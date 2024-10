Đã có 433 doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng 38,7% vượt mục tiêu 9 tháng, nhóm Phân bón và Lữ hành vượt trội

Tính đến ngày 22/10/2024 đã có 433 doanh nghiệp niêm yết đại diện 19,2% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3, bao gồm 5/27 Ngân hàng, 28/35 công ty chứng khoán và 395/1483 doanh nghiệp Phi tài chính, theo thống kê từ FiinTrade.

Tổng lợi nhuận sau thuế Q3/2024 của 433 doanh nghiệp tăng 28,3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng trong quý 2 trước đó tăng 42,2% chủ yếu do nền so sánh đã cao hơn.

Tính chung 9 tháng năm 2024, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp này đạt mức tăng 38,7% cao hơn mục tiêu cả năm tăng 16,2%.

Với Ngân hàng, 5/27 Ngân hàng bao gồm TCB, SSB, LPB, PGB, và KLB cùng báo cáo lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt mức tăng chung là 37,8%. Tuy nhiên, so với quý 2 trước đó, lợi nhuận sau thuế giảm 10% chủ yếu do thu nhập từ lãi và ngoài lãi kém đi (TCB), chi phí hoạt động tăng lên (LPB). Một điểm đáng chú ý là tỷ lệ Lãi & phí phải thu so với Thu nhập lãi trong xu hướng tăng ở cả TCB và LPB.

Với Chứng khoán, Qúy 3 là quý đáng thất vọng đối với ngành Chứng khoán khi lợi nhuận sau thuế của 29/35 công ty chứng khoán giảm 18,3% so với cùng kỳ và giảm 18,8% so với quý trước đó, tuy nhiên kết quả này không quá bất ngờ trong bối cảnh thị trường lình xình với thanh khoản thấp trong giai đoạn này.

Với Phi tài chính, nhóm có tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ là Phân bón (DHV, DDV, NFC), Chăn nuôi (DBC), Vật liệu xây dựng (BMP, VLB, VIT, HT1), Thép (HPG, TNS), Lữ hành (SAS, HGT), Cao su (TRC, DPR), Ô tô & Phụ tùng (HAX, CSM), Vận tải thủy (PDV).

Ngược lại, lợi nhuận của nhóm Than (CST, MDC), Nước (VCW), Dược phẩm (DHG, DMC) giảm so với cùng kỳ trong quý 3 (đảo chiều từ mức tăng trưởng cao trong quý 2). Với Công nghệ Thông tin (bị chi phối bởi FPT), tăng trưởng lợi nhuận duy trì ổn định ở mức 22,7%.