Long Xuyên (An Giang) tiến hành điều tra, truy vết những nơi ba sinh viên này tới và các trường hợp F2, F3 liên quan để hướng dẫn thực hiện tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Đồng thời, ngành y tế thành phố Long Xuyên đã thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan ở Trường Đại học An Giang cũng như nơi ở của ba sinh viên này nhằm phòng chống dịch.

Trước đó vào tháng 3/2021, bệnh nhân 2458 nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam được xác định mắc Covid-19 và cách ly điều trị tại tỉnh Kiên Giang. Sau khi được công bố khỏi bệnh đã tự cách ly tại nhà.

Ngày 19/4, người này lên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét nghiệm Covid-19 để xuất cảnh. Tuy nhiên, đến 6/5, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho thấy trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Theo thông tin ghi nhận, tình hình dịch bệnh ở An Giang cũng có những diễn biến phức tạp. Chủ tịch tỉnh An Giang yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp cho phép tổ chức, tự chịu trách nhiệm và phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các lực lượng chức năng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến tàu, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người… Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, các vi phạm của các cơ sở kinh doanh ăn uống không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Đồng thời yêu cầu Sở Y tế An Giang rà soát các phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả tình huống xấu.