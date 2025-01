Blog chứng khoán: Bất ngờ hoảng

Thị trường giảm mạnh hôm nay dưới sức ép của nhiều cổ phiếu blue-chips. Chỉ số USD vọt lên trên 109 điểm được cho là nguyên nhân, dù giá bán ra chính thức còn giảm so với hôm qua. Dù với bất kỳ lý do nào thì sức ép hạ giá đến mức bán tháo luôn phản ánh sự lo ngại tăng vọt.

Cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò lớn trong phiên hỗn loạn này. Bất kể cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tốt quý 4 hay cả năm 2024 hay không đều sụt giảm mạnh cho thấy một dạng phản ứng đồng loạt. Khi chỉ số mất điểm mạnh thì rất khó để cho các cổ phiếu khác đi ngược dòng, ngay cả với các mã được đầu cơ mạnh.

Biên độ điều chỉnh buổi sáng đã khá mạnh nhưng cũng không có gì đặc biệt, nhất là thanh khoản chỉ ở mức bình thường, thậm chí là thấp. Đến 2h chiều vẫn còn một nhịp hồi lên, khoảng 2h15 VNI cũng chỉ mất quanh 8 điểm. Đợt bán cuối mới gây tổn thương nặng hơn, rất nhiều cổ phiếu mở biên độ và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày. Điều này gây thiệt hại đáng kể cho danh mục và diễn ra trong thời gian ngắn.

Sự thay đổi trong tâm lý là đáng chú ý, từ chỗ lình xình chán nản nhưng không sợ hãi, chuyển thành hoảng loạn. Thanh khoản hôm nay tăng khá cao trên hai sàn lên gần 12,9k tỷ. So với tuần trước Tết Dương lịch thì mức này cũng không có gì đặc biệt, nhưng cách bán thì khác hẳn. Người cầm cổ chấp nhận hạ giá rất nhiều để thoát ra.

Hiện nhìn từ VNI thì xu hướng vẫn chưa đến mức nguy hiểm, ít nhất thị trường có cơ hội để test vùng 1250 điểm xem có giữ được hay không. Tuy nhiên với cổ phiếu thì có thể khác, nhiều mã đang tăng rủi ro. Vì vậy điều nên làm là giảm tỷ trọng cổ phiếu ở những mã yếu nhất trong danh mục. Điều này không có nghĩa mục tiêu là bán đi rồi chờ mua lại giá thấp hơn mà nên xem là một chiến lược để giảm rủi ro tổng thể của danh mục. Giá sau đó có giảm thấp hơn mức đã bán hay không không phải là yếu tố chính vì nhiều trường hợp bán đúng đáy là bình thường.

Phiên biến động mạnh hôm nay đẩy nhiều lệnh mua treo vào tình thế khớp cưỡng bức nên thanh khoản tăng. Điểm tốt là có sự sang tay khối lượng khá lớn, điểm dở là không rõ tình trạng mua thụ động còn kéo dài nữa không vì thời gian quá ngắn. Trong tuần tới thị trường sẽ có cơ hội để kiểm chứng dòng tiền rõ ràng hơn, nhất là khi VNI đang ở ranh giới quanh 1250 và có thể tạo tâm lý bấp bênh.

Thị trường phái sinh hôm nay về cuối có vài đợt co basis khá mạnh, có thể là hoạt động Short phòng vệ, thanh khoản cũng tăng lên mức cao nhất 6 phiên. Quá nửa thời gian phiên sáng thị trường không chơi được, dù basis có lợi cho Short và VN30 trượt giảm chuẩn từ 1341.xx xuống 1333.xx. Lý do là chỉ số không có quán tính, thậm chí khi VN30 xuống sát 1333.xx F1 còn tăng ngược (mở rộng basis). Điểm thay đổi là khi VN30 thủng 1333.xx. Chỉ số có 2 vùng mở biên độ liên nhau từ 1341.xx xuống 1333.xx và từ 1333.xx xuống 1326.xx. Trước khi VN30 thủng 1333.xx basis đã co lại rất nhanh, từ hơn 5 điểm xuống còn dưới 3 điểm. Đó là điểm Short phù hợp với stoploss là khi VN30 vòng lại lên trên 1333.xx. VN30 sau đó suy yếu và lần mò xuống 1326.xx, dù basis mở rộng một chút nhưng cuối cùng vẫn phải theo chỉ số.

Diễn biến giảm mạnh phiên này đang tạo sức ép lớn, nhưng may là xuất hiện dịp cuối tuần. Tâm lý có thể bình tĩnh trở lại và thị trường có 2 ngày nghỉ để phân tích cũng như tìm kiếm lý do. Chiến lược vẫn là nắm giữ cổ phiếu, Long/Short linh hoạt, ưu tiên Long.

VN30 chốt hôm nay tại 1320.58. Cản gần nhất phiên tới là 1327; 1333; 1340; 1347; 1356. Hỗ trợ 1317; 1313; 1304; 1294; 1290.

