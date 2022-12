BCG được vinh danh trong “Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022"

Góp mặt trong Top 50 năm nay là những doanh nghiệp lớn và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng yếu như ngân hàng, sản xuất, bán lẻ, y tế, hàng không… Đáng chú ý là sự vươn lên không ngừng của khối doanh nghiệp tư nhân với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao tăng trưởng nhanh và bền vững đi lên cùng ngôi sao kinh tế Việt Nam.

Được vinh danh tại "Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022" là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Tập đoàn Bamboo Capital, cũng như sự tin tưởng, đồng hành của cổ đông, khách hàng và đối tác của Công ty.

Dù đối diện với nhiều thách thức do đại dịch và biến động kinh tế nhưng BCG vẫn duy trì được cơ cấu tài chính an toàn và đà tăng trưởng ấn tượng. Sau 9 tháng đầu năm 2022, BCG đạt 3.310,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 885,3 tỷ đồng. Tổng tài sản BCG đạt 43.752 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 13.634 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,1% và 63,3% so với thời điểm cuối năm 2021.

Thời gian gần đây, thị giá cổ phiếu BCG ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Sau 5 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 25/11 đến 1/12, ngày 2/12 BCG tiếp tục đà tăng và kết phiên với giá 7.850 đồng/cổ phiếu.

"Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022", là bảng xếp hạng uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức thường niên với sự tham vấn từ nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Khảo sát và xếp hạng Top 50 các công ty niêm yết thông qua các phương pháp đo lường khoa học theo chuẩn quốc tế với sự cố vấn của các chuyên gia phân tích tài chính đến từ Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Investment Group (VIG), Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Capital Partners (VCP). Trong đó, nhiều chuyên gia từ Trường Kinh doanh Havard (Mỹ) và những tổ chức kinh doanh quốc tế có uy tín khác.

Hội đồng giám khảo theo dõi kết quả kinh doanh các công ty trong 3 năm liên tiếp, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp, qua đó tìm kiếm và tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết hoạt động hiệu quả nhất.