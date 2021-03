An Trường An giải trình Chủ tịch bị khởi tố và việc sớm đưa công ty trở lại bình thường

Công ty Cổ phần An Trường An (mã ATG-HOSE) thông báo giải trình thông tin liên quan đến Chủ tịch HĐQT và cập nhật tình hình hoạt động của ATG.



Cụ thể: ngày 1/12/2020 công ty đã có công văn báo cáo giải trình một số vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của công ty và cam kết thực hiện việc nộp thuế (phần tiền phạt nộp chậm), đồng thời tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.



Tuy nhiên do cận Tết nguyên đán và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công ty gặp khó khăn, chưa tiến hành thực hiện được kế hoạch đề ra.

Theo đó, để thực hiện việc sớm đưa công ty trở lại bình thường, ATG sẽ thực hiện một số hoạt động cấp bách: Một là, trong tháng 3/2021 sẽ hoàn thành 100% việc nộp số tiền thuế còn tồn đọng để giải tỏa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hóa đơn, để công ty sớm sản xuất kinh doanh trở lại.

Hai là, trong tháng 3 sẽ thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 nhằm thông qua các nghị quyết, sớm có kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ba là, liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT công ty bị khởi tố, bắt tạm giam, ATG cho biết, sự việc xuất phát từ đối tác ứng vốn để tham gia đầu tư giải phóng mặt bằng KCN Sơn Mỹ - Bình Thuận nhằm tạo quỹ đất sạch để họ được phép khai thác khoáng sản xát và Tian với số tiền họ ứng trước là 6 tỷ đồng – đã chi cho giải phóng mặt bằng, nhưng việc xin giấy phép khai thác chưa được, họ đòi lại số tiền trên, trong lúc công ty gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh, chưa chi trả được nên họ viết đơn tố cáo: Chủ tịch "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và do đó cơ quan tố tụng bắt tạm giam.



Công ty đã trả lại toàn bộ số tiền mà họ ứng trước, họ viết giấy bãi nại xin rút đơn và cơ quan tố tụng đã thả Chủ tịch HĐQT công ty trở lại làm việc bình thường.

Trước đó, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu ATG vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 14/10/2020 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt và để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư.

Trước khi cổ phiếu ATG bị tạm ngừng giao dịch, công ty cũng có văn bản giải trình tình hình hoạt động, tình hình tài chính và tình hình thu giữ tài sản đảm bảo của SHB.



Cụ thể: cuối tháng 9/2020 Ngân hàng SHB đã ra thông báo thu giữ và xử lý 5 tài sản đảm bảo đối với An Trường An để thu hồi nợ vay, bao gồm trụ sở chính của công ty tại số 347 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Các tài sản đảm bảo này thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Trương Đình Xuân và Tổng giám đốc Trần Thị Mai Xuân. Do Chủ tịch HĐQT đang điều trị bệnh nên việc công bố thông tin bị chậm trễ.

Công ty cho biết nguyên nhân của việc chậm thanh toán là do khoản nợ vay của SHB được sử dụng để đầu tư cho dự án khu du lịch Thủy Sơn Trang, tuy nhiên do những vướng mắc về vấn đề giải tỏa khiến dự án không thể tiếp tục. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thống nhất việc ngưng đầu tư và thu hồi các khoản tiền đã đầu tư. Nguồn tiền thu hồi sẽ dùng để trả nợ cho SHB.

Công ty cũng cho biết, công ty đang thu xếp nguồn tiền thanh toán dứt điểm nợ cho vay cho SHB để không ảnh hưởng đến hoạt động công ty tại trụ sở chính cũng như không gây ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, quý 4/2020 không có ghi nhận về doanh thu, lợi nhuận sau thuế lỗ 765 triệu đồng - trong khi cùng kỳ lãi 1,77 tỷ đồng. Công ty cho biết, trong quý 4/2020 công ty tiếp tục gặp khó trong việc thu hồi công nợ và các khoản đầu tư nên không thu xếp được dòng tiền thực hiện kinh doanh dẫn đến kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2020 tiếp tục thua lỗ.