VinaCapital: Doanh nghiệp logistics Việt Nam rất hấp dẫn vì tăng trưởng ngành này nhanh nhất thế giới

Ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital vừa có phân tích đánh giá về cơ hội trong ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam.

Việt Nam là một trong những quốc gia có ngành dịch vụ logistics phát triển nhanh nhất thế giới khi đạt mức tăng trưởng 14-16% trong những năm gần đây. Sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành logistics tại Việt Nam có tính bền vững.

Đầu tiên, do sự mở rộng liên tục của lĩnh vực sản xuất được thúc đẩy bởi việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam hiện chỉ chiếm hơn 20% kinh tế của đất nước nhưng con số này đạt trên 30% được xem là con hổ châu Á. Dòng vốn FDI liên tục đổ về đã giúp xây dựng nền móng cho ngành công nghiệp Việt Nam về cơ bản được đảm bảo trong nhiều năm tới. Một phần nằm trong chiến lược Trung Quốc +1 của các công ty đa quốc gia.

Hơn nữa, theo ông Michael Kokalari, là sự tăng trưởng liên tục của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam cũng mang đến nhiều cơ hội đầu tư. Thương mại điện tử ở Việt Nam đang tăng trưởng hơn 25% mỗi năm và Chính phủ Việt Nam cũng đặt ra mục tiêu lớn hơn của thương mại điện tử đối nền kinh tế của đất nước trong tương lai. Điều này có khả năng tạo ra một môi trường pháp lý đặc biệt thuận lợi cho dịch vụ giao hàng chặng cuối và các công ty dịch vụ logistics khác.

Theo ông Michael Kokalari, ngành logistics Việt Nam vẫn còn phân tán, rời rạc và chính điều này mang đến cơ hội hấp dẫn cho các quỹ đầu tư vào công ty tư nhân cũng như các nhà đầu tư khác có khả năng giúp doanh nghiệp trong nước tăng trưởng doanh thu - lợi nhuận bằng cách áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn quốc tế tốt nhất.

Theo quan điểm của quỹ, cơ hội rất hấp dẫn cho các công ty trong nước. Điều này xuất phát từ thực tế là các khách hàng nước ngoài sẵn sàng trả giá cao cho các dịch vụ logistics đáng tin cậy và nhu cầu của khách hàng trung lưu đối với các sản phẩm và dịch vụ đòi hỏi logistics chất lượng cao đang tăng nhanh.

Ngoài ra, lợi nhuận đầu tư dài hạn được tạo ra từ các công ty này sẽ tăng lên bởi vì các công ty trong lĩnh vực logistics có đủ quy mô và được quản lý chuyên nghiệp sẽ hưởng lợi chi phí giảm theo thời gian do cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và các vấn đề khác sẽ được cải thiện.

VinaCapital cũng kỳ vọng vào mức lợi nhuận đầu tư hấp dẫn đối với các công ty logistics được hưởng lợi từ việc gia tăng sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam và từ sự tăng trưởng liên tục của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam. Bởi lẽ sự phát triển của ngành sản xuất công nghệ cao kéo theo nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ logitstics có giá trị cao như kho ngoại quan để tập trung hàng hóa có giá trị tương đối cao (so với hàng may mặc và giày dép) trước khi các sản phẩm đó được xuất khẩu.

Ngoài ra, máy móc được nhập khẩu để sản xuất hàng điện tử tiêu dùng thường có giá trị cao, vì vậy các hoạt động thông quan và giao nhận hàng hóa đòi hỏi kỹ thuật xử lý cao và có độ chính xác hơn so với thiết bị hàng dệt may và sợi để sản xuất hàng may mặc.

Theo Michael Kokalari, có ba chiến lược đầu tư tiềm năng gồm: Đầu tư vào các công ty logistics hàng đầu để phát triển thành một nền tảng tích hợp có thể cung cấp cho khách hàng lợi thế về mặt chi phí; xác định các tài sản cụ thể cần vốn để nâng cấp hoặc có thể được tái sử dụng và thúc đẩy tăng trưởng bằng cách tăng sự hiệu quả trong vận hành; mua bán và sáp nhập.

Đáng chú ý, một nhánh hấp dẫn trong ngành logistics của Việt Nam là dịch vụ thủ tục hải quan, trong đó đơn vị trung gian có năng lực tốt có thể đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa trong và ngoài nước bằng cách đảm bảo tuân thủ các quy định phức tạp được yêu cầu.