Bộ Công an phổ biến, quán triệt 4 luật quan trọng vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV thông qua.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã thông qua 4 luật do Bộ Công an chủ trì hoặc đồng chủ trì soạn thảo gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đây là các luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Để phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của các luật nêu trên, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tổ chức Hội nghị quan trọng này.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các báo cáo viên phổ biến, tuyên truyền toàn diện, sâu sắc nội dung các chính sách cơ bản của 4 luật đã được thông qua và những vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện, đặc biệt là những điểm mới, quan trọng và có thể đưa ra các ví dụ minh họa cho các quy định để quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương.

Cụ thể, đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiếp tục quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn để có chế tài xử lý nghiêm khắc, dần hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu bia không lái xe”.

Bổ sung quy định đấu giá biển số xe để phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo Đề án 06 của Chính phủ và khai thác, quản lý hiệu quả tài sản công.

Bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe để tăng cường quản lý người lái xe sau khi được cấp giấy phép lái xe, tác động đến hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe.

Phân định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo đó, Bộ Công an là đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, bổ sung quy định về dao có tính sát thương cao; trường hợp sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật được xác định là vũ khí quân dụng; trường hợp sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ được xác định là vũ khí hô sơ; trường hợp sử dụng với mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt thì không phải là vũ khí.

Đồng thời, bổ sung giao Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng dao có tính sát thương cao.

Bổ sung quy định về đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ để quản lý chặt chẽ số vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ.

Sửa đổi, bổ sung cắt giảm các loại giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính về cấp các loại giấy phép đảm bảo cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân và thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công…

Đối với Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp gồm các chính sách cơ bản như phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh; hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, an ninh; thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu ngay sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các luật trên và triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có chất lượng ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững các quy định của Luật để triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.