Bão tố đã qua đi, Hòa Phát có lãi gần 400 tỷ đồng trong quý đầu năm 2023

Tập đoàn Hòa Phát vừa báo cáo quý 1/2023 doanh thu đạt 26.865 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 383 tỷ đồng, đạt 5% so với kế hoạch năm 2023. Tình hình kinh doanh của Hòa Phát đã tích cực hơn khi so với hai quý cuối năm 2022.

Lũy kế quý 1/2023, Hòa Phát sản xuất 1,2 triệu tấn thép thô, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép và HRC đạt 1,37 triệu tấn, giảm 37% so với 3 tháng đầu năm ngoái.

Trong quý đầu năm, thép xây dựng đạt 869 nghìn tấn, giảm 35%. Bán hàng thép cuộn cán nóng đạt 482 nghìn tấn tương đương trên 60% so với cùng kỳ năm trước.

Hòa Phát cũng cung cấp trên 26.000 tấn phôi thép cho các nhà máy cán thép khác của Việt Nam. Bên cạnh thị trường trong nước, Tập đoàn đã xuất khẩu thép xây dựng tới gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới. HRC của Hòa Phát nhận được nhiều đơn đặt hàng từ khu vực châu Á, châu Âu.

Sản phẩm ống thép, tôn mạ đã cung cấp cho thị trường trong 3 tháng vừa qua lần lượt là 160.000 tấn và 69.000 tấn, giảm lần lượt 23% và 34% so với 3 tháng đầu năm 2022. Thị phần ống thép Hòa Phát lớn nhất cả nước, trong khi đó sản phẩm tôn mạ nằm trong Top 5.

Các lĩnh vực hoạt động khác gồm Nông nghiệp, Bất động sản và Điện máy gia dụng vẫn tiếp tục phát triển theo định hướng, kế hoạch đã đề ra. Trong mảng nông nghiệp, trứng gà Hòa Phát hiện dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ tại phía Bắc. Các trang trại chăn nuôi heo giữ quy mô đàn nhằm cung ứng cho thị trường. Mảng bất động sản đang tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án bất động sản khu đô thị, đồng thời triển khai mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II.

Về điện máy gia dụng, Hòa Phát triển khai mở rộng sản xuất, bán hàng đa kênh. Trong đó, Tập đoàn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất tủ lạnh, tủ đông công suất 375.000 sản phẩm/năm tại KCN Phú Mỹ II mở rộng. Sản phẩm điều hòa được đón nhận tích cực tại các siêu thị lớn trên cả nước. Các dòng máy lọc nước, máy làm mát không khí Hòa Phát cũng đang được đẩy mạnh ở nhiều kênh phân phối khác nhau.

Trong quý II tình hình thị trường vẫn còn khó khăn, Tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, đồng thời khôi phục sản lượng sản xuất thép tại Hải Dương và Quảng Ngãi tùy theo nhu cầu thị trường đảm bảo tồn kho hợp lý.

Tại Đại hội cổ đông cuối tháng 3 vừa qua, ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT khẳng định giai đoạn khó khăn, khốc liệt nhất của ngành thép đã qua. Nội lực của Hòa Phát và doanh nghiệp ngành thép là tốt, nhưng tương lai triển vọng vẫn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. Chủ tịch Hòa Phát mong muốn Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công.

Ông Long khẳng định: Từ nay trở đi, Hòa Phát sẽ chuyển rất mạnh sang sản xuất thép chất lượng cao, nhường sân chơi thép cơ bản như thép xây dựng cho doanh nghiệp khác vì HPG sẽ đầu tư chiều sâu để sản xuất thép chế tạo, cho ngành đóng tàu, ô tô, ốc vít, dự lực. Tăng cường đầu tư và xuất khẩu các mặt hàng thép chất lượng cao như vậy.