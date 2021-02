Blog chứng khoán: Đang phân phối ngắn hạn?

Chiều tăng bị lực bán ẩn kiềm chế khiến dao động hẹp và đến khi bán hạ giá, mua không đỡ được. Đó khả năng cao là tín hiệu phân phối.



Các mốc của VN30 hôm nay hoạt động hoàn hảo. Chiến lược chính là Short. Nhịp tăng đầu tiên VN30 va vào vùng 1185.xx, basis khoảng 2,5 điểm không tốt lắm nhưng vẫn Short 1188, stoploss nếu VN30 vượt 1185.xx hoặc F1 qua 1190. Vn30 sau đó rơi trở lại xuống 1180.xx, là mức hỗ trợ hôm qua đỡ được VN30. Tuy nhiên basis lại mở rộng. Khi VN30 từ 1185 vòng lên thì F1 đã phi vượt đỉnh, cắt lỗ 1190.2.

Nhịp tăng kế tiếp đưa VN30 vượt qua 1185.xx thì khả năng cao lên vùng rắn hơn là 1189-1190. Basis lần này tốt hơn, tới trên 8 điểm. Short 1198, stoploss 1.200, quá an toàn vì 1.200 chính là VN30 vượt đỉnh. VN30 không qua 1190 và lại rơi xuống 1185, basis lại mở rộng, cover 1195.2.

Suốt thời gian còn lại Vn30 lình xình không rõ ràng, không có setup nào đạt yêu cầu.

Đến khoảng 1h15, VN30 lại lên 1189-1190. F1 trước đó vài phút còn vượt cả đỉnh buổi sáng, nhưng không có Short cover. Short 1198, stoploss 1.200 hoặc VN30 vượt 1.190. Thị trường đẹp, xuất hiện một nhịp ép rất có quán tính và basis co lại. Cover một nửa tại 1190 khi VN30 chạm 1185 cho an toàn. Chỉ số xuyên mốc này ngọt xớt thì chắc chắn tối thiểu phải xuống 1180. VN30 xuyên tiếp 1180 thì xuống 1176.xx. Tại đây F1 nảy lên do có lực cover, cover 1183.

VN30 tiếp tục xuyên tiếp xuống 1173.xx (thấp nhất là 1172.71) và nảy lên rất nhanh. Hiện tượng hội tụ cũng xuất hiện ở VNI khi chỉ số này chạm 1169.xx. F1 dĩ nhiên chạy trước. Tuy nhiên Vn30 hồi lên lửng lơ khi 1185 thì chưa tới mà 1180 đã qua. Basis đột ngột co lại rất nhanh và không Short được, bỏ lỡ một nhịp rơi rất đẹp.

F1 co basis cực nhanh cuối phiên và chấp nhận âm.

Thị trường cơ sở hôm nay tiếp tục phân hóa mạnh và cho thấy sức ép từ những người muốn thoát ra không phải là nhỏ. VHM được kéo lên mạnh mẽ nhưng tăng giá một cách đơn độc, không đủ sức tạo sinh khí cho cả nhóm blue-chips. Mã này có tiềm năng cao sẽ có lực chốt mạnh những phiên tới dù giá đã vượt đỉnh lịch sử. Thanh khoản rất cao đến mức lại nghẽn hệ thống cũng thể hiện rằng không phải tất cả người cầm cổ đều đặt cược vào khả năng vượt đỉnh trong ngắn hạn.

Chứng khoán thế giới cũng có tiềm năng đạt đỉnh ngắn hạn rất cao khi các thông tin tích cực không đẩy lên thêm được. Vấn đề là thời điểm, có lẽ lúc này chưa hội tụ đủ những yếu tố để tạo ra sự đồng thuận. Liên tục các phiên blue-chips có dấu hiệu chốt lời, phân phối ngắn hạn. Hệ thống giao dịch không tải hết lệnh nên rất khó để biết sức mạnh thật sự của cầu như thế nào. Đối với người cầm cổ thì ở thời điểm test đỉnh như lúc này, giảm tỷ trọng để chờ kết quả rõ ràng rồi quay lại cũng chưa muộn.

Trước sau gì thì 1.200 điểm sẽ được vượt qua, nhưng ngắn hạn là câu chuyện khác. Thị trường điều chỉnh không có gì bất lợi khi có tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên đa số là giao dịch đầu cơ lướt sóng thì tâm lý thay đổi từng ngày, nay hô tốt, mai thấy "có biến" thì lặn ngay. Tâm lý đầu cơ luôn tráo trở và không ai mất thời gian để giữ uy tín, vì tiền mới là thứ quan trọng nhất.

Với số lớn cổ phiếu còn thấp xa so với đỉnh tháng 1 tức là khá yếu thì khi thị trường điều chỉnh với chỉ số, mức điều chỉnh ở cổ phiếu thường là lớn hơn. Tính về tương quan rủi ro/lợi nhuận ngắn hạn, cửa lời thêm không còn bao nhiêu kể cả khi trụ kéo các chỉ số lên trong khi nếu giảm thì có cơ hội mua lại tốt hơn. Trong thời điểm như lúc này, dự phòng thanh khoản sẽ giúp giảm rủi ro. Thị trường phái sinh hôm nay phản ứng rất nhạy về cuối và lực Short dâng cao. Thanh khoản tăng hơn 9% so với phiên trước, basis co lại rất nhanh và chuyển sang âm.

Chốt phiên hôm nay VN30 đứng tại 1.180,55, là mức hỗ trợ. Cản gần nhất 1185; 1190; 1195. Hỗ trợ 1174; 1169; 1166; 1160. Các mốc này có giá trị cho cả VNI.

