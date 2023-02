Blog chứng khoán: Kéo trụ nhì nhằng, tranh thủ lướt sóng

Thị trường có nhịp đảo chiều phục hồi, ghi điểm nhẹ một ngày sau phiên đổ sập hôm qua. Nhờ nhịp tăng giá này mà lượng hàng T2,5 thu lỗ không nhiều trừ phi mua đuổi giá quá cao. Những phút cuối phiên cũng đã xuất hiện lượng hàng trading T+.

VNI hôm nay được nâng đỡ quá mạnh từ một số cổ phiếu lớn nên buổi sáng vẫn tăng. Thực ra nhịp giảm chính ở cổ phiếu là buổi sáng, điểm bắt đáy chờ đảo hàng cũng là trong thời gian này. Hạn chế chính vẫn là các giao dịch quy mô nhỏ nên dù có thanh khoản gấp thếp do lướt sóng thì tổng thanh khoản vẫn rất thấp.

VCB, HPG là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất phiên này. VCB nỗ lực retest đỉnh lịch sử nhưng vẫn bị bán ép xuống. Điểm tốt là thanh khoản thấp. HPG có phiên phản ứng mạnh sau phiên rơi tự do hôm qua, một phần nhờ nước ngoài mua nhiều. Đa số cổ phiếu khác, kể cả ngân hàng, cũng chỉ là dao động phản ứng thông thường hàng ngày trên cơ sở cung cầu một thời điểm. Khả năng neo giữ của VCB sẽ có ảnh hưởng tâm lý chung.

Phiên tăng hôm nay không có gì đặc biệt, thậm chí là yếu so với biên độ giảm hôm qua. Cổ phiếu đa phần vẫn là trượt dần trong xu hướng giảm ngắn hạn. Các giao dịch lướt sóng sẽ tranh thủ bán ra ở nhịp tăng tốt và mua lại ở nhịp giảm. Hiện tượng giằng co hay cân bằng mang tính thời điểm vẫn chủ đạo là do bên bán điều tiết chứ không phải bên mua. Dòng tiền trong tình huống như vậy thường giảm dần.

Thông tin được mong chờ hôm nay là cuộc họp về tín dụng bất động sản, nhưng những cuộc như này thường không có giải pháp gì cụ thể, nó chỉ giúp nhìn rõ thêm các doanh nghiệp bất động sản khó khăn như thế nào. Có hay không cuộc họp như vậy thì thị trường vẫn giao dịch trong trạng thái suy yếu dần. Dòng tiền không tìm thấy “lý do” nào để hoạt động mạnh hơn, nhất là ở giai đoạn không có thông tin gì đặc biệt. Thị trường không thể thay đổi xu hướng chuyển sang tăng chỉ nhờ áp lực bán nhẹ. Kịch bản khả dĩ nhất lúc này là thị trường trồi sụt yếu dần với biên độ điều chỉnh nhẹ.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang điều chỉnh tích cực, sẽ khó có đợt giảm lớn nếu thông tin bình bình như hiện tại. Vì tiền sẽ không mua đuổi giá nên các nhịp tăng mạnh nên tranh thủ lướt sóng và mua lại ở các nhịp giảm. Duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp, quan tâm tới các ngưỡng hỗ trợ của cổ phiếu cụ thể thay vì nhìn chỉ số. Nếu biên độ điều chỉnh hẹp thì khả năng cao thời gian đi ngang sẽ kéo dài và thị trường gây chán nản.

Thị trường phái sinh hôm nay có giai đoạn buổi sáng khó chịu, VN30 đánh võng quanh 1073.xx nhưng không đủ động lực để tăng lên cản cao hơn 1081.xx hay giảm xuống mức dưới 1065.xx. Vì vậy điểm Long không hiệu quả. Cuối phiên sáng có điểm Short khi VN30 retest không qua 1081.xx nhưng thời gian còn lại quá ngắn. Buổi chiều các setup Long chuẩn hơn và dánh theo nhịp ngắn rất phù hợp. Duy có đợt vượt 1081.xx là cái bẫy và đảo chiều cực nhanh, nếu không stoploss kịp thời thì thiệt hại lớn.

Khả năng thị trường luẩn quẩn lình xình sẽ tiếp tục lặp lại. Thanh khoản quá kém nên dao động trong từng thời điểm có thể bị tác động bằng trụ. Vì vậy chiến lược vẫn là Long/Short linh hoạt từng nhịp ngắn, chú ý quan sát trụ.

VN30 chốt hôm nay tại 1073. Ngay tại một mốc. Cản kế tiếp là 1081; 1088; 1095; 1102; 1108. Hỗ trợ 1066; 1062; 1053; 1046; 1040; 1032.

Thanh khoản kém nên VN30 dễ bị tác động từ trụ.

