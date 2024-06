Bán tháo đột ngột, VN-Index bốc hơi 1,41%, khối ngoại vẫn xả cực mạnh

Sau khoảng 1 giờ đầu tiên bình lặng, thị trường sáng nay đột ngột chìm vào đợt bán tháo dữ dội. Thanh khoản tăng vọt lên mức kỷ lục 12 tuần và giá cổ phiếu giảm la liệt rất sâu. Không những vậy, nhà đầu tư nước ngoài sau đợt tái cơ cấu ETF vẫn tiếp tục bán ra cực lớn với trên 750 tỷ đồng 3 sàn.

VN-Index chốt phiên sáng để mất tới 18,03 điểm tương đương -1,41%. Độ rộng cực hẹp với 89 mã tăng/342 mã giảm, trong đó 136 mã giảm quá 2% và hơn 60 mã khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Rất may là chưa có tình trạng giảm sàn la liệt.

Diễn biến giảm này rất đột ngột. Thị trường cuối tuần trước không kém, thế giới cũng không có gì sốc. Thậm chí đến khoảng 10h sáng nay giao dịch yếu nhưng vẫn bình thường, VN-Index dập dình trên tham chiếu. Chỉ từ sau 10h lực bán mới tăng vọt đột ngột, tập trung vào các blue-chips lớn.

VN30-Index đỏ ngay từ lúc mở cửa và từ khoảng 10h trở đi thì bắt đầu rơi sâu. Đến cuối phiên sáng, chỉ số giảm 1,67% với 4 mã tăng/24 mã giảm, trong đó 15 mã giảm quá 2%. Đây vẫn còn là may mắn vì VCB trụ lại tăng 0,7%, BID bị ép mạnh cũng vẫn giữ được tham chiếu, VIC lại tăng nhẹ 0,12%. Nếu 3 trụ này hùa vào nhóm giảm, thị trường sẽ còn “nát” hơn nữa. Các cổ phiếu yếu nhất rổ blue-chips là các mã trung bình: SSB giảm 4%, GVR giảm 3,62%, BVH giảm 2,99%, SSI giảm 2,68%, MWG giảm 2,68%... 4 mã tăng trong rổ là POW tăng 2,04%, VCB tăng 0,7%, VRE tăng 0,5%, VIC tăng 0,12%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã nóng thời gian qua, thậm chí rơi mạnh hơn. Chỉ số VNSmallcap giảm 2,1%, Midcap giảm 2,09%. Rất nhiều cổ phiếu trong số giảm sâu nhất thị trường sáng nay xuất hiện thanh khoản rất khủng: DGC giảm 4,25% giao dịch tới 624,2 tỷ đồng; HSG giảm 4,76% với 378,2 tỷ; VCI giảm 4,67% với 340,1 tỷ; VIX giảm 3,14% với 298,3 tỷ; VTP giảm 6,59% với 283,1 tỷ; GEX giảm 3,45% với 282,2 tỷ; HCM giảm 3,73% với 241,8 tỷ; TCH giảm 3,81% với 207 tỷ…

Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng vọt 82% so với phiên trước đạt hơn 14.788 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ phiên ngày 22/3/2024. Tổng hợp sàn này có 41 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 37 mã đỏ, với 30 mã giảm quá 2%. Rõ ràng sức ép bán tháo sáng nay là cực mạnh.

Nhóm tăng giá hiện chỉ có 89 mã, nhưng khá bất ngờ vẫn có một số thu hút dòng tiền đỡ giá mạnh mẽ: DIG bị đánh sập 1,65% so với giá đỉnh đầu phiên nhưng hiện vẫn còn tăng 2,49% so với tham chiếu, thanh khoản 323,9 tỷ đồng. POW đang tăng 2,04% và chỉ mới lùi khoảng 0,33 so với đỉnh, giao dịch cũng tới 222,1 tỷ đồng. KBC bị ép xuống 2,15% từ đỉnh và còn tăng 1,02%, giao dịch 155,6 tỷ đồng. Các cổ phiếu giao dịch trung bình thấp như ITA, ITC, CCL, EVG, SCS, SMC, TLH cũng vẫn tăng giá tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là nhân tố gây bất ngờ. Tuần trước các quỹ ETF tái cơ cấu và việc bán ròng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên sáng nay khối ngoại tiếp tục xả gần 1.586 tỷ đồng trên HoSE, trong đó bán ròng 718 tỷ đồng. Tính chung cả 3 sàn, mức bán ròng là trên 750 tỷ. Thậm chí, tổng giá trị bán ra của khối ngoại trên HoSE sáng nay còn cao hơn cả phiên tái cơ cấu cuối tuần trước.

Các cổ phiếu bị bán ròng trọng điểm là FPT -295,4 tỷ, HPG -71,7 tỷ, MWG -52,7 tỷ, SSI -50 tỷ, NLG -42,1 tỷ, VPB -32,9 tỷ, HAH -32,8 tỷ. Bên mua có POW +33,5 tỷ, VCB +28,8 tỷ, VNM +23,7 tỷ. Tính chung cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 493,8 tỷ đồng.

Mức giảm rất mạnh sáng nay đã ép VN-Index thủng hoàn toàn ngưỡng trung binh 20 phiên (MA20), vốn được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật phổ biến. Đây là phiên gia tăng biên độ giảm thứ 2 kể từ khi chỉ số vượt đỉnh không thành công.