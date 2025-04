Bất động sản Gia Lâm tăng tốc, Phú Thị Riverside dẫn đầu xu hướng

So với các khu vực ngoại thành Hà Nội đang sôi động như Đông Anh (280 – 350 triệu đồng/m²), Hoài Đức (200 - 300 triệu đồng/m²) hay Đan Phượng (160 - 200 triệu đồng/m²), giá bất động sản tại Gia Lâm vẫn ở mức cạnh tranh, dao động từ 150 đến 250 triệu đồng/m².

Mức giá này tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể, đặc biệt khi Gia Lâm đang đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng và là một trong năm huyện ngoại thành đáp ứng đủ tiêu chí lên quận vào năm 2025, trước khi có thông tin sáp nhập các đơn vị hành chính.

GIA LÂM - VÙNG TRŨNG THU HÚT VỐN VỚI TRIỂN VỌNG TĂNG GIÁ

Bất động sản Gia Lâm đang trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ dư địa dài hạn.

Bất động sản Gia Lâm ngày càng trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ tiềm năng dài hạn. Nhìn lại 5 năm qua, Gia Lâm đã ghi dấu ấn với sức bật vượt trội. Năm 2020, thị trường nơi đây tăng trưởng 15 - 20% khi các dự án hạ tầng lớn được triển khai.

Đến năm 2021, bất động sản ghi nhận mức tăng 18 - 22% nhờ mở rộng và cải tạo Vành đai 3 - tuyến giao thông huyết mạch nối Gia Lâm với trung tâm Thủ đô. Sang năm 2022, với sự xuất hiện của đại đô thị Vinhomes Ocean Park và sự tham gia của các “ông lớn” như Vingroup, Ecopark, T&T…, giá bất động sản tiếp tục tăng 20 - 25%.

Năm 2024, Gia Lâm đạt toàn bộ 31 tiêu chí đô thị, chính thức được quy hoạch trở thành quận nội thành vào năm 2025. Cùng với đó, việc khởi công giai đoạn 1 sân bay Gia Bình càng củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển vượt bậc của khu vực. Dự báo năm 2025, mức tăng trưởng có thể đạt 20 - 30% khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được khởi động, bao gồm ba cây cầu lớn bắc qua sông Hồng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến kết nối trực tiếp tới sân bay Nội Bài.

PHÚ THỊ RIVERSIDE - TÂM ĐIỂM ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TẠI GIA LÂM

Giữa làn sóng tăng giá, Phú Thị Riverside nổi bật như một điểm sáng nhờ hội tụ nhiều ưu thế vượt trội. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, cách Hồ Gươm chỉ 15 phút di chuyển, dễ dàng kết nối với Quốc lộ 17 đến Bắc Ninh, Quốc lộ 5A đến Hưng Yên và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, mang lại lợi thế lớn về giao thông và thương mại. Nằm gần cụm công nghiệp Phú Thị 1 và 2, đồng thời được bao quanh bởi khu dân cư lâu đời, dự án tạo nên một cộng đồng giao thương sầm uất ngay từ hiện tại.

Phú Thị Riverside với vị trí đắt giá ven sông.

Phú Thị Riverside là dự án bất động sản duy nhất đang mở bán tại Hà Nội sở hữu vị trí ven sông tự nhiên, tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng của Thủ đô.

Về quy hoạch, Phú Thị Riverside được phát triển bài bản theo mô hình khu đô thị hiện đại, với các sản phẩm chủ lực là shophouse và shopvillas ven sông. Đây là dòng sản phẩm được giới đầu tư săn đón nhờ khả năng kết hợp kinh doanh, an cư và tiềm năng tăng giá vượt trội từ vị trí ven sông và mặt đường lớn. Điểm cộng quan trọng là toàn bộ sản phẩm đều có pháp lý sổ đỏ sở hữu lâu dài - yếu tố cốt lõi đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ.

Điều khiến Phú Thị Riverside đặc biệt hấp dẫn là mức giá cạnh tranh, chỉ từ 145 triệu đồng/m². Trong khi đó, giá chung cư cao cấp tại Long Biên đã chạm ngưỡng 250 - 350 triệu đồng/m², chưa kể các khu vực trung tâm Hà Nội dao động từ 300 - 500 triệu đồng/m². Với mức giá này, Phú Thị Riverside được xem là “hàng hiếm” trong phân khúc tầm trung, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nhưng vẫn sở hữu giá trị vượt trội và dư địa tăng trưởng lớn.

Chính sách ưu đãi đặc biệt nhân dịp Đại lễ 30/4.

Nhân dịp Đại lễ 30/4, đơn vị phát triển kinh doanh dự án SGO Land triển khai chương trình tri ân đặc biệt: Khách hàng đăng ký nguyện vọng thành công từ ngày 23/4/2025 đến 20/5/2025 sẽ được tặng ngay xe VF3 trị giá 300 triệu đồng hoặc xe VF5 trị giá 500 triệu đồng tùy theo dòng sản phẩm (quà tặng được quy đổi thành tiền mặt, trừ trực tiếp vào giá trị sản phẩm trên hợp đồng).

Đồng thời, khách hàng được hưởng chiết khấu lên đến 7,5%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng và vay tới 70% giá trị sản phẩm. Đây là chính sách tài chính hiệu quả, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa dòng vốn và dễ dàng gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh thị trường phục hồi mạnh mẽ.

Trong giai đoạn Gia Lâm đang bước vào chu kỳ tăng giá nhờ lực đẩy từ hạ tầng, quy hoạch và xu hướng đô thị hóa lan rộng về phía Đông, Phú Thị Riverside không chỉ là lựa chọn đầu tư sinh lời mà còn là cơ hội để nhà đầu tư đi trước, đón đầu một chu kỳ tăng giá mới.

