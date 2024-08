Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm sâu, thị trường cân bằng mong manh

Những phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ dài đã không xuất hiện biến động nào lớn, do cả bên cầm tiền lẫn bên cầm cổ đều có cơ sở để giảm cường độ giao dịch. Nhóm trụ vẫn luân phiên cân bằng lẫn nhau giúp các chỉ số duy trì biên độ dao động hẹp kéo dài sang phiên thứ 6, dù khá nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh hơn.

Điểm nhấn hôm nay là thanh khoản khớp lệnh hai sàn tụt xuống chỉ còn hơn 13,3k tỷ, thấp nhất 10 phiên. Trung bình giao dịch 10 phiên liền trước đạt xấp xỉ 18k tỷ/ngày, tức là mức sụt giảm hôm nay rất đáng kể.

Thanh khoản sụt giảm thường là tín hiệu xấu khi VNI đang được neo ở vùng đỉnh 1300 điểm. Tuy nhiên lúc này thì không hẳn như vậy, có nhiều tín hiệu cho thấy thị trương đang trong giai đoạn cân bằng mong manh mang tính thời điểm và trạng thái này sớm muộn cũng thay đổi.

Thứ nhất là mức sụt giảm thanh khoản quá mạnh dù hơn một tuần gần đây giao dịch cũng không phải là quá lớn. Khả năng cao là nhà đầu tư chủ động giảm cường độ giao dịch cả hai chiều, chứ không phải nguyên nhân đến từ dòng tiền suy giảm. Nói đơn giản thì tiền/cổ vẫn đầy tài khoản, chỉ là không được tung vào sàn.

Thứ hai là trạng thái giá cổ phiếu không có biến động lớn trên nền thanh khoản nhỏ đó. Nếu bên bán xả hàng nhiều thì dòng tiền đỡ yếu hiện tại sẽ lập tức khiến giá giảm sâu hơn, ngược lại nếu mua đẩy mạnh giải ngân thì lượng bán mỏng đang có không đủ cản và giá sẽ tăng rõ rệt. Trái lại, trừ phiên đầu tuần, cả 3 phiên gần đây đều có tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu không bên nào áp đảo.

Thứ ba là hiện tượng xoay vòng giữa các trụ vẫn có hiệu lực về điểm số lẫn độ rộng. Hiện nhóm VN30 tuy không thể tăng cộng hưởng để tạo đột biến cho VNI nhưng cũng không yếu đến mức thúc đẩy một đợt bán tháo. Nhìn vào độ rộng thì hiện tượng xoay vòng ở trụ đóng góp đáng kể vào độ phân hóa. Thị trường phải ở trong trạng thái cân bằng về cung cầu mới có thể đạt được điều đó, vì lịch sử đã cho thấy một thị trường yếu thì đỡ trụ cũng không có tác dụng.

Hiện thị trường sắp bước vào dịp nghỉ Lễ kéo dài thêm 2 phiên giao dịch đầu tuần sau. Cả bên cầm tiền lẫn bên cầm cổ đều có lý do để chờ đợi. Bên cầm tiền dĩ nhiên mua lúc nào cũng được, trạng thái giằng co hiện tại chưa biết sẽ dẫn đến đột phá tăng hay tạo đỉnh vào rơi vào nhịp giảm. Dù kịch bản nào xảy ra thì cầm tiền cũng có thể hành động được. Do đó việc chờ đợi đến sau kỳ nghỉ Lễ mới “quyết” là bình thường. Bên cầm cổ cũng vậy, thị trường giằng co nhưng mức điều chỉnh vẫn chưa lớn, trong khi kỳ vọng đột phá tăng sau kỳ nghỉ cũng có thể xảy ra.

Lúc này thị trường chưa có thông tin nào đủ mạnh để kích thích thay đổi trạng thái. Trong nước khá bình yên, thậm chí là khá tốt với diễn biến tỷ giá, bơm tiền… và hai ngày nghỉ bù nếu có bất ngờ thì chỉ là quốc tế. Mạch thông tin thời sự thế giới cũng không có gì đặc biệt, trừ diễn biến của một vài chỉ số như S&P 500 hay DJA cũng đang chững lại ở vùng đỉnh cũ. Do đó nhà đầu tư vẫn có lý do để “đóng băng” trạng thái và an tâm đi nghỉ!

Thị trường phái sinh đang duy trì mức thanh khoản rất thấp do VN30 cũng có dao động intraday hẹp. Dù chỉ số này tốt hơn VNI, đang tịnh tiến đi lên rõ hơn, nhưng cơ hội trading trong phiên lại ít. Các blue-chips xoay đảo liên tục nhưng lại không đủ mạnh để tăng “dứt điểm”. VN30 hôm nay dao động trong khoảng 1332.xx tới 1325.xx, biên độ xấp xỉ 7 điểm nhưng F1 có chiết khấu nên Long hay Short đều bị hạn chế. Khó giao dịch thì các tay chơi đứng ngoài là điều bình thường.

Chỉ có 1 phiên nữa đến kỳ nghỉ, dù là tăng hay giảm thì cũng dễ bị “đứt mạch tâm lý” do kỳ nghỉ chắn ngang. Do vậy khả năng cao thị trường vẫn chỉ lình xình như hiện tại. Có một khả năng nhỏ là phiên mai các trụ được tác động về cuối để tạo “dư âm” lạc quan trong mấy ngày nghỉ. Nói chung cơ hội trên phái sinh dự kiến không nhiều, nên nghỉ.

VN30 chốt hôm nay tại 1326.67. Cản gần nhất ngày mai là 1332; 1338; 1346; 1350; 1357. Hỗ trợ 1325; 1319; 1311; 1307; 1301; 1295; 1290.

