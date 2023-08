Blog chứng khoán: Tiền còn rất khỏe, cổ phiếu có thể “retest” đỉnh

Việc thị trường nảy lại sau vài phiên giảm là bình thường, dòng tiền hiện vẫn còn lớn và nhu cầu bắt đáy vẫn mạnh. Đợt ATC hôm nay rổ VN30 giao dịch khoảng 1.449 tỷ đồng, tức là dù không tính đợt này thanh khoản 2 sàn vẫn lớn hơn hôm qua. Với dòng tiền còn tốt như vậy thì khả năng sẽ còn giằng co về giá vài phiên nữa mới ngã ngũ.

Điểm nên lưu ý lúc này là thanh khoản lớn duy trì liên tục có tạo được hiệu ứng tăng giá phù hợp hay không. Đại đa số cổ phiếu đã có một đỉnh cao trong tuần này hoặc trong tháng 7. Thống kê nhanh với nhóm Allshare ở HSX thì tính đến hôm nay mới có 25 cổ phiếu lập được đỉnh cao mới tương đương 7,9% tổng số mã trong nhóm. Đây là các mã có xung lực tốt và nếu thanh khoản cụ thể từng mã duy trì mức cao tức là cầu đẩy vẫn còn khỏe.

Tuy nhiên phần lớn còn lại vẫn chưa vượt qua được đỉnh vừa rồi, tức là đang trong giai đoạn retest đỉnh. Thanh khoản lớn trong tình huống này phải quan sát kỹ vì khi giá nảy lại sẽ có lực bán mới xuất hiện. Giá không thể vượt lên cao hơn thì rủi ro lớn về mặt kỹ thuật là tạo đỉnh sau thấp hơn hoặc ít nhất là hình thành vùng đi ngang. Dù là tình huống nào xảy ra thì cũng cần thời gian để quan sát thêm liệu dòng tiền có thể khởi động sóng mới, hay sẽ cạn kiệt để bước vào nhịp điều chỉnh.

Hiện tượng thị trường co giật từng ngày ở vùng đỉnh rất cao trong một xu hướng tăng rất thường xảy ra. Cứ sau một vài phiên giảm lại xuất hiện các phiên tăng, thậm chí rất mạnh, tạo hi vọng rất lớn. Điều quan trọng là diễn biến từng phiên không có nhiều ý nghĩa, nếu không phá vỡ được trạng thái hiện có. Ví dụ hôm nay VIC, VHM tăng cực mạnh (tạo hơn 7 điểm) nên VNI có mức tăng mạnh hơn 15 điểm và đồ thị thể hiện khả năng thiết lập đỉnh cao mới. Chỉ cần kéo thêm hai trụ này một phiên nữa thì chỉ số lại phát tín hiệu đột phá đỉnh, nhưng cổ phiếu có đỉnh cao hơn hay không lại là chuyện khác. Do đó quan sát giao dịch, cách vào lệnh và thanh khoản của cổ phiếu trong danh mục sẽ quan trọng hơn ở thời điểm rất có thể đang xuất hiện vùng phân phối.

Vẫn giữ quan điểm không cần phải chạy theo những biến động một phiên, duy trì danh mục dài hạn và dừng đầu cơ. Lúc này nên nghỉ ngơi chờ đợi. Dòng tiền càng duy trì cao mà không tạo thêm diễn biến tăng tương xứng thì sẽ đến lúc tiền hao hụt dần. Sau một sóng tăng mạnh, lãi to, khả năng chấp nhận rủi ro sẽ rất cao, nhưng đó là lúc dễ mất tiền nhất.

Thị trường phái sinh hôm nay diễn biến ngược so với kỳ vọng. Hôm qua chờ đợi một nhịp giảm theo đà sáng nay nên mới dự kiến Short trước. Thế nhưng mở cửa VN30 đã tăng, nhịp lùi sau đó được chặn lại tại 1214.xx. Trong các khoảng giá dự kiến cho hôm nay, khoảng rộng nhất chiều tăng là 1214.xx tới 1222.xx và từ 1225.xx tới 1235.xx. Vì vậy nếu không giảm được thì khả năng cao VN30 sẽ dao động trong biên độ 1214 tới 1222. Long về cơ bản không lỗ nhưng VN30 tăng không có quán tính dù vẫn tới 1222 nên biên lãi thực tế lại mỏng. Các nhịp Short khi VN30 test 1222.xx và 1225.xx đều không tốt. nhịp tăng cuối thời gian quá ngắn lại bỏ lỡ. Nói chung hôm nay phái sinh mệt mà không lợi ích tương xứng.

F1 hôm nay không có nhịp giảm theo đà đầu phiên.

Với xung lực kéo ở trụ hôm nay, F1 đã đảo basis. Tuy nhiên sang tuần tình hình có thể khác đi. Chiến lược là canh Short.

VN30 chốt hôm nay tại 1231.42. Cản gần nhất phiên tới là 1235; 1240; 1244; 1247; 1252; 1258. Hỗ trợ 1225; 1222; 1214;1208; 1203; 1197.

