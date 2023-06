Blog chứng khoán: Bắt đáy

Dòng tiền bắt đáy khá ấn tượng hôm nay tuy không kéo thanh khoản chung tăng cao, nhưng vẫn duy trì được ngưỡng giao dịch tích cực. Nếu đỉnh thanh khoản khoảng 20-23k tỷ thì tầm 10-12k tỷ là đáy. Duy trì được lượng tiền hàng ngày như vậy cũng là rất tốt và tiền nằm trong thị trường thì khó mà đứng yên.

Diễn biến phiên giao dịch hôm nay có nhiều nét tích cực, chủ yếu là áp lực bán đã giảm đáng kể ngay từ sớm. Thị trường từ từ suy yếu buổi sáng nhưng thanh khoản không tăng lên. Đến đầu giờ chiều hàng về tạo thêm sức ép một chút, nhưng thanh khoản gia tăng sau đó lại là chiều lên. Lực mua chủ động tạo được hướng đi của giá phù hợp, một phần cũng nhờ giảm bán.

Thị trường lúc này không có thêm thông tin gì xấu đặc biệt, do đó cung cầu thay đổi chủ yếu do quan điểm ngắn hạn. Vì vậy sau mỗi đợt chốt lời lớn, cung sẽ giảm mà chưa có ngay áp lực mới giống như xu hướng bán tháo thường thấy. Lý do là các giao dịch giảm tỷ trọng hoặc cơ cấu danh mục khiến tiền xoay vòng, duy trì lực đỡ tổng thể, chứ không hẳn là rút ra nghỉ ngơi.

Blue-chips thể hiện lực cầu chờ rất tốt, biên độ giảm ở nhóm này khi thị trường đỏ là khá nhẹ, trừ VCB. Trụ này có tác dụng kiềm chế chỉ số, nhưng cũng không đủ để gia tăng tăng quán tính giảm vì hầu hết các trụ khác vẫn còn lực đỡ. Tâm lý chung do đó cũng không thể hiện sự lo lắng nào. Blue-chips luôn thường trực cầu bắt đáy chính là điểm tựa tốt nhất lúc này, giá càng giảm sẽ càng có tiền vào.

Nhịp phục hồi cuối phiên là khá ấn tượng nếu tính cả lượng hàng mới về. Quan trọng nhất ở nhịp hồi cần quan sát là độ rộng – xem chỉ số tăng có phải hiệu ứng kéo trụ hay không – và thanh khoản được tạo thành theo hướng nào, nhiều hay ít. Khi cả bên mua và bên bán chỉ treo lệnh để chờ đợi, thanh khoản thường thấp do các lệnh không được khớp. Khi một bên thay đổi lệnh và giá đi theo hướng của bên đó sẽ thể hiện sức mạnh của bên chủ động. Chiều nay bên mua nâng lệnh và đẩy được giá lên theo, đó là tín hiệu tốt.

Dĩ nhiên cung cầu thay đổi hàng ngày trong bối cảnh vắng thông tin thì mỗi ngày một khác. Hôm nay có thể chỉ là một phản ứng bình thường, mai có thể lại suy yếu. Điều quan trọng là khi giá giảm có lực mua, tức là vẫn đang có chiến lược tích lũy. Nếu giá tăng nhanh, lượng cầu sẽ lại chững lại chờ đợi.

Vẫn giữ quan điểm thị trường này giảm cũng không phải lo, mà tăng cũng không cần mừng. Kịch bản khả dĩ nhất vẫn chỉ là dao động đi ngang, vì thế cứ thong thả mua giá tốt, tích lũy dần. Vụ mùa nào cũng cần gieo cấy, chăm sóc qua thời gian rồi mới đến lúc thu hoạch, còn muốn hái quả ngay thì chỉ có đi ăn trộm!

Thị trường phái sinh phiên này tuy chiều giảm intraday ở VN30 và F1 chiếm thời gian nhiều, nhưng biên độ giảm thì ít vì chiết khấu rộng. Các nhịp canh Long tuy ngắn nhưng biên độ lại tốt hơn. Khi có cầu bắt đáy thường trực trên thị trường cơ sở thì mức chiết khấu đó là phần bù an toàn.

Hiện tượng canh bắt đáy hôm nay có thể chỉ là phản ứng mang tính thời điểm, thị trường sẽ sớm nguội đi và tiền không đuổi giá khi quay lại đỉnh ngắn hạn tuần trước. Vì vậy phái sinh nên Long/Short linh hoạt, chú ý tín hiệu basis và stoploss theo mức bình quân.

VN30 chốt hôm nay tại 1104.27. Cản gần nhất ngày mai là 1109; 1117; 1123; 1128; 1130. Hỗ trợ 1102; 1098; 1093; 1088; 1079; 1077.

Basis F1 có lợi cho Long hôm nay.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.