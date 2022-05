Blog chứng khoán: Dòng tiền dè dặt, cơ hội ở cổ phiếu riêng lẻ

Thị trường tiếp tục đón nhận các giao dịch ngắn hạn ở quy mô nhỏ nên tình thế đi ngang cũng không phải là xấu. Với mức độ dè dặt quá mức của dòng tiền lúc này, không thể trông mong thị trường tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên kỳ vọng là việc tăng với biên độ nhỏ sẽ dần tạo cảm giác an toàn và kích thích sự sốt ruột từ bên cầm tiền.

Các chỉ số xanh đỏ hôm nay không phản ánh hết các cơ hội giao dịch. Nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng tốt, thu hút dòng tiền, cũng như nhiều mã có rung lắc biên độ mạnh để trading. Đây vẫn là thời điểm tích lũy chậm rãi, chọn giá.

Những cổ phiếu nhỏ, tính đầu cơ cao đang có biên độ tăng tốt hơn nhiều so với blue-chips. Việc đầu cơ ở các mã này chỉ là để chộp giật cơ hội nhờ dao động lớn, tối đa hóa cùng một khoản vốn so với các mã khác nảy lên từ đáy, chứ không phải để nắm giữ dài. Chiến lược “bù lỗ” nhanh ở các cổ phiếu như vậy có rủi ro cao hơn việc mua hay trading các blue-chips, cổ phiếu cơ bản.

Việc đa số cổ phiếu vẫn giằng co sau khi giá hồi lại và thanh khoản ngày càng thấp vẫn là tín hiệu tích cực. Tiếp tục có lượng hàng ngắn hạn được giữ lại, giá không giảm nhiều hoặc tham chiếu, thậm chí là tăng là yếu tố để nuôi dưỡng kỳ vọng của người cầm cổ. Nếu biên độ giá tăng càng mạnh thì càng dễ kích thích hoạt động xả hàng. Đi lên từ từ trong sự nghi ngờ cao độ là điều thuận lợi hơn.

Thanh khoản hai sàn niêm yết hôm nay vẫn loanh quanh 13k tỷ, thấp hơn cả dự kiến (15k tỷ). Cổ phiếu nhìn chung dao động hẹp hơn nhiều so với hôm qua và vẫn giữ được độ phân hóa bình thường. Trong bối cảnh đó thanh khoản thấp không phải là chuyện lớn. Hiện vẫn có đủ lý do để người cầm tiền do dự hoặc chỉ đánh thăm dò. Nhìn theo đơn vị tuần, thị trường cũng mới có 1 “nến” xanh, rất nhiều người sẽ chờ đợi diễn biến lùi test đáy trước khi hành động quyết liệt hơn.

Tuy thị trường vẫn có khả năng điều chỉnh lùi một chút nhưng vẫn giữ quan điểm nhiều cổ phiếu sẽ tạo đáy cao hơn và bỏ lại những người do dự, không còn giá tốt nhất nữa. Khả năng phân hóa về giá sẽ không khiến cổ phiếu tạo một đáy hay hai đáy tương tự chỉ số. Về mặt kỹ thuật khả năng phục hồi hiện vẫn chỉ trong kịch bản là hồi trong xu hướng giảm, dù biên độ có thể lớn. Những áp lực lớn nhất tạo nên chiều lao dốc nặng vừa qua đã không còn thì giá tìm điểm cân bằng ở mức cao hơn là hoàn toàn khả thi.

Trong trung hạn hoặc dài hơn, thị trường đang chịu nhiều yếu tố bất lợi hơn 2021 về trước. Bức tranh lớn đã thay đổi, kể cả yếu tố nội tại, nên khó có “con sóng thần” nào khác. Xu hướng tăng lãi suất, các thị trường chứng khoán khả năng cao đã kết thúc một chu kỳ “bull-market”, tiền không còn rẻ nữa, thậm chí có thể đắt lên. Dòng tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam rất khó để trở lại thời 30-50k tỷ/phiên. Trái phiếu doanh nghiệp cũng là câu chuyện rủi ro trong năm 2023. Vì vậy nên nhìn nhận thị trường giai đoạn này nếu tiếp tục tăng, chỉ như một nhịp kiểm định lại các yếu tố rủi ro lớn sẽ được đánh giá như thế nào.

Thị trường phái sinh hôm nay có hai giai đoạn phản ứng khá rõ ràng. Nhịp tăng đầu phiên thì gần như có thể chắc chắn vì quán tính hôm qua rất tốt, tâm lý mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao dám giữ Long qua đêm. VN30 đầu phiên lùi một chút chạm đúng 1280.xx là nảy lên và hướng tới 1295.xx. Đó là cơ hội để cover Long. Lúc 11h VN30 tạo hai đỉnh quanh 1295.xx có thể Short được nhưng bỏ lỡ.

Sang chiều VN30 giảm khá nhanh, trụ điều tiết là TCB, VPB, VNM, CTG và có thời điểm được gia tốc bằng MSN. F1 đảo basis sang chiết khấu cho thấy có lực Short mạnh. Tuy nhiên với thanh khoản quá thấp thì không thể Short đuổi được. Basis chiết khấu ngày càng rộng là cơ hội để canh Long hơn là Short. Vn30 có hai nhịp phản ứng chuẩn xác tại 1274.xx đều tạo Setup rất đẹp. Thậm chí lần cuối phiên còn có basis âm tới hơn 11 điểm, một sự vô lý ở thời điểm này. ATC quả nhiên phải cân bằng hơn. Chiến lược vẫn là canh bắt cổ phiếu giá thấp để trading, canh Long F1.

VN30 chốt hôm nay tại 1282.51. Cản gần nhất phiên tới là 1284; 1288; 1296; 1305; 1310; 1314; 1322. Hỗ trợ 1277; 1269; 1262; 1258; 1254; 1245.

Các mốc dự kiến của VN30 hôm nay hoạt động rất tốt. Basis điên rồ cuối phiên sẽ là mồi ngon cho các tay chơi phái sinh khi thanh khoản ở trụ quá kém.

