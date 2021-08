Blog chứng khoán: Tiền đã kịch ngưỡng?

Chiến lược hôm nay là Long trước Short sau nhưng VN30 đi khá khó chịu, rất ít setup xuất hiện. Vùng trên 1450 là một khoảng rất rộng và với dòng tiền thể hiện thì việc leo lên đến đây là cả vấn đề. Quả thực trong phiên VN30 cứ dập dình đi không rõ ràng.

Setup Long duy nhất buổi sáng là lúc 10h30, VN30 vượt qua 1450 khá xa mà F1 duy trì basis -7 điểm. Phía trên 1450 là khoảng trống rộng với cản được xác định ở 1459. Kịch bản là nếu VN30 quay lại thủng 1450 thì basis -7 điểm là vùng đệm và sẽ cắt lỗ nếu VN30 thủng 1450. Chiều tăng không trông đợi VN30 lên 1459 vì dòng tiền kém hơn chờ đợi nhiều. Vì vậy chiều tăng chỉ đặt kịch bản co basis. Kịch bản này khả thi hơn kịch bản Vn30 lên 1450 vì chỉ cần VN30 luẩn quẩn không giảm vài chục phút là F1 sẽ co basis. Đến 10h47 basis co lại bằng bình quân, lúc 10h50 co lại dưới -2 điểm, cover.

Phần lớn thời gian VN30 lại của nửa cuối buổi sáng và sang chiều dao động lửng lơ. Lúc 2h chiều cũng có thể short được nhưng không phải là setup chuẩn. Basis không đáng kể trong khi VN30 đang gần cản 1459, chênh lệch khoảng 4 điểm. Nghĩa là nếu Short thì kịch bản xấu Vn30 sẽ test 1459, F1 có thể lỗ 4 điểm. Mức này rộng nên bỏ qua, thành ra lỡ nhịp rơi tốt nhất.

VN30 hôm nay đi lửng lơ, tiền đẩy có vẻ đã kịch ngưỡng rồi.

Thị trường cơ sở hôm nay phát tín hiệu rằng kiểu diễn biến tăng trước, lùi sau sẽ còn diễn ra nữa. Một điều dễ thấy là tiền có biểu hiện co lại và nếu giá càng đi lên thì thanh khoản càng nhỏ nữa.

Một quy luật trên thị trường khá thú vị là lúc giảm, tính đồng thuận còn cao hơn lúc tăng. Hai tuần qua VN-Index dần phát đi các tín hiệu tạo đáy ngắn hạn. Quan điểm này tìm được sự đồng thuận tốt ở lực lượng bắt đáy vì việc chấp nhận kịch bản thị trường phục hồi kỹ thuật rất dễ khi cổ phiếu giảm đáng kể. Nhưng ở chiều tăng các quan điểm thay đổi rất nhanh. Thị trường phục hồi theo kịch bản nào và các chiến lược giao dịch va chạm nhau tạo nên các rung lắc mạnh.

Lấy ví dụ hôm nay, cả VNI lẫn VN30 về mặt kỹ thuật là chạm Fib 50% chiều hồi. Có một đợt chốt nhẹ xuất hiện, chưa đủ ép các chỉ số giảm nhưng nhiều mã đa quay đầu khá mạnh. Thị trường càng lên cao hơn thì các nhà đầu cơ ngắn hạn càng thận trọng vì đầu cơ là đặt cược vào thời gian, lực mua sẽ giảm đi và cung tiềm năng càng tăng lên. Diễn biến như vậy có thể sẽ tiếp tục lặp lại trong các phiên kế tiếp nếu thị trường tiếp tục tăng, cường độ thậm chí có thể lớn hơn hôm nay.

Phiên hôm nay trông đợi một sự hưng phấn tốt hơn. Kết quả kinh doanh xuất hiện khá nhiều, lãi cao. Dòng tiền tuần trước có biểu hiện hưng phấn và quay lại cường độ mạnh. Tuy nhiên hôm nay giao dịch lại chùng xuống nhiều. Quan trọng nhất là dòng tiền giảm chứ không tăng. Đây là ảnh hưởng từ quan điểm ngắn hạn mới nói ở trên, rằng giá càng lên thì càng bất lợi về giá lẫn thời gian, nên không hấp dẫn để giải ngân thêm, trong khi hàng sẵn sàng bán có lời ngày càng nhiều.

Hiện thị trường đang ở giai đoạn nào cũng là vấn đề gây tranh cãi và không rõ ràng. Nhìn ngắn, nhìn dài, quan điểm kỹ thuật, quan điểm cơ bản có đủ loại và kết luận thường khác nhau. Nhưng có một tín hiệu phổ biến đối với mọi quan điểm, đó là quyết định có xuống tiền hay không. Nghĩ tốt đến mấy, lạc quan, vẽ đồ thị các kiểu mà không dám xuống tiền thì cũng vô ích. Vì vậy chừng nào thanh khoản còn “lom dom”, tức là sự thận trọng vẫn còn.

Vẫn giữ quan điểm rằng kịch bản tốt nhất trong ngắn hạn là thị trường vẫn chỉ trong nhịp phục hồi kỹ thuật. Kết quả kinh doanh rơi rớt chỉ là cái cớ của nhịp hồi này và hiệu ứng không dài. Sau một chu kỳ tăng mạnh mẽ, giá đang ở vùng cao thì kết quả kinh doanh chỉ có thể là lực đỡ ở chiều giảm chứ khó làm động lực ở chiều tăng, vì giá đã phản ánh hết rồi.

Dòng tiền sẽ khó tăng thêm được, loanh quanh 20k-22k tỷ là kịch. Thanh khoản có thể tăng cao lúc thị trường giảm và thấp khi thị trường tăng. Thị trường không còn gì chờ đợi trong ngắn hạn nghĩa là hết kỳ vọng. Đây chỉ là một giai đoạn phù hợp cho đầu cơ ngắn và đỉnh nhịp hồi có khả năng trong tuần này.

Đối với phái sinh, thị trường cơ sở lên cao sớm sẽ rất dễ có nhịp chốt sau đó và càng lên thì cường độ càng lớn. Vì vậy chiến lược là Long trước Short sau cho đến khi cơ sở phát tín hiệu rõ hơn về khả năng kết thúc nhịp hồi.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1448.21. Cản gần nhất là 1450; 1452; 1459; 1465; 1472; 1480. Hỗ trợ 1445; 1442; 1436; 1432; 1427; 1421; 1415; 1412; 1409.

