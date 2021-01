Blog chứng khoán: Tin ra là bán, dao động trong phiên xấu

Kết quả kinh doanh vẫn chưa thể hiện được sức mạnh mà chỉ đủ tạo sự phân hóa ở cổ phiếu riêng lẻ. Mất nhóm trụ thì xu hướng thị trường không mạnh được.



Phái sinh hôm nay khó giao dịch do co dãn basis là chính. Đầu phiên VN30 sụt giảm nhưng không tới hỗ trợ 1148.xx mà chỉ tới 1149.4. Sau đó chỉ số vòng lên và tiến vào vùng 1159-1160, cao nhất tới 1158.81. Basis khi đó co lại còn hơn 15 điểm, Short 1173.5, stoploss 1176, dự phòng 2 điểm tương đương VN30 vượt 1160.

VN30 không qua được 1159 đã rơi trở lại hỗ trợ 1152.xx nhưng basis lại gia tăng. Tuy nhiên khi chỉ số phục hồi lại thì basis cũng tự điều chỉnh. Lần thứ hai VN30 test lại 1152 khoảng 10h20 nhưng tạo đáy cao hơn, cover 1170.

Suốt cả thời gian còn lại buổi sáng VN30 đi lửng lơ, ngưỡng 1159 không chạm tới mà 1152 cũng không đến. Rất khó giao dịch.

Buổi chiều VN30 vượt 1159-1160. Basis bắt đầu co lại. VN30 vượt vùng này thì triển vọng rất cao là tiến tới 1.163.xx, thực tế là tới 1164.7 nhưng vòng xuống rất nhanh. Short 1176, stoploss 1178 hoặc VN30 vượt 1163.xx. Lần này VN30 chạy mượt hơn buổi sáng nhưng basis cũng mở rộng liên tục. Khi VN30 thủng 1159 thì kỳ vọng xuống tối thiểu 1152 nhưng sắp hết giờ cũng chỉ 1154, cover 1172.

F1 hôm nay dao động basis là chủ đạo, nhưng vẫn đang phản ánh kỳ vọng rất cao.

Thị trường cơ sở hôm nay tiếp tục giằng co giữa cầu bắt đáy và áp lực chốt T3. Lực cầu rõ ràng là khác nhau đáng kể, tạo nên phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu. Nhóm tài chính tiếp tục bị chốt lời nhiều, thanh khoản cao so với mặt bằng chung nhưng chủ đạo là giảm giá, đặc biệt các mã ngân hàng. Thiếu cổ phiếu ngân hàng, lại không có hiện tượng xoay trụ nên VNI, VN30 giảm là điều đương nhiên.

Nhóm midcap tăng tốt, kết quả kinh doanh tạo được động lực cho giá. Hôm nay không thấy dấu hiệu dòng tiền dịch chuyển sang nhóm này, nhưng duy trì ổn định, trong khi VN30 tăng gần 7% giá trị khớp thì giá giảm nhiều. HPG có kết quả kinh doanh rất tốt nhưng dao động intraday phản ánh lực xả quá lớn, tới 1,46k tỷ giá trị mà giá bị ép mất gần hết mức tăng trên 4% sau khi retest đỉnh lịch sử cách đây 2 tuần.

Có thể nói tuần này thị trường sẽ định hình phản ứng với kết quả kinh doanh. Thông tin đang ra dồn dập và nhiều mã tăng gấp rút, nhất là nhóm đầu cơ. Đây là mạch thông tin cơ bản cuối cùng trước khi thị trường bước vào khoảng trống thông tin khá dài. Chiến lược "tin ra là bán" xuất hiện khá nhiều, nhất là tại blue-chips với thanh khoản cao.

Việc VNI hay VN30 có retest đỉnh được hay không không quan trọng lúc này vì các cổ phiếu đang chạy theo đường riêng. Với lực xả lớn trong nhóm dẫn dắt và hoạt động chốt T3 rõ rệt thì cơ hội cho nhóm trụ kéo chỉ số khá thấp. Điều khá bất ngờ là F1 lẫn F2 vẫn duy trì mức basis thậm chí còn rộng hơn phiên trước. Có thể điều này phản ánh kỳ vọng thị trường sẽ hấp thụ áp lực T3 sau 2 phiên vừa rồi và đà tăng sẽ tiếp tục.

Kết quả kinh doanh tốt trong quý 4/2020 có thể giúp mức định giá cổ phiếu lẫn thị trường tốt hơn. Tuy nhiên dòng tiền mới là yếu tố quyết định. Nếu dòng tiền không cho thấy các tín hiệu phản ứng mạnh mẽ thì kỳ vọng dựa trên yếu tố cơ bản vẫn là câu chuyện dài hạn.

Vòng quay tiền đang giảm đi đáng kể và hiện ngưỡng khớp lệnh chỉ còn Lượng tiền chốt lời chỉ còn 16,5k tỷ/ngày 3 phiên gần đây. Ngưỡng này không khiến hệ thống bị nghẽn nên dao động là đáng tin cậy. Các nhịp tăng trong phiên vẫn kết thúc bằng nhịp trượt giảm phản ánh những đợt chốt lời chặn được cầu bắt đáy đẩy lên. Khối lượng hàng giá rẻ đang được tích lũy lại nhờ kỳ vọng. Hoặc là sự tích lũy này được đền đáp bằng mức tăng giá tốt hơn, hoặc sẽ kích thích một đợt bán mới nếu xuất hiện diễn biến xấu. Nếu những gì tốt nhất trong ngắn hạn lúc này không giúp thị trường mạnh hơn thì cần thận trọng cho một nhịp giảm nữa.

VN30 chốt hôm nay tại 1154,29, cản gần nhất là 1156; 1159; 1164; 1167; 1171. Hỗ trợ 1148; 1146; 1144; 1140. Chiến lược vẫn là canh Short.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.