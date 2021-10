Bất động sản nghỉ dưỡng đảo Ngọc “tăng nhiệt” trở lại

Được định danh với thương hiệu “thiên đường nghỉ dưỡng”, đảo Ngọc từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và thủ phủ second home. Trong đó, Bắc đảo Phú Quốc với bãi biển Ông Lang thơ mộng được kỳ vọng sẽ thu hút một lượng lớn du khách cũng như nhà đầu tư.

ĐẢO NGỌC “TĂNG NHIỆT”

Nhờ sự ưu ái mà thiên nhiên ban tặng như hệ thống bãi biển hoang sơ, rừng nguyên sinh, thời tiết lý tưởng… Phú Quốc không chỉ thu hút hàng triệu lượt khách du lịch hàng năm, mà còn trở thành “điểm nóng” về đầu tư trong và ngoài nước vào bất động sản du lịch, đặc biệt từ năm 2012 khi sân bay quốc tế được mở rộng.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Phú Quốc có 327 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với tổng diện tích 10.827ha, tổng số vốn đăng ký là 357.532 tỉ đồng. Trong các dự án đầu tư nói trên, có 58 dự án phát triển đô thị diện tích khoảng 1.663ha, ước tổng vốn 58.818 tỉ đồng. Có 166 dự án phát triển du lịch với diện tích khoảng 5.714ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 256.595 tỉ đồng.

Đáng chú ý, từ khi chính thức trở thành thành phố biển đầu tiên, Phú Quốc được đầu tư mạnh mẽ hơn về quy hoạch, hạ tầng, giao thông. Nhiều dự án du lịch, khu vui chơi giải trí đã đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả như: Safari, cáp treo An Thới - Hòn Thơm, công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam… đã tạo thuận lợi, góp phần cho du lịch Phú Quốc phát triển nhanh.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại bãi Ông Lang hoang sơ.

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, tác động do Covid-19 chỉ là nhất thời và sẽ không ảnh hưởng lớn tới sức hút của Phú Quốc. Ông dự báo, Phú Quốc sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch, thậm chí là điểm sáng hiếm hoi không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực và thế giới.

Có thể thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng Phú Quốc vẫn đón trên 3 triệu lượt khách trong 2020. 7 tháng đầu năm 2021, địa phương này đón hơn 1,6 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt hơn 1.947 tỷ đồng. Sau khi chính thức thí điểm đón khách theo hộ chiếu vắc xin, chắc chắn lượng khách trong nước và quốc tế đến với đảo Ngọc sẽ gia tăng, góp phần từng bước phục hồi ngành du lịch.

“Sau nhiều tháng phong tỏa, giãn cách triền miên, nhu cầu du lịch chất chứa cần tìm nơi giải tỏa và Phú Quốc là địa điểm lý tưởng. Khả năng để Phú Quốc bật tăng, phục hồi sớm nhất ngay sau dịch bệnh là vô cùng lớn”, ông Ánh dự báo.

Tận hưởng không gian riêng tư, lãng mạn bên bờ biển cùng người thân.

Báo cáo của Hiệp hội bất động sản Việt Nam cũng chỉ ra rằng, trong năm 2021, Phú Quốc sẽ dẫn đầu thị trường về giá tăng bất động sản. Nếu như các địa phương chỉ tăng từ 5-7% thì bất động sản đảo Ngọc sẽ cán mốc 10%.

BẮC ĐẢO ĐÓN SÓNG NGHỈ DƯỠNG “RETREAT”

Cộng hưởng với sự “tăng nhiệt” chung của đảo Ngọc, hiện bất động sản Bắc Phú Quốc đang trở thành điểm “nóng” thu hút các nhà đầu tư trong những tháng cuối năm 2021.

Bởi, theo nhiều chuyên gia, nếu Nam Đảo Phú Quốc phù hợp với các gia đình trẻ có nhu cầu nghỉ dưỡng với chi phí vừa phải, tập trung vào các trải nghiệm mang tính vận động, khám phá thì Bắc Đảo lại phù hợp cho tầng lớp có nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp, mang tính biệt lập. Đặc biệt, thói quen du lịch hậu Covid cũng đang thay đổi khi những địa điểm mang tính riêng tư, hướng đến sức khỏe tinh thần và thể chất (hay còn gọi là nghỉ dưỡng “Retreat) tại đảo Ngọc sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên hiếm nơi nào có được, vị trí đắc địa, dễ di chuyển, lý do khiến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Bắc Đảo “ăn điểm” còn do các khu nghỉ dưỡng tại đây đảm bảo riêng tư, tận hưởng, tốt cho sức khỏe. Một trong những khu nghỉ dưỡng tại Bắc đảo được đánh giá cao ngay từ khi mở cửa đón khách là Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc do MIKGroup phát triển.

Đây là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên tại bãi Ông Lang, do Mövenpick Hotels & Resorts thuộc Tập đoàn AccorHotel quản lý, vận hành. Dự án tọa lạc tại bãi Ông Lang - một trong những bãi biển được CNN lựa chọn là điểm đến mùa thu năm 2018. Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng thiên đường trong một quần thể đầy đủ các tiện ích vượt trội và kiến trúc cảnh quan độc đáo.

100% các căn biệt thự tại Mövenpick Phú Quốc đều có bể bơi riêng với khoảng sân riêng tư tràn ngập nắng và gió.

Dự án có tổng diện tích gần 52h, mật độ xây dựng 12,32%, gồm các căn hộ khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển và hướng hồ. Dự án 5 sao này vừa đủ xa để tận hưởng kỳ nghỉ 5 sao riêng tư, vừa đủ gần để dễ dàng kết nối tới các khu giải trí nổi tiếng tại Phú Quốc.

Theo giới đầu tư, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc hội tụ đầy đủ các yếu tố để có tiềm năng phát triển trong tương lai cùng với đà phát triển của thành phố Phú Quốc và bất động sản nghỉ dưỡng “Retreat” tại thành phố biển đảo này.

Được biết, ngày 25/9 vừa qua, Chủ đầu tư đã có buổi livestream đào tạo và kích hoạt cực nóng mang tên “Bản lĩnh chiến binh”. Với chính sách bán hàng hấp dẫn và hơn 500 “siêu chiến binh” đến từ 5 đại lý uy tín là Địa ốc PQR, Đông Tây Land, Cenland, Địa ốc 5 sao và Starlight Property, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc sẽ sớm được khách hàng, giới đầu tư đón nhận.

