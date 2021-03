Blog chứng khoán: Cần rũ cung mạnh hơn

Hiện niềm tin vào vùng hỗ trợ đang là điểm tựa tâm lý mạnh mẽ, nhưng đó cũng có thể là điểm thử thách.



Sau phiên giảm như hôm qua, thị trường thường phải tăng, ít nhất là một đoạn trước khi cung quay lại. Vì vậy chiến lược là canh Long trước. Tuy nhiên VN30 mở cửa xanh nhẹ rồi giảm thêm một nhịp khá mạnh. Chỉ số rơi xuyên qua ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1168.xx rồi xuyên qua cả 1161.xx xuống tận 1159.29. VNI cũng xuyên qua 1157.xx tới 1154.44.

Dưới mốc hỗ trợ 1161.xx của VN30 là 1157.xx và dưới 1157.xx của VNI là 1152.xx. Các chỉ số hoàn toàn có thể xuống tiếp. Vì vậy chờ đợi. F1 duy trì basis dương khá rộng tới hơn 7 điểm. Do basis mở rộng trước nên khi VN30 vòng lên trên 1161.xx và hướng tới 1168.xx thì khả năng basis sẽ lại co lại, do đó hạn chế biên lợi nhuận. Tiếp tục chờ đợi.

VN30 hồi lên va chạm vào 1168.xx (tới 1168.81) thì dừng và lại rơi xuống. Lần này chỉ số chỉ tới 1162.22, còn chưa tới hỗ trợ 1161.xx. VNI xuống 1158.13, cũng chưa tới 1157.xx. Như vậy triển vọng là thị trường sẽ quay đầu tăng. Hạn chế lớn nhất lúc này là basis đã dương gần 6 điểm. Cũng giống setup đầu phiên, biên lợi nhuận sẽ bị giới hạn nếu VN30 chỉ hồi tới 1168.xx.

Vì vậy chỉ Long thăm dò tại 1167. VN30 hồi lên khá, lúc 10h30 đã vượt 1168, basis quả nhiên co lại còn hơn 2 điểm. Long thêm 1170 vì nếu chỉ số qua được 1168 thì có triển vọng lên 1174.xx, hoành tráng hơn có thể tới 1178.xx.

Chỉ số phi tuốt qua 1174.xx nhưng chỉ tới 1175.86 mà không tới được 1178.xx đã quay đầu. Cover 1175.

Cuối buổi sáng thị trường rất thú vị: VN30 rõ ràng là không có triển vọng gì quay lại được 1174.xx nhưng F1 lại tạo 3 đỉnh quanh 1177. Lẽ ra có thể Short được, nhưng thời gian còn quá ít. Bỏ qua.

Ngay đầu giờ chiều F1 co basis rất nhanh, không Short kịp. Tuy nhiên cơ hội là khi VN30 thủng 1168, basis gần 2 điểm. Nếu VN30 qua được 1168.xx thì có thể dập dình trở lại như cuối phiên sáng, hoặc mạnh thì tới 1174. Ngược lại nếu xấu thì có thể xuống 1161.xx. Vì vậy Short 1169, stoploss nếu VN30 vòng lại lên trên 1168. Cơ sở tắc lệnh nên VN30 không giảm như dự kiến mà đi ngang. F1 bất ngờ chuyển sang chiết khấu, phi thẳng xuống 1161. Cover ngay.

F1 sau đó còn có một nhịp rơi xuống tận 1158. VN30 khi đó còn trên 1163. Chỉ số có ngưỡng hỗ trợ ở 1157.xx nghĩa là F1 chiết khấu trước. Có thể Long được lúc đó, nhưng hệ thống nghẽn, không giao dịch.

F1 cuối phiên lại cho thấy sự thiếu tự tin vào vùng hỗ trợ của VN30.

Thị trường cơ sở hôm nay phục hồi là bình thường, vì hôm qua đã có một lượng lớn hàng được xả ra, làm giảm bớt áp lực ngắn hạn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là thị trường đã điều chỉnh xong. Đơn giản là sẽ vẫn còn các nhà đầu tư cầm cổ chờ hồi lên để bán được giá hơn. Những phiên hồi như hôm nay là kiểm định cầu, vì vậy cầu yếu thì giá sẽ lại tuột xuống tiếp.

Hiện thị trường đang rất kỳ vọng vào biên dao động dưới để nâng đỡ, tức là duy trì trạng thái đi ngang trong biên độ kéo dài từ đầu tháng 3. Trong các lần va chạm vào cận dưới của vùng này, thanh khoản thường giảm, thể hiện áp lực bán giảm. Thanh khoản hôm nay cũng giảm, nhưng cầu cũng không rõ ràng, một phần vì hệ thống quá tệ. Độ hồi là quá yếu, nếu không có VIC bùng nổ thì chỉ số còn đỏ, tâm lý còn kém. Việc đẩy VIC lên cũng không dẫn đến sự lan tỏa rõ rệt nào.

Thị trường có thể cần diễn biến test cung cầu mạnh mẽ hơn để xem quan điểm bên nào sẽ thắng thế. Hiện ngưỡng hỗ trợ đang rất gần nên sẽ có lực cầu chọn mua quanh cận dưới vùng dao động hiện tại. Kết quả kinh doanh quý 1 đang tới gần là một yếu tố quan trọng để nâng đỡ kỳ vọng. Nếu áp lực bán vẫn lớn thì thị trường chưa thể nhẹ gánh mà đi lên được.

VN30 chốt hôm nay tại 1164.64. Cản gần nhất 1169; 1173; 1175; 1178; 1184. Hỗ trợ 1161; 1157; 1153; 1150; 1145; 1141. Các mốc này có giá trị cho cả VNI.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.