An Giang: phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp 199,2ha

UBND tỉnh An Giang vừa có Quyết định số 1453 phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Vàm Cống, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Dự án này do Liên danh Công ty Nippon Koei Co., LTD và công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam lập quy hoạch. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

Khu công nghiệp này có chức năng cấp vùng với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh An Giang, chủ trương không thu hút các ngành nghề thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế do ô nhiễm môi trường.

Là khu công nghiệp tập trung phát triển các ngành nghề (các ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp điện tử, công nghiệp chế biến nông, thủy sản có ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường) kết hợp dịch vụ logistics kho vận, được tập trung đầu tư xây dựng có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đồng bộ, hiện đại.

(Quy hoạch sử dụng đất tại Khu công nghiệp Vàm Cống - Nguồn: UBND tỉnh An Giang).

Khu công nghiệp Vàm Cống có quy mô lao động khoảng 7.800 người và tổng diện tích đất 199,2ha, bao gồm: Đất xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng có tổng diện tích 102,03ha (tỷ lệ 52,78%), trong đó, đất xây dựng các nhà máy 72,04ha, gồm 08 khu, phân thành 50 lô đất có diện tích từ 1ha-4ha; Đất xây dựng kho bãi logistic gần 30ha (tỷ lệ 15,51%), gồm 05 khu, phân chia thành 15 lô đất có diện tích từ 1ha-4ha;

Các nhóm nhà máy công nghiệp, kho tàng có thể linh hoạt trong việc phân chia hoặc ghép lại phù hợp với yêu cầu của từng loại hình nhà máy về quy mô, công nghệ của các ngành công nghiệp.

Đất xây dựng trung tâm điều hành và các công trình dịch vụ có tổng diện tích 15,41 ha (tỷ lệ 7,97%). Trong đó xây dựng: Khu nhà văn phòng quản lý điều hành khu công nghiệp; khu Trung tâm hội chợ triển lãm, tổ chức sự kiện và công trình điểm nhấn; khu thiết chế công đoàn; khu nhà ở chuyên gia và nhà ở công nhân…

Đất xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích 3,88 ha (tỷ lệ 2,01%), gồm: Trạm cấp điện, trạm cấp nước, trạm bơm tăng áp, khu xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn.

Đất giao thông tổng diện tích 28,03ha (tỷ lệ 14,5%), bao gồm các tuyến đường nội bộ và bãi xe khu công nghiệp.

Đất cây xanh có tổng diện tích 39,45ha (tỷ lệ 20,41%); đất mặt nước có diện tích 4,51ha (tỷ lệ 2,33%).

Khu công nghiệp Vàm Cống có vị trí thuận lợi, dễ dàng kết nối với TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác bằng đường thuỷ, đường bộ...