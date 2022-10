9 tháng năm 2022: Sản lượng điện thấp hơn so với kế hoạch

Bộ Công Thương cho biết theo phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 9/2022 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện tháng 9/2022 ước đạt 22,645 tỷ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống), tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2021 (phụ tải hệ thống điện tháng 9/2021 ở mức thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19), thấp hơn khoảng 0,206 tỷ kWh so với Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022 được phê duyệt tại Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện ước đạt 204,359 tỷ kWh (bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà bán vào hệ thống), tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn 1,898 tỷ kWh so với Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022.

Nhìn chung, tình hình sản xuất và cung ứng điện toàn hệ thống trong 9 tháng đầu năm 2022 đã đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên cả nước nói chung, đặc biệt là trong các dịp nghỉ Lễ, Tết dài ngày và trong thời gian diễn ra các sự kiện văn hóa - chính trị lớn của cả nước.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong 9 tháng năm 2022, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện tập trung thực hiện tích nước các hồ thủy điện để chuẩn bị cho mùa khô năm 2022. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo EVN và các địa phương sử dụng tiết kiệm nguồn nước thủy điện, nhất là dịp cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2022 tại đồng bằng Bắc bộ.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị trên thế giới, Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị cung cấp than, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than có giải pháp đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện.

Chỉ đạo các đơn vị điện lực sắp xếp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý, rút ngắn thời gian bảo dưỡng, tránh sửa chữa các nguồn điện trong thời gian cao điểm nắng nóng. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình đường dây truyền tải, đặc biệt là các đường dây 500 kV, 220 kV truyền tải bổ sung công suất cho khu vực miền Bắc.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã yêu cầu EVN, các Tổng công ty Điện lực bám sát tình hình phụ tải thực tế, cập nhật dự báo phụ tải năm 2022. Trên cơ sở đó, chủ động lập kế hoạch, làm việc trực tiếp với từng đối tượng khách hàng để xây dựng các giải pháp về chuyển đổi mô hình, thời gian sản xuất nhằm đảm bảo cung cấp điện, tập trung vào các giải pháp ngắn hạn, khả thi.