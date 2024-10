642 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 3 tăng 17,8%, nhóm bất động sản chính thức tạo đáy

Tính đến ngày 26/10/2024 đã có 642 doanh nghiệp niêm yết đại diện 31,7% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3, bao gồm 10/27 Ngân hàng, 31/35 công ty chứng khoán và 594/1483 doanh nghiệp Phi tài chính, theo thống kê của Fiintrade.

Tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 của 642 doanh nghiệp tăng 17,8% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn mức tăng 27,4% của quý 2 do nền so sánh cao. So với quý 2/2024, lợi nhuận giảm 7,8% chủ yếu do kết quả kém tích cực từ nhóm Tài chính gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm.

Ngân hàng gặp thách thức duy trì tăng trưởng: 10/27 ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, bao gồm ACB được bổ sung trong lần cập nhật mới nhất. Lợi nhuận quý 3 tăng so với cùng kỳ tăng 14,6%, nhưng giảm 12,1% so với quý trước đó, phản ánh khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng.

Bảo hiểm bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cơn bão Yagi: Lợi nhuận quý 3/2024 của 6/12 công ty bảo hiểm toàn bộ là phi nhân thọ giảm mạnh, giảm 69,3% so với cùng kỳ và giảm 70,1% so với quý liền kề trước đó. Với doanh nghiệp đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ là PVI, lợi nhuận sau thuế giảm 46,1% so với cùng kỳ và giảm 43,2% so với quý liền kề trước đó chủ yếu do chi phí dự phòng bồi thường. Tương tự còn có AIC với khoản lỗ sau thuế hơn 39 tỷ đồng trong quý 3 vì chi phí bồi thường sau bão Yagi tăng mạnh.

Với nhóm Phi tài chính: Thủy sản (VHC, ANV) và Dệt may (STK, TNG, HTG) là hai nhóm Xuất khẩu có lợi nhuận tăng trưởng vượt trội trong quý 3 này, lần lượt tăng 78,8% và 155,1% so với cùng kỳ nhờ nền so sánh cùng kỳ ở mức thấp.

Nhóm có tăng trưởng lợi nhuận cao vẫn là Thực phẩm, Chăn nuôi, Vật liệu xây dựng, Thép, Cao su, Vận chuyển hành khách.

Ở chiều ngược lại, nhóm có lợi nhuận giảm mạnh bao gồm các ngành gắn liền với sự hồi phục về cầu tiêu dùng trong nước gồm Bất động sản, Hàng cá nhân và nhóm hàng hóa gồm Hóa chất, Than. Riêng với Bất động sản, sự sụt giảm về lợi nhuận trong quý 3 này, cho thấy ngành đang trên đà tạo đáy.