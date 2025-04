Giá xăng dầu, gạo giảm theo giá thế giới kéo CPI tháng 3 giảm 0,03%

Lý giải nguyên nhân CPI tháng 3/2025 giảm so với tháng trước, Cục Thống kê cho biết do giá xăng dầu, giá gạo giảm theo giá thế giới.

Trong mức giảm 0,03%, có 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 08 nhóm hàng có chỉ số giá tăng.

Cụ thể, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: nhóm giao thông giảm mạnh nhất với mức 1,41%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,05%; nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,04% do nhu cầu tiêu dùng giảm.

8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,5% (tác động làm tăng CPI chung 0,09 điểm phần trăm); nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,21%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,18%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,13%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,13%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05%; nhóm giáo dục tăng 0,02% do giá văn phòng phẩm tăng 0,14%; nhóm bưu chính, viễn thông tăng 0,02%.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 3/2025 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê.

CPI quân quý 1/2025 tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024, do một số nguyên nhân sau: chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,78% (góp phần làm CPI chung tăng 1,27 điểm phần trăm); chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,11% (làm CPI chung tăng 0,96 điểm phần trăm); chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 14,4% (làm CPI chung tăng 0,78 điểm phần trăm) do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT của Bộ Y tế; chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,16% (góp phần làm CPI chung tăng 0,1 điểm phần trăm).

Bên cạnh đó, một số yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI quý 1/2025, gồm: chỉ số nhóm giao thông giảm 2,4% (góp phần làm CPI chung giảm 0,23 điểm phần trăm); chỉ số giá nhóm giáo dục giảm 0,61% (góp phần làm CPI chung giảm 0,04 điểm phần trăm) do trong năm học 2024-2025 một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã miễn, giảm mức học phí cho các đối tượng theo quy định; chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,59% (góp phần làm CPI chung giảm 0,02 điểm phần trăm) do giá điện thoại thế hệ cũ giảm khi các doanh nghiệp áp dụng chương trình giảm giá, kích cầu đối với các dòng điện thoại thông minh đã được đưa ra thị trường một thời gian.

Lạm phát cơ bản tháng 3/2025 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý 1/2025, lạm phát cơ bản tăng 3,01% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,22%) chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Liên quan đến chỉ số giá vàng, Cục Thống kê cho biết giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/3/2025, giá vàng thế giới bình quân ở mức 3.000,08 USD/ounce, tăng 10,31% so với tháng 02/2025. Trong tháng 3/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh và liên tục lập đỉnh mới do tác động tổng hợp từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị. Căng thẳng toàn cầu gia tăng, đặc biệt là kế hoạch áp thuế mới của Hoa Kỳ, đã làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường.

Chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) với việc giữ nguyên lãi suất và tín hiệu có thể cắt giảm trong tương lai, làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Bên cạnh đó, các Ngân hàng Trung ương, đặc biệt ở châu Á đẩy mạnh mua vàng để đa dạng hóa dự trữ, góp phần làm tăng nhu cầu vàng trên thế giới. Biến động trên thị trường chứng khoán quốc tế và bất ổn địa chính trị tại Ucraine và căng thẳng ở Trung Đông càng củng cố vai trò của vàng như nơi trú ẩn an toàn, góp phần làm cho giá vàng càng tăng cao.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 3/2025 tăng 4,68% so với tháng trước; tăng 32,68% so với cùng kỳ năm trước; tăng 10,75% so với tháng 12/2024; bình quân quý 1/2025, chỉ số giá vàng tăng 31,45%.

Đối với giá đô la Mỹ, Cục Thống kê cho biết trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 28/3/2025, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 103,94 điểm, giảm 3,15% so với tháng trước do nhiều nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất cùng với những lo ngại về các chính sách thuế quan mới của Mỹ, sự suy giảm niềm tin tiêu dùng và biến động trên thị trường tài chính đã khiến nhu cầu nắm giữ đồng đô la Mỹ giảm.

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do dao động quanh mức 25.685 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3/2025 tăng 0,77% so với tháng trước; tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,92% so với tháng 12/2024; bình quân quý I/2025, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,63%.