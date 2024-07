Bán đảo tỷ phú Gran Meliá Nha Trang được "điểm danh" trên hàng loạt báo quốc tế

BÁO CHÍ QUỐC TẾ ƯU ÁI DÀNH NHIỀU LỜI KHEN CHO GRAN MELIÁ NHA TRANG

“Bán đảo tỷ phú” Gran Meliá Nha Trang, biểu tượng mới của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam, đang thu hút sự chú ý và quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Sự xuất hiện của Gran Meliá Nha Trang tại “1 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh” - thành phố biển Nha Trang đã được giới thiệu rộng rãi trên hơn 70 kênh truyền thông uy tín hàng đầu thế giới, khẳng định vị thế và tiềm năng dồi dào của khu nghỉ dưỡng này.

Từ những tờ báo lâu đời như Asia One, Chronicle Tribune, Taiwan News cho đến các trang tin tức hàng đầu như International Business Times, AP News, Yahoo Finance, TTW, The Times, Bluefield Daily Telegraph, Sina, News Value, Business Today... đều ưu ái gọi Gran Meliá Nha Trang là “viên ngọc quý” của du lịch Việt Nam, điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn tận hưởng những trải nghiệm nghỉ dưỡng xa hoa và thượng lưu bậc nhất.

Không chỉ số lượng, sự đa dạng về khu vực của các ấn phẩm cũng cho thấy sức hút của Gran Meliá Nha Trang trên toàn cầu. Từ châu Á (Microsoft News, Malay Mail, Thailand Business News, Macau Business, Siam News...) đến châu Âu (European Business News, My Sinchew, News Patrolling, BULIR ID…) và cả các trang tin quốc tế khác (The Arabian Post, SME Asia, Life News Agency, Travel Daily Media, Travel Daily News Asia...) đã dành nhiều lời khen tặng cho “kỳ quan thứ 15” của Gran Meliá Hotels & Resorts, minh chứng cho chất lượng dịch vụ và đẳng cấp vượt trội “bán đảo tỷ phú”.

Gran Meliá Nha Trang - Điểm đến thứ 15 trên tòan thế giới của Gran Meliá Hotels & Resorts.

Trước Việt Nam, Gran Meliá Hotels & Resorts chỉ quản lý vận hành 14 khu nghỉ dưỡng tại 6 quốc gia trên toàn thế giới. Số lượng có hạn là minh chứng cho sự khắt khe của thương hiệu này trong việc trong việc lựa chọn điểm đến để kiến tạo những kỳ quan lộng lẫy.

ĐIỂM DANH NHỮNG THẾ MẠNH LÀM NÊN SỨC HÚT CỦA “BÁN ĐẢO TỶ PHÚ”

Gran Meliá Nha Trang tựa lưng vào núi Cô Tiên uy nghi, hướng mặt ra biển xanh bao la, mang đến cho du khách không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, vừa thanh bình, tĩnh lặng, vừa thuận tiện kết nối đến các điểm tham quan nổi tiếng trong khu vực. Toạ độ phong thủy đắc địa hiếm có của Gran Meliá Nha Trang đã được nhiều cơ quan báo chí quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh những trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, Gran Meliá Nha Trang còn sở hữu những điểm độc đáo riêng biệt. Đến với “bán đảo tỷ phú”, du khách sẽ được tận hưởng dịch vụ hoàng gia “Spanish Luxury”, trải nghiệm du thuyền Vega Yacht hiện đại, thưởng thức ẩm thực Á - Âu tại chuỗi nhà hàng đẳng cấp, tận hưởng bãi tắm riêng tư bên bờ cát trắng mịn, khám phá công viên san hô nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam Vạn San Đảo…

Không gian nội thất xa hoa The Coral Villas furnished by Roberto Cavalli Home Interiors.

Một trong những thông tin trọng tâm được truyền thông quốc tế “dành đất” giới thiệu chính là 98 căn dinh thự biển với điểm nhấn là bộ sưu tập 10 dinh thự độc bản The Limited Edition Mansion. Trong số đó, The Coral Villas furnished by Roberto Cavalli Home Interiors - 2 dinh thự duy nhất trên toàn thế giới được “chắp bút” bởi huyền thoại Roberto Cavalli là niềm kiêu hãnh của “bán đảo tỷ phú”.

Bước chân vào 2 dinh thự này, du khách sẽ choáng ngợp trước không gian mang đậm dấu ấn Roberto Cavalli, vừa hoang dã gợi cảm, vừa quyến rũ lộng lẫy, thể hiện trọn vẹn phong cách thiết kế độc đáo của nhà mốt Italia. Nội thất 100% được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân hàng đầu, đại diện cho đỉnh cao của sự tinh tế và sang trọng cũng góp phần tạo nên giá trị độc bản cho hai dinh thự “hàng hiệu” này.

Là kết quả của sự hợp tác giữa chủ đầu tư KDI Holdings với những thương hiệu hàng đầu thế giới như Hyundai E&C, HBA, Minotti… Gran Meliá Nha Trang không chỉ sở hữu vẻ đẹp kiến trúc tinh tế mà còn mang đến những trải nghiệm du lịch đẳng cấp vượt trội. Đến với Gran Meliá Nha Trang, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian nghệ thuật đầy cảm hứng, tận hưởng dịch vụ giải trí đa dạng và thư giãn trong những tiện nghi sang trọng bậc nhất.

Gran Meliá Nha Trang hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ cho du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững, đồng thời nâng tầm vị thế quốc gia trên thị trường du lịch quốc tế.