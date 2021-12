Ấn tượng với không gian shoptel mẫu La Queenara Hội An

Shoptel La Queenara là biểu tượng của chất sống hiện đại, tiện nghi và khả năng sinh lời vượt trội, kết hợp mô hình shop, hometel và boutique hotel trong cùng một sản phẩm nhằm đem đến cho khách hàng “ngôi nhà đa năng - trải nghiệm đa tiện ích”.

La Queenara có 3 mẫu shoptel điển hình bao gồm các diện tích 100m2 (5mx20m), 110m2 (5mx22m) xây 4 tầng và 140m2 (7mx20m) xây 5 tầng. 100% các căn có kết cấu linh hoạt 2 mặt tiền, mặt trước tiếp giáp các trục đại lộ sầm uất, thuận lợi cho kinh doanh; mặt sau tiếp giáp bể bơi và lõi tiện ích tiểu khu cho nhu cầu nghỉ dưỡng.

Chiều cao trần tầng 1 lên đến 4,8m, các tầng trên 3,6m cùng mặt sàn theo thiết kế mở cho khả năng phân chia tối đa từ 8 đến 15 phòng/căn và có thể dễ dàng thay đổi mặt bằng, đáp ứng đa dạng công năng sử dụng vừa để ở, nghỉ dưỡng, cho thuê kinh doanh nhằm tối ưu lợi nhuận và gia tăng hiệu quả dòng tiền đầu tư.

Phong cách cùng không gian ấn tượng tại Shoptel La Queenara đã chinh phục nhiều nhà đầu tư.

Tại sự kiện, khách hàng được tham quan 2 mẫu căn 110m2 và 140m2 với các phương án phân chia phòng khác nhau và trải nghiệm phong cách nội thất theo xu hướng boutique hotel đang thịnh hành trên thế giới.

Ấn tượng khi tham quan nhà mẫu, Anh Trung Hiếu (thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: “Hiếm có sản phẩm Shoptel thương mại nào linh hoạt về mặt bằng và phương án sử dụng như vậy. Tôi cũng rất bất ngờ, mặc dù tối đa số lượng phòng nhưng mỗi phòng nghỉ đều có thiết kế rất thoáng đãng, có phòng tắm riêng, đầy đủ chức năng cho khách lưu trú ngắn ngày đến dài ngày. Tôi tin rằng đây sẽ trở thành bước đột phá mới cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng khu vực Hội An thời gian tới”.

Tại sự kiện khai trương căn mẫu Open house, đại diện chủ đầu tư cho biết Peakhomes Gallery - không gian trưng bày và giới thiệu các dự án của Tập đoàn sẽ đi vào vận hành cuối tháng 12/2021 để đón tiếp khách hàng. Đây cũng là thời điểm cầu Ông Điền nối từ La Queenara đến phố cổ Hội An, Quốc lộ 1 và đường Đông Trường Sơn được hợp long, dự kiến hoàn thiện vào giữa năm 2022, cũng sẽ góp phần nâng tầm bất động sản tại khu vực này.

Được phát triển bởi Peakhomes, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara Hội An sở hữu vị trí tâm điểm từ Đà Nẵng đến Hội An với quy mô lên đến 200ha, giáp sông Cổ Cò và cách bãi biển An Bàng 200m. Mật độ xây dựng toàn dự án dưới 30%, tỷ lệ cây xanh trên người gấp 20 lần tiêu chuẩn quốc gia.

Hình ảnh thực tế căn Shoptel mẫu 140m2 tại dự án La Queenara Hội An.

La Queenara sở hữu hệ sinh thái trên 200 tiện ích nghỉ dưỡng với bến du thuyền, sân golf, bãi biển riêng và các tiện ích điểm nhấn như Xưởng Café thế giới, quảng trường trung tâm, khu phức hợp Hội An thập niên 70-80, Spa liên hoàn chăm sóc sức khỏe, trường liên cấp quốc tế, trung tâm mua sắm,… dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ với bất kỳ ai khi đến với Đà Nẵng, Hội An.

Không dừng lại ở đó, cảnh quan nghỉ dưỡng cũng được chú trọng tạo nên chất sống thượng lưu giữa lòng di sản Hội An. Mỗi tiểu khu được phát triển lõi tiện ích: bể bơi, vườn Âu, tiểu cảnh, khu vườn riêng, vườn BBQ, vườn yoga, khu café ngoài trời, khu vui chơi trẻ em,… như những resort thu nhỏ trong lòng khu đô thị nghỉ dưỡng.

Kiên định với hệ giá trị cùng mô hình phát triển bền vững, La Queenara xuất sắc lập “hat-trick” giải thưởng bất động sản quốc tế International Property Awards 2021 ở 3 hạng mục: Phát triển dự án phức hợp; kiến trúc nghỉ dưỡng và cảnh quan nghỉ dưỡng.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị phát triển dự án:

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Peakhomes

Hotline: 1900 099 914

Website: www.laqueenara.vn

Đơn vị phân phối sản phẩm:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land)

Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam

Công ty Cổ phần Bất động sản Highland Việt Nam

Liên minh Công ty cổ phần tập đoàn DIV và Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát.