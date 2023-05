Blog chứng khoán: Dòng tiền duy trì rất tốt

Điểm tích cực nhất của phiên hôm nay là dòng tiền vẫn đang duy trì mức cao. VND giao dịch đột biến nhưng ngay cả khi loại trừ phần tăng mạnh ở mã này thì thanh khoản vẫn còn tốt. Nếu giả định rằng sự ổn định đi ngang của thị trường đang tạo cảm giác an toàn cho dòng tiền quay lại thì việc duy trì được mức giao dịch trung bình trên 10k tỷ là tiền đề cho các thay đổi tích cực sau đó.

Tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng khả năng thay đổi xu hướng chính đối với chỉ số VNI thì dòng tiền vào nhóm VN30 sẽ quan trọng hơn. Hôm nay rổ này giảm giao dịch 20% và tỷ trọng xuống dưới 30% ở sàn HSX.

Mặt khác, hiện tượng co kéo giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đang kiềm chế điểm số khiến các thao tác phân tích kỹ thuật dựa trên các chỉ số không có hiệu quả ở thời điểm hiện tại. Đối với các giao dịch ngắn hạn, sự luân phiên diễn ra ngày càng nhanh do dòng tiền vào ra tính từng vòng T+, cần kỹ năng tốt mới có thể đánh võng đúng nhịp. Thực tế đây cũng là một dạng rủi ro vì xác suất chọn sai cổ phiếu hay chậm nhịp thường cao hơn khi giao dịch liên tục.

Thị trường hôm nay về cơ bản là đang bị chốt lời nhiều hơn. Yếu tố đầu tiên là độ rộng co lại. Tuần này có 4/5 phiên tỷ lệ cổ phiếu giảm giá nhiều hơn tăng giá. Phiên cuối tuần đợt chốt mạnh buổi chiều có lúc khiến số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng trước khi các trụ kéo hồi nhẹ trở lại. Thứ hai là tỷ lệ lãi một vòng T+ giảm xuống. Tuy vậy hoạt động chốt lời mạnh yếu thay đổi từng ngày và cũng không phải đến tuần này mới có. Những nhịp kéo trụ đỡ điểm số về cuối ngày chỉ là cơ hội thuận lợi hơn cho hoạt động chốt lời.

Đối với nhóm blue-chips VN30, lợi nhuận ngắn hạn từ đầu tháng 5 tới nay là không đáng kể. STB, VHM, VCB, VIB, FPT, SSI là 6 mã duy nhất tăng trên 5%. Các mã lớn dĩ nhiên không thể dao động mạnh như cổ phiếu nhỏ và sự ổn định đó cũng là một tín hiệu tích cực. Tăng ít thì rủi ro giảm cũng ít, củng cố xu hướng tích lũy nhìn trên chỉ số. Nhóm này tạo nền xong thì có thể tích cực dần lên và tạo sự đột phá ở chỉ số, từ đó tạo tính đồng thuận cao hơn.

Vẫn giữ quan điểm có thể mua được, nhưng chỉ nên chọn giá để tích lũy dần dần các cổ phiếu cơ bản, nên giảm hoạt động đầu cơ. Nếu không muốn mất thời gian và chịu sức ép tâm lý từ dao động hàng ngày thì có thể đứng ngoài chờ thời điểm tốt hơn để bắt đầu một mùa vụ mới. Giai đoạn đi ngang trồi sụt thường khá mệt mỏi nếu phải theo dõi hàng ngày, thậm chí ngứa ngáy chân tay bị cuốn vào một “game” nào đó mà không có sự chuẩn bị trước.

Thị trường phái sinh hôm nay đảo kỳ hạn và mức chênh lệch quá lớn nên chiến lược phù hợp nhất là Long. Sau phiên đáo hạn được kéo trụ hôm qua thì khả năng các trụ trả điểm là rất cao, vì thế cửa giảm ở VN30 lớn hơn cửa tăng. Có điều basis chiết khấu sẵn tới gần chục điểm thì Short quá rủi ro. Ít nhất nếu Long thì cũng có cơ hội F1 điều chỉnh bằng basis và thu hẹp chênh lệch. Mặt khác, trong nhịp giảm vẫn luôn có nhịp hồi ngược. Việc đặt cược với lợi thế chênh lệch đó là phù hợp với trading intraday.

VN30 hôm nay có hai điểm va chạm tạo setup Long tốt là lúc test 1066.xx ngay đầu phiên khi VCB, VHM phản ứng ngược với chiều qua. Basis F1 chiết khấu 10 điểm tạo biên an toàn cao, nhất là khi VN30 chạm 1066.xx thì nảy lên, tạo điểm stoploss thuận lợi. Điểm thứ hai là lúc VN30 test 1062.xx và quay đầu lên, basis chiết khấu 8 điểm. Tuy nhiên còn quá ít giờ và chỉ số có biên độ hồi khá hẹp giữa 1062.xx tới 1066.xx. Vì vậy setup thì tốt nhưng độ an toàn lại thấp hơn vì phải phụ thuộc vào yếu tố khó xác định là liệu trong thời gian ngắn như vậy thì có đủ để VN30 tăng vượt 1066 hay không và F1 có co basis hay không. Vì thế không giao dịch. Thực tế thì nhịp cuối F1 co basis rất mạnh và VN30 tăng vượt 1066.xx lại là nhịp tăng tốt nhất ngày.

VN30 chốt hôm nay tại 1068.84. Cản gần nhất phiên tới là 1072; 1077; 1080; 1085; 1092; 1099. Hỗ trợ 1065; 1059; 1056; 1050; 1045; 1039.

Basis F1 quá rộng nên chỉ có thể canh Long hôm nay.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.