Chị gái Phó chủ tịch Hòa Phát muốn bán ra toàn bộ cổ phiếu HPG

Bà Trần Thị Phương Liên, chị gái của ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn Hòa Phát vừa đăng ký bán ra toàn bộ 273.737 cổ phiếu HPG, tương đương với giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,005% về còn 0%.

Mục đích nhằm cơ cấu tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện trong ngày 30/3 đến ngày 28/4 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trên thị trường chứng khoán, thị giá của HPG đang giao dịch ở mức 20.450 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, nếu bán thành công, bà Liên có thể thu về 5,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của Hòa Phát, năm 2022, Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 8.444 tỷ đồng, giảm 76% so với năm 2021. Nguyên nhân do kết quả kinh doanh nhóm thép - chiếm 95% doanh thu của Tập đoàn suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thép giảm do giá nhiên liệu tăng cao, giá bán thép giảm mạnh, cầu tiêu thụ thép giảm; Chi phí tài chính gồm tỷ giá và lãi suất tăng cao so với năm trước.

Diễn biến thị giá HPG.

HPG mới đưa ra kế hoạch cho năm 2023, bao gồm doanh thu tăng trưởng 6% và lợi nhuận ròng giảm 5%. Mặc dù cần có thêm các giả định về nguyên vật liệu và giá bán để đánh giá kế hoạch kinh doanh này, kế hoạch tăng trưởng doanh thu trong năm 2023 là khá lạc quan.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chứng khoán Rồng Việt, HPG vẫn chưa vận hành lại tất cả các lò cao, đồng nghĩa với khả năng cao sản lượng năm 2023 của họ có thể sẽ thấp hơn so với cùng kỳ. Mặt khác, khả năng giá thép tăng đáng kể trong năm 2023 cũng không cao. Giá thanh cốt thép trong nước hiện thấp hơn 7% so với cùng kỳ, và thấp hơn 17% so với mức đỉnh vào tháng 5 năm 2022, do đó khả năng giá tăng cao hơn mức năm ngoái là khá thấp.