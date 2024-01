Bao giờ hệ thống Kho bạc đạt mục tiêu "ba không"

"Năm 2023, số thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt chiếm khoảng 0,069% so với tổng thu ngân sách nhà nước, giảm 0,091% so với năm 2022. Số chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt chiếm khoảng 0,097% so với tổng chi ngân sách nhà nước, giảm 0,263% so với năm 2022".

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước.