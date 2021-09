5 địa phương quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh từ 50-100%

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về chủ trương hỗ trợ và giãn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho học sinh trên địa bàn thành phố…

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học 2021-2022, Hà Nội quyết định miễn giảm 50% học phí cả năm cho học sinh các cấp với tổng kinh phí 900 tỉ đồng và sẽ xem xét miễn 100% học phí nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở học kỳ II.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đưa ra cam kết, ngành giáo dục Thủ đô sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong toàn ngành, bảo đảm mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Không chỉ hai thành phố trên, Đà Nẵng cũng sẽ hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trường công lập và ngoài công lập trong 9 tháng của năm học 2021-2022.

Chính sách này không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Kinh phí dự kiến hỗ trợ học phí là gần 87,5 tỉ đồng.

Trước đó, Đà Nẵng đã hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trong 4 tháng học kỳ I của năm học 2020 - 2021, kinh phí hỗ trợ là gần 38,3 tỉ đồng.

Còn tại Quảng Ninh, học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài sẽ được tỉnh hỗ trợ 100% học phí trong năm học 2021 – 2022.

Với chính sách này, sẽ có hơn 222.400 học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2021-2022 sẽ là hơn 138,2 tỷ đồng, được lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài, việc ban hành chính sách hỗ trợ học phí nêu trên sẽ giúp phụ huynh đỡ khó khăn, đồng thời động viên, khuyến khích học sinh trước thềm năm học mới 2021 – 2022.

Năm học 2021-2022 là năm thứ hai Hải Phòng thực hiện miễn học phí cho học sinh các cấp.

Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non đang thực học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.

Việc hỗ trợ thực hiện theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục, tối đa không quá 12 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non và không quá 9 tháng/năm học đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và bổ túc.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng, việc làm này không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công