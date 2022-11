Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện, động lực lớn cho chính quyền Biden

Theo CNN, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ sau khi ứng viên Catherine Cortez Masto của đảng này đánh bại đối thủ Cộng hòa Adam Laxalt trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Nevada.

Tổng số ghế mà Đảng Dân chủ nắm giữ ở Thượng viện là 50, trong khi số ghế của đảng Cộng hòa là 49. Đảng Dân chủ chỉ cần 50 ghế để kiểm soát Thượng viện do Phó tổng thống Kamala Harris đóng vai trò Chủ tịch Thượng viện và có thể bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp tỷ lệ phiếu giữa hai bên là 50-50.

Do đó, chiến thắng của nghị sĩ Masto đồng nghĩa đảng Dân chủ đã bảo toàn thế kiểm soát Thượng viện trong hai năm tới. Hiện vẫn còn bang Georgia chưa có kết quả bầu cử do phải tổ chức thêm một vòng bầu cử phụ. Kết quả tại bang này sẽ quyết định cách biệt số ghế ở Thượng viện của Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa.

Theo các nhà phân tích, chiến thắng này là một động lực lớn đối với Tổng thống Joe Biden trong hai năm cuối nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Đảng Dân chủ sẽ có khả năng xác nhận các đề xuất về tư pháp của ông Biden. Ông Biden sẽ tránh được kịch bản cựu Tổng thống Barack Obama phải đối mặt vào năm 2016, khi lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện khi đó, ông Mitch McConnell, từ chối tổ chức một cuộc bỏ phiếu đối với ứng cử thẩm phán Tòa án Tối cao mà ông Obama đề cử, ông Merrick Garland.

"Đây là tin tốt cho chính quyền Biden vì các vấn đề như phê duyệt thẩm phán và bổ nhiệm nội các sẽ không nằm dưới sự điều phối của Mitch McConnell ở Thượng viện, mà sẽ do Chuck Schumer - người đã bảo toàn vị trí lãnh đạo phe đa số - xử lý", bình luận viên chính trị David Chalian của CNN, nhận xét.

Chiến thắng này cũng đồng nghĩa rằng các nghị sĩ Đảng Dân chủ ở Thượng viện có thể bác bỏ các dự luật đã được Hạ viện thông qua và có thể xây dựng chương trình nghị sự của riêng mình.

Trong khi đó, kết quả bầu cử tại Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ nhưng phần thắng được dự báo nghiên về Đảng Cộng hòa, đảng đang dẫn trước với 211 ghế, trong khi đảng Dân chủ giành được 204 ghế. Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ kiểm soát được Hạ viện nhưng với chênh lệch số ghế không lớn.

Công tác kiểm đếm vẫn đang được tiếp tục tại một số quận chủ chốt ở các bang như California, Arizona và Oregon, nơi đa số phiếu bầu được gửi qua thư. Nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện, Đảng Cộng hòa vẫn có thể định hình phần còn lại nhiệm kỳ của ông Biden, cản trở các ưu tiên của Đảng Dân chủ như quyền phá thai, đồng thời mở cuộc điều tra về chính quyền Biden cũng như gia đình ông.

“Tôi cho rằng điều này phản ánh chất lượng của các ứng viên của chúng tôi”, ông Biden nói với báo giới tại Campuchia ngay sau khi CNN và nhiều hãng thông tấn Mỹ đưa tin Đảng Dân chủ giành chiến thắng ở Thượng viện.

"Chúng tôi thấy phấn khởi về tình hình hiện tại. Ngay từ đầu tôi đã là người rất lạc quan. Tôi không ngạc nhiên nhưng rất hài lòng về số cử tri đi bỏ phiếu", Tổng thống Biden phát biểu.

Ông Biden trước đó cho biết có ý định tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 và sẽ chính thức tuyên bố quyết định này vào đầu năm sau. Trong khi đó, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump, dự kiến tuyên bố tái tranh cử vào ngày 15/11 tới. Thông tin này được ông Jason Miller, cố vấn lâu năm của ông Trump, xác nhận.