Bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn hấp dẫn giới đầu tư

Sở hữu bãi biển dài, nước biển trong xanh như ngọc, nhiều kỳ quan thiên nhiên còn giữ dáng vẻ nguyên sơ mộc mạc, Quy Nhơn đang dần thay da đổi thịt, trở thành điểm đến làm say lòng du khách bốn phương và hấp lực những “ông lớn” bất động sản uy tín.

“Maldives thu nhỏ” giữa lòng Bình Định, điểm đến mới của Châu Á

Quy Nhơn hiện đang nắm giữ chìa khóa quan trọng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tăng trưởng. Được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan đẹp, đa dạng như núi, rừng, đồi, đầm phá, bán đảo, hải đảo và đường bờ biển dài 72 km… Quy Nhơn được nhiều tổ chức quốc tế bình chọn là bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á, Thành phố Du lịch sạch Đông Nam Á… Cùng với sự hiền hòa, yên bình và thơ mộng cũng là lý do khiến vùng biển này trở thành điểm đến ưu tiên cho khách du lịch nội địa và quốc tế.

Thêm một trợ lực quan trọng giúp bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn chinh phục du khách chính là hạ tầng giao thông kết nối hiện đại và đồng bộ với đủ 4 loại hình: đường hàng không – đường thuỷ - đường bộ - đường sắt. Đặc biệt, sân bay Phù Cát như một điểm hội nhập hàng không cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, và đang được định hướng trở thành một sân bay quốc tế. Sân bay hiện tại có sân đỗ máy bay đáp ứng 7 vị trí đỗ, nhà ga có năng lực phục vụ 600 hành khách giờ cao điểm, đáp ứng khai thác với công suất đến 1,5 triệu hành khách/năm, khi được mở rộng có thể nâng công suất lên 2,4 triệu hành khách/ năm.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh tại Quy Nhơn đã và đang được chính quyền địa phương quyết liệt hoàn thiện, nhanh chóng đưa vào hoạt động để giúp thuận tiện kết nối vùng và di chuyển đến các tỉnh lân cận như tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua Bình Định dài 148 km, với 2 ga lớn là Diêu Trì và Quy Nhơn; 2 tuyến cao tốc Bình Định - Quảng Ngãi, Quy Nhơn - Pleiku cũng đã trình Thủ tướng phê duyệt.

Chính sự tâm huyết của chính quyền địa phương đã giúp ngành du lịch Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng hiện nay đã có sự khởi sắc, đồng thời đứng trước nhiều cơ hội để có thể phát triển thần kỳ. Mục tiêu đến năm 2025 Quy Nhơn sẽ trở thành một trong các đô thị trung tâm của vùng duyên hải miền Trung và đến năm 2035 là một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia.

Hội tụ những yếu tố “thiên thời địa lợi nhân hòa”, Quy Nhơn được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung, nhất là phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Và rất có thể Quy Nhơn sẽ đi sau, về trước, lặp lại kịch bản thành công của “người anh” Đà Nẵng, trở thành thành phố du lịch sôi động với những trải nghiệm thăng hoa đẳng cấp.

Khởi động chu kỳ đầu tư mới

Theo một số chuyên gia nhận định, nếu vẽ biểu đồ về bất động sản du lịch thì sẽ có 5 chu kỳ phát triển. Tại khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Miền Trung đang bước vào chu kỳ mới - Chu kỳ 4, còn Quy Nhơn lại là chu kỳ đầu tiên. Vì vậy, dư địa để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn là rất lớn, giá trị kinh tế cao và có thể đạt được sức tăng trưởng giá cao nhất.

Thế nhưng, bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp thôi thì chưa đủ để níu chân du khách lưu trú dài ngày nếu không xuất hiện những mô hình căn hộ nghỉ dưỡng “độc - hiếm” khác biệt. Đây sẽ là động lực thúc đẩy du lịch Quy Nhơn vươn tầm châu Á và mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững cho giới đầu tư trong giai đoạn mới.

Thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn vẫn còn khá sơ khai nên giá bán còn đang ở mức cận đáy, khá thấp so với giá trị thực và đương nhiên sẽ trở thành cơ hội đầu tư đón đầu xu thế cho những nhà đầu tư tiên phong, có tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Dọc theo bờ biển Quy Nhơn, hàng loạt dự án nghỉ dưỡng hạng sang đang dần hiện hữu. Đáng chú ý nhất có lẽ là toà tháp đôi kiều diễm The Sailing Quy Nhơn hiện diện như cánh buồm huyền thoại đang căng mình đón gió, đón nắng đưa nơi đây trở thành điểm đến mới của du khách Châu Á.

Sự xuất hiện của The Sailing không chỉ giúp Quy Nhơn thay đổi diện mạo hiện đại, dự án hứa hẹn sẽ mang đến tỷ suất sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư địa ốc với kỳ vọng nắm giữ những sản phẩm đẹp, vị trí đắc địa, tâm điểm của kết nối, 100% tầm nhìn biển khoáng đạt, hệ tiện ích tất cả trong một đẳng cấp…

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị chiến lược I Like Group: I Like Land 092 918 6688, Mai Việt Land 0966 408 494, Đất Xanh Miền Bắc 091 761 2020, Invest Land 0929 862 386, Hưng Thịnh Land 096 2266 111, Green Land Capital 0922 544 555, Hoàng Gia VN Land 0838 969 869, Phúc An Phát, Hoàng Nguyên Property 099 586 3333, New Sky Land 0868 066 666.

Đại lý Miền Bắc: Bắc Hà Land 0798 316 879, Eagle Land 0981 874 875, Sun Land 0932 027 463.

Đơn vị chiến lược Miền Trung: Xuân lộc Group: 0905 978 389, Anh Quân Land 089 911 3399, MHD Land 0931 766 262, VV Realty 0353 510 505, Hải Phát Land, Hải Thuận 093 9929 798, Thiệu Phú 0589 555 557, Đất Xanh NTB, Gold Hour, Cen Bình Định 0763 689 666.